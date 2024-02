Šumavské řeky Vydra, Křemelná a Otava hlásí první povodňové stupně

Výraznější srážky spadly v Plzeňském kraji na Šumavě. Kromě Prášil naměřily stanice meteorologů za posledních 24 hodin také například 39,4 milimetru srážek na Špičáku, 29,9 milimetru v Hojsově Stráži nebo 26,2 milimetru ve Filipově Huti. Také v sousedním Jihočeském kraji pršelo nejvíc na Šumavě – ve Strážném spadlo za 24 hodin 35,8 milimetru srážek, v Bučině u Kvildy 34,7 milimetru.

Na Chebsku v Karlovarském kraji podle meteorologů na první povodňový stupeň vystoupá Ohře při upouštění vodní nádrže Skalka.

Výstraha pro Krkonoše a Jeseníky

Od čtvrtečního odpoledne se mohou toky ojediněle vylévat z břehů i v Krkonoších a podhůří, varoval ČHMÚ. Na povodňový stupeň pohotovosti mohou podle jeho výstrahy ojediněle vystoupat toky v povodí horního Labe. „Očekáváme vzestupy s dosažením prvního, ojediněle druhého stupně povodňové aktivity v povodí horního Labe,“ uvedli meteorologové.

Na první povodňový stupeň bdělosti, při kterém se voda drží v korytech, se mohou dostat také některé toky odvodňující Jeseníky a Králický Sněžník.

Povodí Moravy upouští vodní nádrže

Povodí Moravy kvůli dešťům a vyšším průtokům v tocích aktuálně upouští některé vodní nádrže, aby zachytily případné povodňové průtoky, například Vranov, Dalešice, Nové Mlýny, Mostiště, Slušovice. Jiné naopak plní pro možné sucho později – konkrétně vodní nádrže Brno, Vír, Opatovice či Koryčany, informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Průtoky v tocích v povodí se nyní pohybují v rozmezí od sedmdesáti do 250 procent dlouhodobého měsíčního průměru pro únor. Více vody je v řekách ve východní části povodí Moravy. Nejvyšší průtok aktuálně dosahuje Morava v Olomouci, jde o 262 procent obvyklého únorového stavu. Vysoké průtoky vodohospodáři evidují ale například i na Moravské Sázavě, a to 187 procent, či na Bečvě v Dluhonicích, a to 184 procent.