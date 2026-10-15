Pražské STAN a SPOLU se shodly na dopravě, bydlení i školství
Vyjednávací týmy pražského STAN a SPOLU se na čtvrtečním jednání shodly v otázkách dopravy, školství a bydlení. Shodu naopak zatím nenašly v tom, kdo získá gesci financí. STAN se v pondělí sejde se zástupci Prahy sobě a Pirátů ohledně možného vstupu třetího partnera do koalice, SPOLU se s nimi scházet nehodlá a rozhodnutí nechává na starostech. STAN podle svého lídra Petra Hlaváčka brzy oznámí, o jakém koaličním formátu chce dále jednat.
14:15před 1 hhodinou