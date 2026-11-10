Nocleženka není jen přespání. Lidem bez domova pomáhá i začít znovu


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

S příchodem mrazivých nocí roste potřeba pomoci lidem bez domova. Projekt Nocleženka jim díky dárcům zajišťuje přespání, jídlo i možnost osobní hygieny. Zároveň umožňuje navázat kontakt se sociálními pracovníky, kteří jim mohou pomoci řešit jejich životní situaci. Armáda spásy proto na zimu rozšiřuje své služby.

Podle ředitelky Centra sociálních služeb Karla Larssona v Praze Šárky Bauer nejde jen o polévku a o přespání. „Já na to pohlížím i jako na nástroj sociální práce,“ řekla. Lidé bez domova se podle ní mohou prostřednictvím nocleženek dostat do kontaktu se sociálními pracovníky a začít s jejich pomocí řešit svou situaci.

Sedmadvacetiletá Alice prožila na ulici čtyři měsíce. Pomoc vyhledala u Armády spásy. Celkem využila zhruba deset nocleženek. „Pomohla mi tím, že jsem si mohla nastartovat práci. Tím jsem se mohla pohnout dál a díky azylu jsem tam, kde jsem,“ řekla. Nyní uklízí v metru a je za svou práci ráda.

Sociální pracovníci s ní řeší také splácení exekucí. „Cítíme jako důležité posilovat schopnost lidí se zorientovat ve společnosti a tím pádem pracovat v rámci nějaké socioterapie,“ vysvětlil národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa.

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Rozšíření služeb

Armáda spásy po zahájení takzvaných zimních opatření v Praze rozšíří své služby. Terénní programy budou fungovat i v noci a pracovníci organizace budou přímo v ulicích vyhledávat lidi bez domova nepřetržitě. Nonstop bude otevřen také dům pro nejohroženější. Během mrazivých nocí bude možné přespat i na židlích v denních centrech.

Začne fungovat také noční hygienické centrum, kde pracovníci lidem pomohou s hygienou a oblečením a následně je převezou do noclehárny.

Zimní rozšíření běžných služeb je podle Bauer nezbytné. „Zima je ohrožující na životě. Nejen čistě tím, že je zima, ale zhoršují se i zdravotní komplikace,“ podotkla. V případě mimořádně chladného počasí je podle ní možné rozšířené služby spustit už 15. listopadu nebo jejich provoz prodloužit až do 15. dubna.

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Už od začátku listopadu je přespání v noclehárnách pro potřebného bezplatné. „Záleží nám na tom, aby v pohodě prošel dveřmi, komunikoval a nebyl agresivní. To je všechno. Opravdu se snažíme dát ten práh co nejníž, abychom mohli podpořit a pomoct co nejvíce lidem,“ uvedla Bauer.

Armáda spásy v zimních měsících denně poskytuje okolo 2500 míst k přespání napříč všemi svými pobytovými sociálními službami, kam vedle nocleháren patří také azylové domy nebo domovy se zvláštním režimem. Kromě Prahy nabízí nocleh také v Brně, Karlových Varech, Ostravě, Krnově, Opavě, Šumperku, Jirkově a Havířově.

Přibývá seniorů a nemocných

Podle Armády spásy přibývá mezi lidmi bez domova seniorů a nemocných. „Důchod je častokrát nižší, než stojí ta garsoniéra. Mám pronajatou garáž,“ řekl Milan, který za pronájem garáže platí šest tisíc korun měsíčně.

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Lidem se zdravotními problémy pomáhají také Medici na ulici. „Nejčastěji převazujeme chronické rány. A často teď bývají nachlazení,“ řekla Zuzana Stloukalová. „Jsou to infikované drobné ranky,“ doplnila Jasmína Braná. „Zkrátka komplexní problémy dolních končetin,“ uzavřel David Tichý.

V minulém ročníku lidé koupili 36 tisíc nocleženek, za uplynulých deset sezon jich pořídili více než 270 tisíc. Poukaz v ceně sto korun umožní jednomu člověku bez domova přespat v některé z nocleháren či dalších zařízení Armády spásy v Česku. Zájemci ho mohou zakoupit na webu projektu.

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