Zdrojem epidemie salmonelózy v Újezdu byly špagety ze školní jídelny, potvrdili hygienici


10. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Zdrojem epidemie salmonelózy v pražském Újezdu nad Lesy byl pokrm z prošlých vajec, který tam v září podávala školní kuchyně Masarykovy základní školy. Výsledek vyšetřování ve školní jídelně oznámila mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Hygienici podle ní v kuchyni odhalili více pochybení. Personál například nedodržoval správné hygienické postupy a potraviny se mohly kontaminovat. Kuchyň měla nedostatky i v jednotlivých pracovních postupech a v evidenci potravin. O sankci však hygienici teprve rozhodnou.

Školní kuchyně podávala 21. září k obědu uhlířské špagety. V následujících dnech onemocnělo přibližně pět set lidí, laboratorně potvrzených případů salmonelózy bylo asi 290. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Škola má dvě kuchyně, jednu v budově prvního stupně ve Staroklánovické ulici a další v budově druhého stupně v Polesné ulici. Hygienici uzavřeli vyšetřování v Polesné. Ve Staroklánovické tak učiní v nejbližších dnech.

„Dne 21. září 2026 byla k přípravě pokrmu uhlířské špagety použita vejce s datem minimální trvanlivosti do 15. září 2026. Použitím suroviny po uplynutí nejvyšší povolené doby trvanlivosti došlo k přípravě pokrmu z nebezpečné potraviny a k jejímu uvedení do oběhu. Šetření potvrdilo, že tento pokrm byl příčinou nákazy salmonelózou,“ upřesnila Batók.

Doplnila, že vyšetřování odhalilo nedostatky v zavedených postupech i ve vedení dokumentace. Personál například porušoval správné hygienické postupy a mohlo dojít ke kontaminaci potravin. Problémy byly také v evidenci potravin, chyběly některé doklady o jejich původu. Hygienici odhalili nedostatky v jednotlivých pracovních postupech, kuchyň neměla zpracovanou analýzu nebezpečí pro všechny výrobní procesy.

K přípravě jídla ve škole v Újezdu nad Lesy použili prošlá vejce
Ilustrační snímek

„Nyní zahájíme proces příkazního řízení, při kterém bude stanovena sankce za pochybení uvedená v kontrolních protokolech,“ sdělila Batók. K vyšetřování ve Staroklánovické ulici se zatím nechtěla vyjádřit. Nevypršela lhůta pro podání námitek.

Stabilizace školy a jídelny budou podle starostky prioritou rady

Stabilizace školy a školní jídelny bude podle nově zvolené starostky Lucie Doležalové (STAN) hlavní priorita rady. Městskou část od pondělí vede koalice STAN a Újezd21. Vystřídala koalici ODS a TOP 09. Nová rada bude rozhodovat také o petici rodičů, kteří žádají odvolání ředitele školy Libora Skaly. Podle petentů selhal jako manažer. Doležalová dříve uvedla, že se nejdříve bude muset seznámit se všemi podklady, rozhodnutí nechtěla předjímat.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Obědy ze školní jídelny odebírají také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Nemocní byli i mezi učiteli, kuchařkami, dětmi ze školky a seniory.

Na začátku října začala fungovat školní kuchyně ve Staroklánovické ulici, 2. listopadu povolili hygienici také spuštění provozu kuchyně v Polesné. Podmínkou je zvýšený dohled a opakované kontroly. Školní kuchyně má nového vedoucího i hlavní kuchařku.

Ve škole v Újezdě nad Lesy se znovu vaří, část rodičů chce konec ředitele
Ve škole v pražském Újezdě nad Lesy už se znovu vaří

Výběr redakce

Česká a slovenská vláda společně jednají v Bratislavě

ŽivěČeská a slovenská vláda společně jednají v Bratislavě

12:56AktualizovánoPrávě teď
Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli

Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, s částí vlády bude v Izraeli

09:49Aktualizovánopřed 16 mminutami
Pavel přijal na Hradě maďarského prezidenta

Pavel přijal na Hradě maďarského prezidenta

před 33 mminutami
Srážka desítek aut v Bulharsku si vyžádala jedenáct mrtvých a desítky zraněných

Srážka desítek aut v Bulharsku si vyžádala jedenáct mrtvých a desítky zraněných

11:44Aktualizovánopřed 58 mminutami
Zdrojem epidemie salmonelózy v Újezdu byly špagety ze školní jídelny, potvrdili hygienici

Zdrojem epidemie salmonelózy v Újezdu byly špagety ze školní jídelny, potvrdili hygienici

11:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Abú Dhabí začalo jednání o cestě k ukončení ruské války na Ukrajině

