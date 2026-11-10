Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

Krajský soud v Praze prohlásil hlasování v komunálních volbách ve Vysoké u Příbramě za neplatné. Důvodem jsou rozpory mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů o tom, jak hlasovali, vyplývá z usnesení soudu. Hlasování v obci s 360 obyvateli se tak musí opakovat. Volby se budou opakovat také ve Slavětíně na Lounsku. V případě voleb v Mariánských Lázních pak Krajský soud v Plzni uvedl, že volby provázelo kupčení s hlasy. Dle soudu ale nebyl jednoznačně prokázán vliv na rozdělení mandátů.
V říjnových volbách ve Vysoké zvítězilo sdružení Naše Vysoká dosavadní starostky Jany Krejčové, získalo všech pět mandátů. Zbylá dvě uskupení Souzvuk Vysoká a Harmonie pro Vysokou se do zastupitelstva nedostala a výsledky voleb napadla. Vyslovila podezření na možnou manipulaci s volební schránkou a zneužití obecního periodika k jednostranné volební propagaci. K návrhu předložila čestná prohlášení 95 lidí o tom, že volili neúspěšné strany, což neodpovídalo zveřejněným volebním výsledkům.
Soud návrh na neplatnost voleb zamítl. Opakovat se tedy bude hlasování, nikoliv celý volební proces. Podle soudu se neprokázala tvrzení o manipulaci s volební schránkou ani o nestandardním postupu okrskové volební komise. Ze svědeckých výpovědí vyplynulo, že volební schránka byla uložena v zabezpečené místnosti a nebyly zjištěny konkrétní indicie nasvědčující výměně hlasovacích lístků nebo jinému zásahu do jejich obsahu.
Zároveň však soud zohlednil významný rozpor mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů. Po přepočtu zjistil, že řada hlasovacích lístků, jejichž odevzdání voliči popisovali ve svých prohlášeních, v dokumentaci chybí. Někteří z voličů svá tvrzení následně zopakovali i při svědeckých výpovědích pod hrozbou trestněprávních následků křivé výpovědi. Šlo přitom o dostatek hlasů na to, aby to mělo vliv na rozdělení mandátů.
„Soud dal v tomto konkrétním případě přednost ochraně skutečně odevzdaných hlasů. Rozhodujícím faktorem byla kombinace věrohodných výpovědí voličů, konkrétně zjištěného nesouladu s volební dokumentací a významu tohoto nesouladu vzhledem k velikosti volebního okrsku. Soud zdůrazňuje, že jde o výjimečný případ – volební soudy se nesmějí stát druhým kolem voleb ani soutěží o počtu čestných prohlášení voličů,“ uvedl krajský soud v tiskové zprávě.
Opakované hlasování se uskuteční pouze v jednom dni
Ministr vnitra má opakované hlasování vyhlásit do třiceti dnů od oznámení soudního rozhodnutí. Uskuteční se pouze v jednom dni. Proti usnesení není přípustná kasační stížnost.
Advokátka Pavla Krejčí zastupující navrhovatele sdělila, že rozhodnutí krajského soudu vyvolává otázky kolem zabezpečení volebních uren a volebních místností v Česku. „V současné době již bylo podáno trestní oznámení a vzhledem k tomu, že jsme požádali volební senát, aby s volební dokumentací pracoval v ochranných rukavicích, doufáme, že kriminalistické zkoumání pomůže odhalit osoby, které s dokumentací neoprávněně nakládaly,“ sdělila Krejčí.
„Současně zvažujeme podání ústavní stížnosti, neboť soud prohlásil za neplatné pouze hlasování, nikoliv samotné volby, přestože jsme namítali také další závažná pochybení, zejména nezákonnou volební propagaci a zneužití obecního zpravodaje ve prospěch jedné z kandidujících stran,“ dodala.
Vysoká je třetí obcí, kde se bude hlasování opakovat
Soudy v Česku tak podle informací agentury ČTK po letošních komunálních volbách dosud zasáhly do výsledků ve třinácti obcích či městských částech. Ve čtyřech případech se bude hlasování opakovat. Kromě Vysoké u Příbramě jde o Moldavu na Teplicku, Želechovice na Olomoucku a Slavětín na Lounsku.
V dalších deseti případech soudy opravily sčítání nebo změnily obsazení zastupitelstev; souhrnně přešlo mezi kandidátkami či kandidáty třináct mandátů. Z toho jedenáct mezi různými volebními uskupeními a ve dvou případech se vyměnili kandidáti na stejné kandidátní listině.
Nejvýraznější změny nastaly v Mostě a v Praze 10, kde vždy přišli o mandát dva původně zvolení kandidáti. Většinou to byl důsledek chyb při sčítání a přepisu hlasů. Rozhodnutí se ve většině případů nepromítlo do již dohodnutých koalic.
Neplatné hlasování také ve Slavětíně
Ústecký krajský soud prohlásil za neplatné hlasování ve volbách ve Slavětíně na Lounsku. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce soudu. Společně s hlasovacími lístky se v městysu, kde je 517 voličů na seznamu, roznášely propagační materiály jedné z kandidujících stran.
Na soud se obrátil Daniel Peterka, lídr kandidátky hnutí Pro Slavětín, které získalo dva mandáty. Zbylých pět mandátů ve volbách má strana SNK Evropští demokraté. Jiná uskupení nekandidovala.
Navrhovatel uvedl, že společně s oficiálními sadami hlasovacích lístků byly do schránek obyvatel doručovány také propagační letáky kandidátní listiny SNK Evropští demokraté, jejímž lídrem je starosta Slavětína Jaroslav Jandl.
Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních
V souvislosti s volbami v Mariánských Lázních konstatoval Krajský soud v Plzni, že volby provázelo kupčení s hlasy. Volby ale za neplatné neprohlásil, protože se podle něj neprokázalo jednoznačně, že kupčení ovlivnilo rozdělení mandátů. O rozhodnutí soud informoval v úterý na úřední desce.
Navrhovatel se domáhal vyslovení neplatnosti voleb, případně neplatnosti hlasování v jednotlivých okrscích. Hlavním argumentem bylo nabízení peněz voličům za to, že odevzdají hlas pro Naše Česko.
Důkazem byl videozáznam, na kterém nyní už trestně stíhaná žena nabádá voliče, aby za plentou označil zmíněnou stranu, lístek vyfotografoval jako důkaz a odeslal snímek. Za to mu nabízela peníze.
- Regiony
- Středočeský kraj
- Ústecký kraj
- Plzeňský kraj
- Volby
- Komunální volby 2026
- Volby 2026
- Komunální volby
- Krajský soud v Praze
- Neplatnost voleb
- Opakování voleb
- Hlasování
- Soud
- Výsledky
- Výběr
- Výběr redakce
- Vysoká u Příbramě
- Zastupitelstvo obce
- Usnesení
- Volební komise
- Želechovice
- Trestní oznámení
- Plzeň
- Mariánské Lázně
- Moldava
- Most
- Praha 10
- SNK Evropští demokraté
- Naše Česko
- Krajský soud v Plzni
- Krajský soud v Ústí nad Labem
- Slavětín
- Kupčení s hlasy