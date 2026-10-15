VideoSenátní duel v obvodu Karviná: Lenka Brzyszkowská (ANO) a Petr Kazík (za OK)ČT24, kma před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24Nahrávám videoSenátní duel v obvodu Karviná: Lenka Brzyszkowská (ANO) a Petr Kazík (za Osobnosti pro kraj)Zdroj: ČT24Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Karviná spolu diskutovali Lenka Brzyszkowská (ANO) a Petr Kazík (za OK).Podrobné vyhledáváníLoading...Loading...Vyberte volební obvodVyberte obecZdroj: ČSÚ, ČT24ŠtítkyRegionyMoravskoslezský krajDomácíSenátní volby 2026Volby 2026Senát75 - KarvináLenka BrzyszkowskáANOPetr KazíkOKKarviná