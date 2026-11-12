Provoz na D1 mezi Loktem a Hořicemi do neděle omezí reklamační opravy


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Provoz na dálnici D1 na pomezí Středočeského kraje a Kraje Vysočina od čtvrtka do nedělního dopoledne omezí reklamační opravy vozovky. Na Prahu budou auta jezdit jen levým pruhem. Stavbaři vymění sedmnáct popraskaných nebo pokleslých cementobetonových desek v pravém jízdním pruhu mezi 72. a 72,5. kilometrem.

Oprava podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odstraní lokální vady, které se objevily v garanční lhůtě od modernizace dálnice v letech 2013 až 2021. „Staré betonové desky nejprve zhotovitel vybourá, upraví podklad a znovu je vybetonuje tak, aby nový povrch vydržel maximální zátěž a nepraskal. Za opravy nezaplatíme ani korunu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dálničním úsekem jezdí denně skoro 40 tisíc vozidel, zhruba čtvrtina je nákladních. Firma podle ŘSD při opravách použije beton, který rychle tuhne. „Důležitá je především rychlost opravy. Díky zvoleným technologiím a speciálním postupům betonáže je možné jednotlivé cementobetonové desky vyměnit a opět po nich jezdit už za 48 hodin,“ vysvětlil Rýdl.

Devítikilometrový úsek D1 mezi Loktem ve Středočeském kraji a Hořicemi na Vysočině byl modernizován jako jeden z prvních mezi roky 2013 a 2015. Stavebnímu sdružení CPI za to ŘSD zaplatilo 523 milionů korun bez DPH. Stavbaři tehdy rozšířili vozovku skoro o metr na každé straně a opravili mosty a nadjezdy.

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