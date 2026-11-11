Stínová asociace národních parků se přejmenuje a možná zanikne, řekl Moravec


11. 11. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Stínová asociace národních parků se přejmenuje a nebude sídlit na adrese Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí. Řekl to ředitel Správy KRNAPu Petr Moravec, který je jedním z jejích zakladatelů. Podle něj možná i zanikne. Asociace vznikla v září. Moravec se spolu s ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) také ve středu účastnil mimořádné členské schůze odborové organizace Správy Krkonošského národního parku. Ta se nesla v napjaté atmosféře.

„Asociace národních parků po konzultaci a výzvě ostatních ředitelů národních parků bude přejmenována, nebude mít sídlo na Správě KRNAPu a pokud další z požadavků pánů ředitelů bude asociaci zrušit, bude zrušena,“ řekl Moravec.

Podle něj byla založena, protože měla zajistit legislativní rámec pro zastřešení národních parků při svých aktivitách, přičemž ta původní legislativní rámec nemá. „Nevím, jestli to byla chyba, byl to nějaký proces, který jsem chtěl nastavit. Chybou bylo, že jsem to nekomunikoval, za to jsem se již omluvil,“ odpověděl na dotaz, jestli byla chyba založení stínové asociace.

Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ostatních ředitelů, přiznal Moravec
Petr Moravec

Moravec dříve řekl, že založení nové asociace bylo společným nápadem s ministerstvem životního prostředí. Moravec ji založil se dvěma soukromými osobami, přestože asociace všech čtyř českých národních parků už existuje. V Česku jsou kromě KRNAPu národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podyjí.

Ředitele dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. Původní asociace si letos zvolila nového předsedu, stal se jím ředitel Správy Národního parku Podyjí Pavel Müller.

Moravec ve funkci nahradil Böhnische, kterého ministr Červený odvolal v březnu. Již na konci srpna podal výpověď neúspěšný kandidát na ředitele a do té doby vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb. Jako důvody svého odchodu Taláb jmenoval ztrátu důvěry v ředitele parku a nesoulad s formou a stylem řízení organizace. Nedávno ředitel bez uvedení důvodů odvolal ekonomického náměstka Luďka Khola a náměstka ředitele správy a vedoucího odboru vnějších vztahů Jakuba Kašpara.

Ředitelem KRNAP ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov
Petr Moravec (vpravo) a ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé)

Odbory zůstávají ve stávkové pohotovosti

Setkání v ekocentru správy parku ve Vrchlabí se zúčastnily desítky lidí. Na adresu ministerstva i ředitele sálem znělo, že svými kroky poškozují správu národního parku. Tématem bylo vyjasnění budoucího směřování správy parku, podle odborářů i zaměstnanců parku o tom panuje od červnového jmenování Moravce do funkce nejistota. „Odnáším si z toho důležitou věc, a to, že je nutná konkrétní a pravidelná komunikace směrem k zaměstnancům, médiím i obcím v regionu,“ řekl Moravec.

Podle člena výboru základní odborové organizace Správy KRNAP Jiřího Loudy šlo o první takto rozsáhlou komunikaci se zaměstnanci správy parku. Odboráři Správy KRNAP minulý týden vstoupili do stávkové pohotovosti kvůli nejistotě mezi zaměstnanci a směřování správy parku. Podle Loudy zrušení stávkové pohotovosti není nyní na pořadu dne.

„Setkání překonalo moje očekávání. Komunikace byla relativně otevřená a byla to skutečně komunikace, žádné osočování, vyhrožování, obával jsem se, že to může proběhnout mnohem hůře,“ řekl Louda. Podotkl ale, že se nic moc nevyřešilo.

Projev ředitele Moravce v sále několikrát doprovázel smích i projevy nesouhlasu. Několikrát jej podpořili ve výkladu k různým tématům i přítomní zástupci ministerstva včetně ministra. „My chceme odpověď pana ředitele,“ znělo také sálem.

Odboráři KRNAP vyhlásili stávkovou pohotovost
Protestní shromáždění před budovou Správy Krkonošského národního parku

Snížení pracovních pozic o deset

K dotazu na možné organizační změny Moravec zopakoval, že se k 1. lednu sníží pracovní úvazky o deset pozic a připustil přesunutí některých agend. Snížení pracovních pozic vysvětlil rozhodnutím zřizovatele parku v návaznosti na snižování nařízené ministerstvem financí. „Mohu všem slíbit, že změny v rámci přesunů určitých oddělení budou projednány s odbory,“ uvedl Moravec. Například možné rušení muzeí Správy KRNAP označil za spekulaci s tím, že jejich činnost je naopak žádoucí.

