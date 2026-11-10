Zdrojem epidemie salmonelózy v Újezdu byly špagety ze školní jídelny, potvrdili hygienici

Zdrojem epidemie salmonelózy v pražském Újezdu nad Lesy byl pokrm z prošlých vajec, který tam v září podávala školní kuchyně Masarykovy základní školy. Výsledek vyšetřování ve školní jídelně oznámila mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Hygienici podle ní v kuchyni odhalili více pochybení. Personál například nedodržoval správné hygienické postupy a potraviny se mohly kontaminovat. Kuchyň měla nedostatky i v jednotlivých pracovních postupech a v evidenci potravin. O sankci však hygienici teprve rozhodnou.
Školní kuchyně podávala 21. září k obědu uhlířské špagety. V následujících dnech onemocnělo přibližně pět set lidí, laboratorně potvrzených případů salmonelózy bylo asi 290. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Škola má dvě kuchyně, jednu v budově prvního stupně ve Staroklánovické ulici a další v budově druhého stupně v Polesné ulici. Hygienici uzavřeli vyšetřování v Polesné. Ve Staroklánovické tak učiní v nejbližších dnech.
„Dne 21. září 2026 byla k přípravě pokrmu uhlířské špagety použita vejce s datem minimální trvanlivosti do 15. září 2026. Použitím suroviny po uplynutí nejvyšší povolené doby trvanlivosti došlo k přípravě pokrmu z nebezpečné potraviny a k jejímu uvedení do oběhu. Šetření potvrdilo, že tento pokrm byl příčinou nákazy salmonelózou,“ upřesnila Batók.
Doplnila, že vyšetřování odhalilo nedostatky v zavedených postupech i ve vedení dokumentace. Personál například porušoval správné hygienické postupy a mohlo dojít ke kontaminaci potravin. Problémy byly také v evidenci potravin, chyběly některé doklady o jejich původu. Hygienici odhalili nedostatky v jednotlivých pracovních postupech, kuchyň neměla zpracovanou analýzu nebezpečí pro všechny výrobní procesy.
„Nyní zahájíme proces příkazního řízení, při kterém bude stanovena sankce za pochybení uvedená v kontrolních protokolech,“ sdělila Batók. K vyšetřování ve Staroklánovické ulici se zatím nechtěla vyjádřit. Nevypršela lhůta pro podání námitek.
Stabilizace školy a jídelny budou podle starostky prioritou rady
Stabilizace školy a školní jídelny bude podle nově zvolené starostky Lucie Doležalové (STAN) hlavní priorita rady. Městskou část od pondělí vede koalice STAN a Újezd21. Vystřídala koalici ODS a TOP 09. Nová rada bude rozhodovat také o petici rodičů, kteří žádají odvolání ředitele školy Libora Skaly. Podle petentů selhal jako manažer. Doležalová dříve uvedla, že se nejdříve bude muset seznámit se všemi podklady, rozhodnutí nechtěla předjímat.
Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Obědy ze školní jídelny odebírají také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Nemocní byli i mezi učiteli, kuchařkami, dětmi ze školky a seniory.
Na začátku října začala fungovat školní kuchyně ve Staroklánovické ulici, 2. listopadu povolili hygienici také spuštění provozu kuchyně v Polesné. Podmínkou je zvýšený dohled a opakované kontroly. Školní kuchyně má nového vedoucího i hlavní kuchařku.
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