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Policisté obvinili ženu z maření voleb v Mariánských Lázních


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Policisté obvinili z maření přípravy a průběhu voleb čtyřiatřicetiletou ženu, která údajně kupovala hlasy v komunálních volbách v Mariánských Lázních, uvedl v tiskové zprávě mluvčí policie Jakub Kopřiva. Kriminalisté ženu stíhají na svobodě. V případě prokázání viny u soudu jí hrozí až tříleté vězení. Policisté zároveň nevyloučili, že zahájí trestní stíhání také dalších lidí.

O zadržení ženy informovaly v pondělí Seznam Zprávy. Dotyčnou dle webu natočil na mobil jeden z lidí, kterému nabídla peníze za hlas pro hnutí Naše Česko. Neřekla ale, kdo jí peníze poskytl, dodal web.

Po ženě policie pátrala zhruba dva týdny, 2. listopadu se sama přihlásila na policejní služebnu v Chebu. „Chebští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetileté ženy z Mariánských Lázní, kterou obvinili ze spáchání přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda,“ upřesnil Kopřiva. Obviněná dle policie při říjnových volbách zajišťovala „co největší počet platných hlasů pro konkrétní politický subjekt“.

„Několika oprávněným voličům měla za hlas ve volbách slíbit finanční odměnu. Tyto osoby sama instruovala, jak mají volit a že jí následně mají za plentou vyfotit a poslat označený hlasovací lístek. V několika případech měla obviněná přímo před volební místností u osob, které instruovala, označený volební lístek zkontrolovat. Poté jim měla být vyplacena slíbená finanční odměna,“ popsal mluvčí strážců zákona údajné ovlivňování voličů tak, aby odevzdali svůj hlas v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle. Tím byl dle policie poškozen veřejný zájem.

Hlasy údajně kupovala pro Naše Česko

Stížností na průběh voleb v Mariánských Lázních se zabývá i Krajský soud v Plzni. Zatím o ní, a tedy i o platnosti voleb, nerozhodl. Přílohou stížnosti má být dle informací ČTK nahrávka. Žena na ní ve volební sobotu 10. října popisuje celý postup, tedy označit Naše Česko, číslo 3, za plentou vyfotit vyplněný hlasovací lístek a snímek jí poslat. Sama přitom dodává, že jde o trestnou věc, nešlo tedy o žert. Na otázku, kdo peníze poskytuje, odmítla žena odpovědět. Podle autora nahrávky nabízela 800 korun za hlas a hovořila zhruba o 25 zajištěných voličích.

Kandidátku Naše Česko ve městě vedl bývalý místostarosta Samuel Zabolotný (tehdy zvolený za ANO) jako nezávislý kandidát, který spojitost s možným kupčením s hlasy opakovaně popřel. Na svém profilu na sociálních sítích uvedl, že se stal obětí pokusu o vydírání. Kvůli tomu údajně sám podal trestní oznámení.

V Českých Budějovicích jednají o koalici strany bez vítězného Našeho Česka
České Budějovice

Předseda hnutí Naše Česko a jihočeský hejtman Martin Kuba pro Seznam Zprávy sdělil, že Zabolotný přestal s hnutím spolupracovat ještě před tím, než se objevily informace o údajném kupčení s hlasy. „Co se týče té nahrávky, tak bych to zatím nerad komentoval, protože tam probíhá vyšetřování,“ doplnil podle SZ Kuba. Situaci nechtěl komentovat ani starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO) – řekl to ČTK.

V Mariánských Lázních přišlo k volbám 38,71 procenta voličů. Do jednadvacetičlenného zastupitelstva kandidovalo deset uskupení. Uspělo jich šest, nejvíce mandátů získalo hnutí ANO a nezávislí kandidáti, a to osm, což je stejně jako po minulých komunálních volbách. Druzí skončili se šesti mandáty Starostové a nezávislí. Naše Česko získalo dva mandáty, stejně jako další dva subjekty, jednoho zastupitele mají mít Piráti. Koalici ve městě dojednalo ANO a Změna pro Mariánské Lázně, tu podporuje hnutí Naše Česko.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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