V současnosti pracuje ve správě parku okolo 240 lidí, z nichž je asi 40 v odborech. Podle nedávno odvolaného ekonomického náměstka správy národního parku Luďka Khola, který se setkání také účastnil, v posledních letech počet zaměstnanců klesá, před deseti lety ve správě podle něj pracovalo přes 300 lidí.

Některé v sále včetně odborářů překvapila „neohlášená“ přítomnost zástupců ministerstva. „Oni se ohlásili ne vám, ale na správu parku, což je jejich možnost. Myslím si, že je to dobře a nemusíme si povídat o někom, ale přímo dotazy směřovat k nim,“ řekl Moravec.

Petice za odvolání Moravce

Ministr Červený sdělil, že je na setkání proto, aby se otevřel dialog. „Cílem je najít konsenzus. Dojeli jsme i proto, abychom dodrželi slib demonstrantům,“ řekl Červený. Podle svých slov dal 4. listopadu slib protestujícím, kteří na ministerstvo donesli petici téměř s 5000 podpisy za odvolání ředitele Moravce. Podle organizátorů této akce Moravec upřednostňuje politické a komerční zájmy před zákonnou ochranou přírody a měl by být odvolán dříve, než správu parku rozvrátí.

Dotaz na shromáždění směřoval i na nákup nového služebního vozidla pro ředitele za „milion“ korun. „Vozidlo nepředstavuje milion, ale 760 tisíc korun. Za druhé mi byla ministerstvem nabídnuta možnost získat vozidlo, které by bylo zafinancováno z fondu ministerstva. Přistoupil jsem na to, protože díky tomu získáme vozidlo, které můžeme použít, kde bude potřeba,“ řekl Moravec.

Odvolaní náměstci, protesty i spor o DPH. Co se děje okolo Správy KRNAP?
Ředitel Správy KRNAP Petr Moravec

Spor o chybně účtované DPH pokračuje

Padl i dotaz, jestli správa bude pokračovat ve sporu okolo DPH. Moravec odpověděl, že je potřeba vyčkat, jako rozhodne ve věci Odvolací finanční ředitelství (OFŘ). Audit v KRNAP podle ministerstva odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu parku na příští rok. Celkové finanční dopady mohou být až 100 milionů korun. Podle ministerstva park za předchozího vedení chybně účtoval DPH ze vstupu mezi lety 2021 až 2023. MŽP se kvůli tomu chystá podat trestní oznámení na neznámé pachatele.

„Chyba se stává, ale nesmí se v ní vědomě pokračovat, nesmí se pokračovat v chybě, která stojí peníze. Využijeme všechny prostředky, aby byl pro KRNAP dopad minimální,“ řekl dnes Červený.

Podle stanoviska ekonomického odboru Správy KRNAP ke zveřejněné kontrole nelze automaticky vyvozovat závěr o zásadním selhání hospodaření Správy KRNAP, nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky nebo o systémovém manažerském pochybení.

Kontrola podle stanoviska poukazuje na několik oblastí, ve kterých je vhodné zpřesnit administrativní, účetní a kontrolní postupy. Část výtek se týká čistě formálních nedostatků, část sporného účetního zatřídění jednotlivých operací a část daňové problematiky, která dosud není pravomocně uzavřena, uvádí dokument, který má k dispozici ČTK. Bývalý ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch dříve jakékoli pochybení odmítl.

Výběr redakce

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

11:37Aktualizovánopřed 18 mminutami
Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva

Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva

10:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Španělsko ochromila generální stávka, po celé zemi se konají demonstrace

Španělsko ochromila generální stávka, po celé zemi se konají demonstrace

12:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

před 3 hhodinami
Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

10:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření

Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření

07:00Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

10:06Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Babiš řešil s Pavlem svou cestu do Izraele i válku na Ukrajině

Babiš řešil s Pavlem svou cestu do Izraele i válku na Ukrajině

11:55Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Stínová asociace národních parků se přejmenuje a možná zanikne, řekl Moravec

