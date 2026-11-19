Pisárecké tunely, které jsou klíčové pro dopravu v Brně a měly se v sobotu po šesti týdnech rekonstrukce technologií otevřít, zůstanou zavřené možná až devět dalších dnů, řekl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala. Firma Eltodo podle něj nestihla práce dokončit ve smluvním termínu. Jde o komplikaci pro řidiče i dopravní podnik, který přijal opatření na plánovanou dobu uzavírky, řekla mluvčí podniku Hana Tomaštíková. Firma Eltodo, která zajišťuje práce na obnově technologií v tunelu, tvrdí, že práce jsou v závěrečné fázi.
„Dnes (ve čtvrtek) ráno jsme se dozvěděli, že zhotovitel bez našeho vědomí požádal krajský úřad o prodloužení uzavírky o devět dnů,“ řekl Fiala. Na pátek je také na krajském úřadě naplánovaná koordinační schůzka všech zúčastněných stran včetně policie, dopravního podniku, města. Pozvání dostali i zástupci firmy Eltodo.
„Zkoušky nově instalovaných zařízení zatím nezačaly. Zahájíme je, jakmile ŘSD jako objednatel zajistí dodání a osazení elektroměrů a připojení tunelů k distribuční síti. Poté ověříme funkčnost jednotlivých zařízení a následně prověříme jejich součinnost při komplexních zkouškách. Na bezpečné připojení a provedení potřebných zkoušek je třeba počítat s devíti dny,“ napsal výkonný ředitel dopravní divize firmy Eltodo Petr Kovář.
Fiala kontroval, že ŘSD nyní nemá shodu s firmou na tom, kdo měl elektroměry osadit. Přesto však podle něj ŘSD v pátek osazení zajistí, aby bylo možné pokračovat v práci.
Podle Fialy zatím není tunel osazen světelnými značkami, SOS hláskami ani požárními systémy. „Všechny systémy měly být připraveny k testování 16. listopadu, pro individuální zkoušky 12. listopadu. Tedy všechny systémy tam měly být toho 12. listopadu,“ řekl Fiala. Pokud se prokáže, že vina za prodloužení uzavírky je na straně dodavatele, bude platit za každý den navíc jeden milion korun.
Fiala chce otevřít tunely co nejdříve
Zároveň Fiala deklaroval, že pokud bude možné otevřít tunel dříve než za devět dnů, udělá se to i za cenu, že nebudou všechny systémy v provozu. Klíčová bude bezpečnost. „Řidiče budeme nadále informovat,“ dodal.
Zatím tak zůstanou v chodu veškerá opatření související s uzavírkou. „Je to pro nás komplikace kvůli dohodnutým službám řidičů i informování cestujících, že se nevracíme k původním jízdním řádům,“ řekla Tomaštíková z dopravního podniku.
Podnik musí rychle řešit nejen služby řidičů, ale také aktualizovat všechny informační kanály a vyhledávače, které byly nastavené na původní termín. V provozu tak nadále zůstávají posilové spoje linky 37 mezi Kohoutovicemi a terminálem Nemocnice Bohunice a tramvajová linka P6 z terminálu na Mendlovo náměstí. Expresní linka E56 bude nadále jezdit po odklonové trase.