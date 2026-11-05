Soud v Brně schválil dvě dohody v případu zmanipulovaného přidělování městských bytů

Městský soud v Brně v případu zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno-střed uložil dvěma lidem mimo jiné podmíněné tresty. Schválil jim dohody o vině a trestu, které dříve uzavřeli se státním zástupcem. Rozsudek je pravomocný.
Původně měl soud schvalovat čtyři dohody, dva obviněné nicméně z různých důvodů vyčlenil do samostatného projednání. Zbylou částí případu se navíc později bude zabývat krajský soud. Jde o obžalobu čtyř dalších lidí včetně někdejšího vlivného brněnského politika Otakara Bradáče (dříve ODS), který předsedal bytové komisi.
Soud tentokrát ve věci potrestal Evu Vágnerovou, a to za účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Uložil jí trest tři roky s podmíněným odkladem na pět let, peněžitý trest 200 tisíc korun a zákaz podnikání v realitách na pět let. Za přijetí úplatku pak Ludvíku Krausovi uložil trest dva roky podmíněně odložené na tři roky a peněžitý trest 150 tisíc korun. „V obou případech se jednalo o zprostředkování úplatků,“ upřesnil státní zástupce Ondřej Šrámek.
Soudce Ivo Zummer řekl, že prohlášení, které oba obvinění vetkli do dohod, odpovídá shromážděným důkazům. „Po přihlédnutí ke všem okolnostem jsem dospěl k závěru, že dohody o vině a trestu i v části trestu odpovídají zákonným kritériím,“ uvedl Zummer.
Soud měl původně schvalovat dohody čtyři, obviněný Jaroslav Dobeš se však kvůli zdravotním důvodům omluvil. Obhájce jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinky pak poukázal na nesrovnalosti v dohodě. Obě dohody tedy soud vyčlenil do samostatného řízení. Červinka byl podle obžaloby hlavním pomocníkem Bradáče. Žalobce Šrámek uvedl, že v dohodě je navrhnut mimo jiné nepodmíněný trest čtyři roky vězení. V případě Dobeše pak podmínka.
Brněnská bytová kauza
V Brně policie kvůli této věci zasahovala v roce 2022, kdy udělala 28 domovních prohlídek a vyslechla 30 lidí. Soud tehdy poslal Bradáče a Červinku do vazby, ve které byli několik měsíců. Zbylých šest obviněných zůstalo na svobodě, šlo především o lidi spjaté s brněnským realitním trhem.
O dva týdny později policie v Brně zasahovala znovu, a to na bytovém odboru magistrátu, na radnici Brno-sever, Brno-Černovice či v černovické pískovně. Následně obvinila sedm lidí a dvě firmy. Letos přibyli další obvinění. Policisté je viní z korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti či ovlivňování veřejných soutěží ve prospěch vybraných firem. Podle policie navíc fungovali jako organizovaná zločinecká skupina.
Kauza Stoka
Policisté se zajímali o radnici Brno-střed také v roce 2019. V kauze Stoka šlo o ovlivňování veřejných zakázek na radnici organizovanou skupinou, ve které podle kriminalistů figurovali místní politici z hnutí ANO, úředníci a podnikatelé. Krajský soud kauzu uzavřel posledními rozsudky letos, kdy dva podnikatele zprostil obžaloby.
Předtím ve věci uzavřel jedenáct dohod o vině a trestu. Například bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, uložil sedm let a osm měsíců vězení.