Nelegálně prodávaných léků přibývá. Celníci na jihu Čech zajistili stovky balení

Stovky nelegálně prodávaných léčivých přípravků zajistili v posledních týdnech celníci v kamenných provozovnách v příhraničí na jihu Čech. Případů prodeje neregistrovaných přípravků podle celní správy přibývá. Jeden z největších záchytů zaznamenali celníci na konci června, kdy v pražském skladu odhalili téměř 50 tisíc balení různých léčiv. Odborníci před riziky užívání takových přípravků důrazně varují.
Při kontrolách příhraničních prodejen na jihu Čech celníci v poslední době stále častěji narážejí také na neschválené potraviny a léčivé přípravky. V jedné z kontrolovaných provozoven nalezli stovky balení různých léčebných přípravků. „Celkem se jednalo o 640 kusů zadržených léků a léčiv, které byly na místě zadrženy, a tyto byly postoupeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro další řešení,“ řekl mluvčí Celního úřadu v Plzni Radek Kréda.
V České republice mohou léčivé přípravky vydávat lékárny. Mimo ně smějí oprávnění prodejci nabízet pouze vyhrazené léčivé přípravky, jejichž seznam zveřejňuje SÚKL. Prodej neregistrovaných léčiv představuje riziko pro spotřebitele, protože u takových přípravků nemusí být ověřena jejich bezpečnost, účinnost ani složení.
- Absence povolení: prodejci v příhraničních oblastech často nabízejí léčiva, aniž by disponovali schválením SÚLK nebo splňovali podmínky pro prodej vyhrazených léků.
- Neznámý původ a padělky: u léků prodávaných mimo oficiální lékárenskou síť nelze garantovat jejich původ, složení ani účinnost. Často se jedná o nelegální dovoz ze zemí mimo EU nebo o přímé padělky.
- Nevhodné skladování: nelegální prodejci nedodržují přísné teplotní a vlhkostní podmínky, které jsou pro zachování bezpečnosti léků klíčové. Léky vystavené mrazu nebo naopak vysokým teplotám mohou změnit své chemické vlastnosti a stát se toxickými.
- Prodej po kusech: celníci v tržnicích opakovaně narážejí na nebezpečný nešvar, kdy jsou tablety stříhány z blistrů a prodávány jednotlivě bez příbalového letáku, popisu vedlejších účinků či data expirace.
Zdroj: SÚKL, Celní správa ČR
Nelegální léky mohou způsobit vážné zdravotní komplikace
Užívání neschválených léčivých přípravků může vést k vážným zdravotním komplikacím. Mohou například obsahovat jinou účinnou látku, než je uvedeno na obalu. Rizikem jsou také nežádoucí účinky nebo nebezpečné kombinace s dalšími léky.
„Přípravky s nedostatečným nebo nulovým obsahem účinné látky mohou vést k selhání léčby, což je zvláště nebezpečné u závažných chronických nebo život ohrožujících onemocnění. Dlouhodobé užívání přípravků s toxickými kontaminanty může způsobit chronické poškození vnitřních orgánů,“ vysvětlil ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
„Není úplně jasné, jestli u konkrétního léku nedošlo k porušení teplotního skladovacího řetězce, je to o možných kontaminacích,“ poznamenal bývalý předseda senátního výboru pro zdravotnictví a ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.
V pražském skladu celníci zabavili téměř 50 tisíc balení léčiv
Letos v červnu celníci v jednom z pražských skladů zabavili zboží určené pro internetové obchody. Převážně šlo o přípravky, které nejsou v tuzemsku registrované. Většinu tvořily přípravky na podporu erekce, celníci ale objevili také léky na poruchy spánku, antibiotika nebo sedativa.
„Odhalení tohoto distribučního skladu mohlo zásadním způsobem narušit distribuci zakázaných léčiv jak v České republice, tak do dalších zemí Evropské unie,“ řekl v červnu ředitel odboru služby dohledu Generálního ředitelství cel Petr Müller.
Celní správa od začátku roku zjistila porušení předpisů při desítkách kontrol. Přípravky na podporu potence patří podle Boráně dlouhodobě mezi nejčastěji nelegálně prodávaná léčiva na internetu. Přibývá ale také záchytů přípravků na podporu pozornosti či antidepresiv. Některé nelegálně nabízené přípravky přitom mohou představovat závažná zdravotní rizika.
„Nelegální léky nebo padělky kupované na sociálních sítích, případně v nějakých neoficiálních e-shopech, s sebou nesou rizika, že nepodléhají kontrole kvality, složení,“ vysvětlil lékárník Zbyněk Stráský.
Informace o léčivech lze ověřit v databázi SÚKL
Před užíváním léčivého přípravku je vhodné ověřit si základní informace v databázi léčiv vedené SÚKL. Veřejnosti je k dispozici on-line přehled registrovaných léčivých přípravků, který obsahuje údaje o účinných látkách, způsobu výdeje, příbalové informace a další důležité údaje.
Celníci chtějí v kontrolách kamenných prodejen i dalších prodejních kanálů pokračovat. Zaměřovat se budou mimo jiné na nelegální prodej léčivých přípravků, které mohou představovat riziko pro zdraví spotřebitelů.