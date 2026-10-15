VideoSenátní duel v obvodu Uherské Hradiště: Josef Bazala (KDU-ČSL) a Jiří Vašica (za ANO)


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČSÚ
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Zdroj: ČT24

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Uherské Hradiště diskutovali Josef Bazala (KDU-ČSL) a Jiří Vašica (za ANO).

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

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