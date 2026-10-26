Třeboňský zámek nedávno přišel o jednu ze svých dominant. Na zámeckém nádvoří se zřítil téměř tři sta let starý dub. Jeho kmen teď ochránci přírody převezli na bezpečné místo do přírodní rezervace. Ve dřevě totiž žijí larvy kriticky ohroženého brouka – tesaříka obrovského. Na Třeboňsku se tento druh vyskytuje na několika místech právě díky dostatku starých dubů. V jiných částech republiky už je ale velmi vzácný. Zhruba tři roky potrvá, než larvy dokončí svůj vývoj a vylíhnou se z nich dospělí brouci. Tlející dřevo pak poslouží i dalším chráněným druhům.
VideoPadlý dub z třeboňského zámku poslouží k záchraně vzácného tesaříka
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