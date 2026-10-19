Plzeňští lékaři využívají unikátní metodu k přesnější diagnostice rakoviny slinivky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Fakultní nemocnice Plzeň oznámila světové prvenství v onkologické diagnostice. Začala kombinovat radiofarmakum 68Ga-Trivehexin s vyšetřením PET/MRI, které spojuje pozitronovou emisní tomografii a magnetickou rezonanci. Nový postup umožňuje přesněji zobrazit nádor a odlišit ho od okolní zánětlivé tkáně.

Na snímku slinivky břišní je nádor patrný jako zářivý bod. „Pro nás je velmi významné, že pomocí této metody zobrazujeme pouze nádorovou tkáň, nikoli zánětlivou reakci,“ poznamenal přednosta Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň Jiří Ferda. Nádory totiž často provází zánětlivá reakce okolní tkáně, která komplikuje určení jejich přesného rozsahu.

Nová metoda využívá speciální radiofarmakum, které pomáhá nádorové buňky zobrazit. „V našem případě je to galium 68. Jeho poločas rozpadu je poměrně krátký, je to 68 minut. Radiofarmakum se naváže na nádorové buňky podobně jako klíč zapadne do zámku. A důležité je to, že se neváže na zánětlivé buňky,“ popsal Ferda. Vyšetření PET/MRI pak umožňuje spojit informace o biologické aktivitě nádoru s podrobným zobrazením okolních tkání.

Obě metody kombinují zobrazení biologických procesů v těle pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) s podrobným anatomickým zobrazením. PET/CT využívá počítačovou tomografii (CT), zatímco PET/MRI magnetickou rezonanci (MRI). Ta poskytuje detailní zobrazení měkkých tkání a nepoužívá rentgenové záření.

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

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Ilustrační foto

Radiofarmakum zatím není běžně registrované

Podle ředitele nemocnice Václava Šimánka pracuje s tímto radiofarmakem na světě jen několik specializovaných pracovišť. „FN Plzeň je však první, která jej využívá v kombinaci s PET/MRI. A právě tato kombinace umožňuje našim lékařům získat informace o biologické aktivitě nádoru a současně velmi podrobné zobrazení okolních tkání,“ uvedl.

Radiofarmakum 68Ga-Trivehexin zatím není běžně registrovaným léčivým přípravkem. Jeho použití proto podléhá zvláštnímu schvalovacímu režimu. „My využíváme toho radiofarmaka díky tomu, že se nám podařilo, samozřejmě ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ministerstvem zdravotnictví, zavést zobrazování neregistrovaným lékem, to je poměrně unikátní věc,“ poznamenal Ferda.

Radiofarmaka jsou léčivé přípravky obsahující radioaktivní látku, které se využívají zejména v nukleární medicíně k diagnostice, ale také k léčbě některých onemocnění. Při zobrazovacích vyšetřeních pomáhají lékařům získat informace o fungování tkání a orgánů nebo o vlastnostech nádorových buněk.

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

„Moderní medicína se rychle vyvíjí a úkolem regulace je umožnit bezpečné využívání inovací v klinické praxi. Případ FN Plzeň ukazuje, že i nové, dosud neregistrované přípravky lze za jasně stanovených podmínek využívat ve prospěch pacientů, aniž bychom slevovali z požadavků na jejich bezpečnost a kvalitu,“ uvedl v tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví ředitel SÚKL Tomáš Boráň.

Radiofarmakum připravují přímo specialisté FN Plzeň. Pacientovi ho podají nitrožilně a látka se následně naváže na příslušné receptory v těle. Poté pacient absolvuje vyšetření PET/MRI.

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Rakovina slinivky

Nová metoda pomáhá určit rozsah nádoru

Vyšetření není určeno k plošnému vyhledávání nádorů v populaci, ale k přesnému určení jejich umístění a rozsahu. Tyto informace mohou lékařům pomoci při plánování operace. „Nález na operačním sále byl skutečně naprosto identický s tím zobrazením. My jsme v tomto týdnu odoperovali dvě pacientky. Vyšetření se naprosto nemýlilo,“ řekl přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň Jiří Moláček.

Přesné rozlišení nádoru od zánětu je jedním z největších problémů při diagnostice rakoviny slinivky břišní. Nádor často vyvolává zánětlivou reakci okolních tkání, která může ztěžovat určení rozsahu onemocnění.

Na rozdíl od některých běžně používaných radiofarmak se 68Ga-Trivehexin nevychytává v zánětlivě aktivovaných bílých krvinkách. Lékaři tak mohou lépe zobrazit samotný nádor, jeho rozsah i případné postižení mízních uzlin.

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Vyšetření rakoviny slinivky

Počet pacientů s rakovinou slinivky roste

Počet nových případů rakoviny slinivky břišní se v Česku za posledních třicet let více než zdvojnásobil. Podle dat onkologického registru lékaři předloni zaznamenali 2694 nových případů a 2351 lidí na toto onemocnění zemřelo.

V Česku přežívá déle než pět let od stanovení diagnózy pouze šest procent pacientů. Podle lékařů je hlavním důvodem pozdní odhalení onemocnění.

Nový diagnostický postup je podle mluvčí nemocnice Gabriely Levorové dalším krokem v rozvoji personalizované onkologické diagnostiky. Významně by mohl pomoci zejména pacientům s nádory slinivky břišní, ale také plic, hlavy a krku.

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