Stínová asociace národních parků se přejmenuje a nebude sídlit na adrese Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí. Řekl to ředitel Správy KRNAPu Petr Moravec, který je jedním z jejích zakladatelů. Podle něj možná i zanikne. Asociace vznikla v září. Moravec se spolu s ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) také ve středu účastnil mimořádné členské schůze odborové organizace Správy Krkonošského národního parku. Ta se nesla v napjaté atmosféře.
18:03AktualizovánoPrávě teď

Na D8 se v mlze srazila dvě nákladní auta a autobus

Na dálnici D8 se ve středu odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Šest lidí se zranilo, z toho dvě osoby utrpěly středně těžká zranění a čtyři lehká. Všichni jsou cizinci, pět si jich převzali němečtí zdravotníci, řekl mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Dálnice byla ve směru na Německo uzavřena. Kolona se rozjela od kilometru 91 zhruba po dvou hodinách. Zavřeny zatím zůstávají ve směru na Německo oba tunely před hranicí.
16:34Aktualizovánopřed 3 mminutami

Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku Pavlíkovi výjimečný trest 25 let vězení. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci. Podle znalců je šance na resocializaci s ohledem na mužovu poruchu osobnosti prakticky nulová. Pavlík chtěl ukradeným autem taxikářky spáchat sebevraždu. U soudu se ke všemu doznal a krátce prohlásil, že všeho lituje. Rozsudek je pravomocný.
před 3 hhodinami

Ulice měst zaplnily vlčí máky. Česko si připomíná válečné veterány

Česko si 11. listopadu připomíná Den válečných veteránů. Na pražském Vítkově uctili zástupci armády a ministerstva obrany památku účastníků světových válek i novodobých konfliktů. V dalších městech se konají vzpomínkové akce a koncerty. Lidé mohou veterány podpořit také prostřednictvím sbírek, jejichž symbolem je červený vlčí mák.
před 4 hhodinami

Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Martina Půtu zřejmě na postu hejtmana Libereckého kraje vystřídá stranický kolega a poslanec Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), mandátu ve sněmovně se plánuje vzdát. Půta byl zvolen do Senátu a už při oznámení své kandidatury řekl, že v případě zvolení místo hejtmana opustí. Nového hejtmana by mělo krajské zastupitelstvo volit v prosinci, informovala mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.
10:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

„Záměrem bylo mít širokou koalici, která se umí dívat na věci z různé perspektivy, ale dojít k jednomu řešení,“ komentoval vzniklou koalici STAN, SPOLU a Prahy sobě lídr pražských Starostů a kandidát na primátora Petr Hlaváček. Vyjednávací týmy STAN podle něj zevrubně prošly jednotlivé programy jak s Prahou sobě, tak s Piráty. Podotkl, že všichni vnímají, že tématy jsou bydlení, doprava, školství a bezpečnost. Složení rady koalice oznámí příští týden před jednáním zastupitelstva.
10:06Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Krajský soud zrušil část pravidel vjezdu do KRNAPu, majitelé horských bud uspěli

Majitelé Luční a Labské boudy uspěli ve sporu se Správou Krkonošského národního parku (KRNAPu) v části, v níž požadovali zmírnění regulace vjezdu do klidového území. Krajský soud v Hradci Králové ve středu kvůli administrativním nedostatkům zrušil opatření obecné povahy vydané loni Správou KRNAPu v části, která se týká podmínek vjezdu a setrvání motorových vozidel na území parku.
10:57Aktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoDo sporu o návrat sochy Radeckého vstoupilo muzeum. Odmítá ji vydat

Měří jedenáct metrů, váží deset tun a jedná se bezesporu o cenné umělecké dílo devatenáctého století. Řeč je o sousoší vojevůdce Josefa Václava Radeckého – rozporuplné postavě našich dějin a českého vítěze nad Napoleonem. O tuto skulpturu se v současnosti vedou vášnivé spory. Pražský magistrát před pár měsíci rozhodl, že se bronzová socha vrátí na Malostranské náměstí, odkud byla odstraněna v dobách vzniku republiky. To se ovšem nelíbí některým místním obyvatelům, kteří rozhodnutí ještě chtějí zvrátit. Nečekaný zvrat do celého příběhu vneslo Národní muzeum, které, jak zjistili Reportéři ČT, originál sochy Radeckého vydat odmítá.
před 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

před 2 hhodinami
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

před 4 hhodinami
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

včera v 18:00
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

včera v 17:12
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026