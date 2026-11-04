Rostliny na Pálavě mění kvůli suchu a teplu životní cyklus


před 17 hhodinami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Některé rostliny na Pálavě mění svůj životní cyklus. Namísto léta rostou a kvetou na jaře nebo na podzim. Dokládají to data z více než třicetiletého výzkumu Masarykovy univerzity a zahraničních vědců. Důvodem jsou rostoucí průměrné teploty a častější výkyvy počasí.

V červenci 2024 stráně Svatého kopečku u Mikulova pokrývala zelená vegetace, která má dostatek vláhy. O měsíc později už ale stejné místo získalo žlutošedý odstín. Místní vegetace kvůli extrémnímu horku a suchu uschla.

Vizuální proměnu krajiny potvrzují také data vědců. Na Děvíně je začali sbírat už v roce 1993. Před sedmi lety výzkum rozšířili o další lokality. Nyní pozorují změny v životním cyklu rostlin. Některé druhy začínají růst v jiném období než dříve, což ovlivňuje také jejich zastoupení a pokryvnost vegetace. Data vědci sbírají každé dva měsíce na šestnácti lokalitách po celé Pálavě.

Botanik objevil na Pálavě rostlinu, kterou vědci považovali za vyhynulou
Kokotice žlutavá

Rostliny využívají teplejší zimy

Na jednom ze sledovaných míst vědci zaznamenali oproti červenci dvojnásobný počet rostlinných druhů. Vegetace je také pestřejší, než bývá v tomto období obvyklé. „Těch druhů bude v čase přibývat. Tedy druhů, které zimu dokážou efektivně využít, aby včas vyrostly a potom celou zimu vegetovali. A díky tomu mají na jaře výhodu,“ řekl botanik a ekolog z Vídeňské univerzity Kryštof Chytrý.

Průměrná roční teplota na Pálavě za posledních šedesát let vzrostla o dva stupně Celsia. Změny klimatu přitom ovlivňují nejen rostliny, ale také hmyz. „Spíš budou reagovat na extrémní výkyvy počasí, které budou častější s klimatickou změnou,“ uvedl vegetační ekolog z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Branislav Kopčán.

Na Pálavě se šíří invazní kaktus. Může vytlačovat původní rostliny
Opuncie

Změny ve vegetaci mohou mít dopad také na další živočichy. „Vyschne většina vegetace na Děvíně, takže různé druhy bezobratlých najednou nemají živné rostliny,“ poznamenal Chytrý. Vědci očekávají, že dlouhověké traviny by mohly postupně nahrazovat krátkověké rostlinné druhy.

V chráněné krajinné oblasti Pálava se dokonce začal šířit nepůvodní mrazuvzdorný kaktus – opuncie. Rostlině vyhovují stále teplejší a sušší podmínky, díky kterým v oblasti nejen přežívá zimy, ale také bohatě plodí. Ochranáři opuncii po Děvíně a Tabulové nově zaznamenali i v další tamní rezervaci, na Svatém kopečku u Mikulova. Severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí.

Výběr redakce

Analýza výsledků voleb v USA: Může nový Kongres zastavit Trumpovy vojenské operace?

VideoAnalýza výsledků voleb v USA: Může nový Kongres zastavit Trumpovy vojenské operace?

před 9 mminutami
Ve Francii začaly další velké protesty, uzavřena je tisícovka škol

Ve Francii začaly další velké protesty, uzavřena je tisícovka škol

před 1 hhodinou
Dva tankery převážející ruskou naftu do USA změnily směr, píší FT

Dva tankery převážející ruskou naftu do USA změnily směr, píší FT

před 2 hhodinami
Začínající podnikatelé místo koupě stroje často volí předplatné ve sdílených dílnách

Začínající podnikatelé místo koupě stroje často volí předplatné ve sdílených dílnách

před 7 hhodinami
Zlaté vážky rozdávaly ceny za sociální podnikání, osobností roku je Zuzana Dudáková

VideoZlaté vážky rozdávaly ceny za sociální podnikání, osobností roku je Zuzana Dudáková

před 18 hhodinami
Poslanci schválili růst plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce

Poslanci schválili růst plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Američané vyjádřili ve volbách odpor proti výstavbě datových center

