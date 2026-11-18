Skokanské můstky v Harrachově, které v minulosti hostily i světové šampionáty, už roky chátrají. Jejich plánovanou obnovu komplikují nevyřešené majetkoprávní vztahy, nedostatek peněz i spory mezi městem, Svazem lyžařů a Bucharovým klubem. Rekonstrukce druhého největšího můstku začala loni, kvůli nedostatku peněz se ale zastavila. Situaci může změnit nové vedení města, které vzešlo z podzimních komunálních voleb. Kandidát na nového starostu a bývalý skokan Tomáš Kyncl (za SLK) chce především obnovit vzájemnou spolupráci. Kdo nese za současný stav odpovědnost a jaká je budoucnost areálu, zjišťovali Reportéři ČT.
VideoSkokanské můstky v Harrachově chátrají. Obnovu brzdí spory i nedostatek peněz
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