Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

Krajský soud v Praze prohlásil hlasování v komunálních volbách ve Vysoké u Příbramě za neplatné. Důvodem jsou rozpory mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů o tom, jak hlasovali, vyplývá z usnesení, které soud zveřejnil na úřední desce. Volby v obci s 360 obyvateli se tak musejí opakovat.
V říjnových volbách ve Vysoké zvítězilo sdružení Naše Vysoká dosavadní starostky Jany Krejčové, získalo všech pět mandátů. Zbylá dvě uskupení Souzvuk Vysoká a Harmonie pro Vysokou se do zastupitelstva nedostala a výsledky voleb napadla.
Soud návrh na neplatnost voleb jako celku zamítl. Manipulaci s volební urnou nebo hlasovacími lístky neprokázal. Zjištěné nesrovnalosti ale považuje za natolik závažné, že je nutné hlasování opakovat. Ministr vnitra má opakované hlasování vyhlásit do třiceti dnů od oznámení soudního rozhodnutí. Uskuteční se pouze v jednom dni. Podle soudu tak v obci dosud nebylo zvoleno nové zastupitelstvo. Proti usnesení není přípustná kasační stížnost.
Navrhovatelé, kteří ve volbách neuspěli, předložili soudu 95 čestných prohlášení voličů, jejichž obsah nekorespondoval s vyhlášenými výsledky voleb. Počet hlasů doložených čestnými prohlášeními u některých kandidátů značně převyšoval počet hlasů, který jim byl oficiálně započten.
Soud uvedl, že důvodem jeho rozhodnutí není zjištění o tom, zda a jak bylo zasaženo do volební dokumentace, tím méně kdo a proč se ho dopustil. Zásadní bylo podle něj předložení takového počtu čestných prohlášení, ověřeného výslechem vybraných svědků, který vrhl významný stín pochybností o tom, že zjištěné výsledky odpovídají skutečně projevené vůli voličů v obci.
„K těmto pochybnostem, podpořeným dílčími drobnými nedostatky v postupu volební komise, soud nemohl zůstat slepý a dospěl k závěru, že jedinou cestou, jak ochránit legitimitu volebního procesu, je hlasování zopakovat,“ stojí v usnesení.
Vysoká je třetí obcí, kde se bude hlasování opakovat
Soudy v Česku tak podle informací agentury ČTK po letošních komunálních volbách dosud zasáhly do výsledků ve třinácti obcích či městských částech. Ve třech případech se bude hlasování opakovat. Kromě Vysoké u Příbramě jde o Moldavu na Teplicku a Želechovice na Olomoucku.
V dalších deseti případech soudy opravily sčítání nebo změnily obsazení zastupitelstev; souhrnně přešlo mezi kandidátkami či kandidáty třináct mandátů. Z toho jedenáct mezi různými volebními uskupeními a ve dvou případech se vyměnili kandidáti na stejné kandidátní listině.
Nejvýraznější změny nastaly v Mostě a v Praze 10, kde vždy přišli o mandát dva původně zvolení kandidáti. Většinou to byl důsledek chyb při sčítání a přepisu hlasů. Rozhodnutí se ve většině případů nepromítlo do již dohodnutých koalic.