Američané vyjádřili ve volbách odpor proti výstavbě datových center

před 19 hhodinami
Republikáni přijdou o většinu ve Sněmovně reprezentantů

Republikáni přijdou o většinu ve Sněmovně reprezentantů

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Šestimilionová pokuta i zákaz řízení. Soud rozdal tresty za nehodu v Dolní Lutyni

Okresní soud v Karviné potrestal firmu, dispečera i řidiče v souvislosti s předloňskou tragickou srážkou vlaku a nákladního auta na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. České televizi to sdělil mluvčí soudu Jan Martikán. Při nehodě v lednu 2024 zemřel strojvedoucí vlaku a dvacet lidí se zranilo. Potrestaní byli obviněni z obecného ohrožení z nedbalosti. Firmě soud mimo jiné uložil šestimilionovou pokutu. Firma a dispečer se proti rozsudku odvolali hned v soudní síni, rozsudek tak není pravomocný.
před 2 mminutami

Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů

Geopark Český ráj nebude moci od Nového roku používat značku UNESCO, o vyloučení rozhodla už v úterý rada globálních geoparků. Geopark ji nepřesvědčil, že vyřešil problém s prodejem drahých kamenů, jejichž původ rada zpochybňovala. Ty podle mínění některých prodává i muzeum v Turnově, které to opakovaně odmítlo. Vedení geoparku mluví v souvislosti s rozhodnutím rady o zklamání.
před 2 hhodinami

Soud v Brně schválil dvě dohody v případu zmanipulovaného přidělování městských bytů

Městský soud v Brně v případu zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno-střed uložil dvěma lidem mimo jiné podmíněné tresty. Schválil jim dohody o vině a trestu, které dříve uzavřeli se státním zástupcem. Rozsudek je pravomocný.
před 3 hhodinami

Stačí se zasnít. Na Hluboké se noří do krajin symbolismu a secese

Výstava Sny o krajině, která přibližuje krajinářství střední Evropy, nabízí vzrušující a překvapivou procházku krajinami ducha a snění. Připravila ji Alšova jihočeská galerie (AJG) v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.
před 5 hhodinami

Začínající podnikatelé místo koupě stroje často volí předplatné ve sdílených dílnách

Majitelé start-upů v Česku objevili novou vychytávku pro rozjezd svého byznysu. Namísto masivních investic do drahých strojů teď do nákladů vepisují jen částky za předplatné ve sdílených dílnách. Právě ty se ukazují být pro start-upisty, kteří vyvíjí hmatatelný produkt, jako zásadní finanční pomoc pro rozjezd jejich podnikatelského plánu. Po celém Česku tak vznikají sdílené dílny nebo prototypovací centra. Podobné projekty už se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR osvědčily v sousedním Německu nebo Rakousku.
před 7 hhodinami

Rostliny na Pálavě mění kvůli suchu a teplu životní cyklus

Některé rostliny na Pálavě mění svůj životní cyklus. Namísto léta rostou a kvetou na jaře nebo na podzim. Dokládají to data z více než třicetiletého výzkumu Masarykovy univerzity a zahraničních vědců. Důvodem jsou rostoucí průměrné teploty a častější výkyvy počasí.
před 17 hhodinami

Nelegálně prodávaných léků přibývá. Celníci na jihu Čech zajistili stovky balení

Stovky nelegálně prodávaných léčivých přípravků zajistili v posledních týdnech celníci v kamenných provozovnách v příhraničí na jihu Čech. Případů prodeje neregistrovaných přípravků podle celní správy přibývá. Jeden z největších záchytů zaznamenali celníci na konci června, kdy v pražském skladu odhalili téměř 50 tisíc balení různých léčiv. Odborníci před riziky užívání takových přípravků důrazně varují.
před 19 hhodinami

Sporný zásah resortu v kauze Heřmanické haldy zkoumali Reportéři ČT. Škody můžou jít do miliard

Ministerstvo životního prostředí pod vedením Motoristů čelí podezření, že v kauze hořící Heřmanické haldy v Ostravě zasáhlo ve prospěch soukromé společnosti Ridera Bohemia. Úředníci odebrali přestupkové řízení České inspekci životního prostředí a následně firmu zprostili odpovědnosti. Státnímu podniku Diamo přitom mohou vzniknout náklady až ve výši dvou miliard korun. Postupem ministerstva se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Případ, který vyvolal napětí také mezi vládními stranami, zmapovali Reportéři ČT.
před 23 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

před 13 mminutami
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

před 21 hhodinami
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

před 22 hhodinami
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026