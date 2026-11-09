Volby v Želechovicích jsou neplatné, do volební místnosti někdo vnikl


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Olomoucký krajský soud prohlásil komunální volby v Želechovicích na Olomoucku za neplatné. Podle rozsudku někdo vnikl do volební místnosti v noci mezi volebními dny, tedy v noci z 9. na 10. října.

Soudce Michal Jantoš uvedl, že o tom svědčí otevřené dveře, ale i porušení zapečetěné pásky s chybějícími podpisy členů volební komise na volební urně. Pachatel tak mohl manipulovat s obsahem schránky, uvedl soud. Nehodnotil, kdo tak učinil, touto záležitostí by se měla zabývat policie. Hlasování se tak bude v této obci opakovat.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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