Stínová asociace národních parků se přejmenuje a možná zanikne, řekl Moravec

Stínová asociace národních parků se přejmenuje a nebude sídlit na adrese Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí. Řekl to ředitel Správy KRNAPu Petr Moravec, který je jedním z jejích zakladatelů. Podle něj možná i zanikne. Asociace vznikla v září. Moravec se spolu s ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) také ve středu účastnil mimořádné členské schůze odborové organizace Správy Krkonošského národního parku. Ta se nesla v napjaté atmosféře.
„Asociace národních parků po konzultaci a výzvě ostatních ředitelů národních parků bude přejmenována, nebude mít sídlo na Správě KRNAPu a pokud další z požadavků pánů ředitelů bude asociaci zrušit, bude zrušena,“ řekl Moravec.
Podle něj byla založena, protože měla zajistit legislativní rámec pro zastřešení národních parků při svých aktivitách, přičemž ta původní legislativní rámec nemá. „Nevím, jestli to byla chyba, byl to nějaký proces, který jsem chtěl nastavit. Chybou bylo, že jsem to nekomunikoval, za to jsem se již omluvil,“ odpověděl na dotaz, jestli byla chyba založení stínové asociace.
Moravec dříve řekl, že založení nové asociace bylo společným nápadem s ministerstvem životního prostředí. Moravec ji založil se dvěma soukromými osobami, přestože asociace všech čtyř českých národních parků už existuje. V Česku jsou kromě KRNAPu národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podyjí.
Ředitele dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. Původní asociace si letos zvolila nového předsedu, stal se jím ředitel Správy Národního parku Podyjí Pavel Müller.
Moravec ve funkci nahradil Böhnische, kterého ministr Červený odvolal v březnu. Již na konci srpna podal výpověď neúspěšný kandidát na ředitele a do té doby vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb. Jako důvody svého odchodu Taláb jmenoval ztrátu důvěry v ředitele parku a nesoulad s formou a stylem řízení organizace. Nedávno ředitel bez uvedení důvodů odvolal ekonomického náměstka Luďka Khola a náměstka ředitele správy a vedoucího odboru vnějších vztahů Jakuba Kašpara.
Odbory zůstávají ve stávkové pohotovosti
Setkání v ekocentru správy parku ve Vrchlabí se zúčastnily desítky lidí. Na adresu ministerstva i ředitele sálem znělo, že svými kroky poškozují správu národního parku. Tématem bylo vyjasnění budoucího směřování správy parku, podle odborářů i zaměstnanců parku o tom panuje od červnového jmenování Moravce do funkce nejistota. „Odnáším si z toho důležitou věc, a to, že je nutná konkrétní a pravidelná komunikace směrem k zaměstnancům, médiím i obcím v regionu,“ řekl Moravec.
Podle člena výboru základní odborové organizace Správy KRNAP Jiřího Loudy šlo o první takto rozsáhlou komunikaci se zaměstnanci správy parku. Odboráři Správy KRNAP minulý týden vstoupili do stávkové pohotovosti kvůli nejistotě mezi zaměstnanci a směřování správy parku. Podle Loudy zrušení stávkové pohotovosti není nyní na pořadu dne.
„Setkání překonalo moje očekávání. Komunikace byla relativně otevřená a byla to skutečně komunikace, žádné osočování, vyhrožování, obával jsem se, že to může proběhnout mnohem hůře,“ řekl Louda. Podotkl ale, že se nic moc nevyřešilo.
Projev ředitele Moravce v sále několikrát doprovázel smích i projevy nesouhlasu. Několikrát jej podpořili ve výkladu k různým tématům i přítomní zástupci ministerstva včetně ministra. „My chceme odpověď pana ředitele,“ znělo také sálem.
Snížení pracovních pozic o deset
K dotazu na možné organizační změny Moravec zopakoval, že se k 1. lednu sníží pracovní úvazky o deset pozic a připustil přesunutí některých agend. Snížení pracovních pozic vysvětlil rozhodnutím zřizovatele parku v návaznosti na snižování nařízené ministerstvem financí. „Mohu všem slíbit, že změny v rámci přesunů určitých oddělení budou projednány s odbory,“ uvedl Moravec. Například možné rušení muzeí Správy KRNAP označil za spekulaci s tím, že jejich činnost je naopak žádoucí.
V současnosti pracuje ve správě parku okolo 240 lidí, z nichž je asi 40 v odborech. Podle nedávno odvolaného ekonomického náměstka správy národního parku Luďka Khola, který se setkání také účastnil, v posledních letech počet zaměstnanců klesá, před deseti lety ve správě podle něj pracovalo přes 300 lidí.
Některé v sále včetně odborářů překvapila „neohlášená“ přítomnost zástupců ministerstva. „Oni se ohlásili ne vám, ale na správu parku, což je jejich možnost. Myslím si, že je to dobře a nemusíme si povídat o někom, ale přímo dotazy směřovat k nim,“ řekl Moravec.
Petice za odvolání Moravce
Ministr Červený sdělil, že je na setkání proto, aby se otevřel dialog. „Cílem je najít konsenzus. Dojeli jsme i proto, abychom dodrželi slib demonstrantům,“ řekl Červený. Podle svých slov dal 4. listopadu slib protestujícím, kteří na ministerstvo donesli petici téměř s 5000 podpisy za odvolání ředitele Moravce. Podle organizátorů této akce Moravec upřednostňuje politické a komerční zájmy před zákonnou ochranou přírody a měl by být odvolán dříve, než správu parku rozvrátí.
Dotaz na shromáždění směřoval i na nákup nového služebního vozidla pro ředitele za „milion“ korun. „Vozidlo nepředstavuje milion, ale 760 tisíc korun. Za druhé mi byla ministerstvem nabídnuta možnost získat vozidlo, které by bylo zafinancováno z fondu ministerstva. Přistoupil jsem na to, protože díky tomu získáme vozidlo, které můžeme použít, kde bude potřeba,“ řekl Moravec.
Spor o chybně účtované DPH pokračuje
Padl i dotaz, jestli správa bude pokračovat ve sporu okolo DPH. Moravec odpověděl, že je potřeba vyčkat, jako rozhodne ve věci Odvolací finanční ředitelství (OFŘ). Audit v KRNAP podle ministerstva odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu parku na příští rok. Celkové finanční dopady mohou být až 100 milionů korun. Podle ministerstva park za předchozího vedení chybně účtoval DPH ze vstupu mezi lety 2021 až 2023. MŽP se kvůli tomu chystá podat trestní oznámení na neznámé pachatele.
„Chyba se stává, ale nesmí se v ní vědomě pokračovat, nesmí se pokračovat v chybě, která stojí peníze. Využijeme všechny prostředky, aby byl pro KRNAP dopad minimální,“ řekl dnes Červený.
Podle stanoviska ekonomického odboru Správy KRNAP ke zveřejněné kontrole nelze automaticky vyvozovat závěr o zásadním selhání hospodaření Správy KRNAP, nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky nebo o systémovém manažerském pochybení.
Kontrola podle stanoviska poukazuje na několik oblastí, ve kterých je vhodné zpřesnit administrativní, účetní a kontrolní postupy. Část výtek se týká čistě formálních nedostatků, část sporného účetního zatřídění jednotlivých operací a část daňové problematiky, která dosud není pravomocně uzavřena, uvádí dokument, který má k dispozici ČTK. Bývalý ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch dříve jakékoli pochybení odmítl.