V Abú Dhabí začalo jednání o cestě k ukončení ruské války na Ukrajině

10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Léky na hubnutí mohou výjimečně způsobit slepotu, varují americké úřady

Léky na hubnutí mohou výjimečně způsobit slepotu, varují americké úřady

před 2 hhodinami
Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

07:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Zdrojem epidemie salmonelózy v Újezdu byly špagety ze školní jídelny, potvrdili hygienici

Zdrojem epidemie salmonelózy v pražském Újezdu nad Lesy byl pokrm z prošlých vajec, který tam v září podávala školní kuchyně Masarykovy základní školy. Výsledek vyšetřování ve školní jídelně oznámila mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Hygienici podle ní v kuchyni odhalili více pochybení. Personál například nedodržoval správné hygienické postupy a potraviny se mohly kontaminovat. Kuchyň měla nedostatky i v jednotlivých pracovních postupech a v evidenci potravin. O sankci však hygienici teprve rozhodnou.
11:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

Krajský soud v Praze prohlásil hlasování v komunálních volbách ve Vysoké u Příbramě za neplatné. Důvodem jsou rozpory mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů o tom, jak hlasovali, vyplývá z usnesení, které soud zveřejnil na úřední desce. Hlasování v obci s 360 obyvateli se tak musí opakovat. Návrh na neplatnost voleb jako celku ale soud zamítl. Navrhovatelé zvažují podání ústavní stížnosti, v případu bylo také podáno trestní oznámení.
07:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nocleženka není jen přespání. Lidem bez domova pomáhá i začít znovu

S příchodem mrazivých nocí roste potřeba pomoci lidem bez domova. Projekt Nocleženka jim díky dárcům zajišťuje přespání, jídlo i možnost osobní hygieny. Zároveň umožňuje navázat kontakt se sociálními pracovníky, kteří jim mohou pomoci řešit jejich životní situaci. Armáda spásy proto na zimu rozšiřuje své služby.
před 7 hhodinami

VideoV Kutné Hoře vystavují dějiny koláže posledních sta let

Propojování nečekaných souvislostí, z nichž vznikají nové příběhy. To je umění koláže. Její proměny v průběhu posledních sta let představuje výstava Bílá koláž, Černá Neděle v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Spojovat obyčejné i neobyčejné věci mohou i sami návštěvníci. Procesu tvorby je věnovaná velká část výstavy.
před 19 hhodinami

Nové primátory má Ostrava, Olomouc či Pardubice. Ustavující zastupitelstva hlasují i jinde

Ostravským primátorem se stal v pondělí Richard Vereš z vítězného ANO. Město povede koalice ANO, Starostů a Ostravaka. Ve stejný den pak olomoucké zastupitelstvo zvolilo primátorem lídra STAN Marka Zelenku. Hnutí STAN podepsalo koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Po ustavujícím zastupitelstvu se primátorem Pardubic stal podnikatel a manažer Ondřej Tichý (ODS). Ustavující zastupitelstvo zasedalo i v Prostějově, Českých Budějovicích a na dalších místech.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Volby v Želechovicích jsou neplatné, do volební místnosti někdo vnikl

Olomoucký krajský soud prohlásil komunální volby v Želechovicích na Olomoucku za neplatné. Podle rozsudku někdo vnikl do volební místnosti v noci mezi volebními dny, tedy v noci z 9. na 10. října. Soudce Michal Jantoš uvedl, že o tom svědčí otevřené dveře, ale i porušení zapečetěné pásky s chybějícími podpisy členů volební komise na volební urně. Soudy zasáhly také v částech Prahy, Brna nebo v Kladně, kde došlo ke změnám zvolených zastupitelů.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

V Orlové na Karvinsku se zřejmě kvůli náledí srazilo 23 aut

V Orlové na Karvinsku se ráno asi kvůli náledí srazilo 23 aut. Zraněno bylo šest lidí, jejich zranění ale nebyla vážná. Mezi nabouranými vozidly byla také auta hasičů a vězeňské služby.
včeraAktualizovánovčera v 11:48

VideoPro i proti. Lidé v Praze kvůli poplatkům za ČT a ČRo vyrazili do ulic

Vládou plánovaná změna financování médií veřejné služby byla v sobotu důvodem dvou shromáždění v hlavním městě. Dopoledne Český rozhlas a Českou televizi podpořil Běh pro svobodná média. Odpoledne se naopak sešli kritici veřejnoprávních médií – akci pořádanou spolkem Svatopluk na Kavčích horách podpořili politici hnutí SPD a Stačilo!.
7. 11. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

před 18 hhodinami
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

před 20 hhodinami
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026