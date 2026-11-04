Sporný zásah resortu v kauze Heřmanické haldy zkoumali Reportéři ČT. Škody můžou jít do miliard

Ministerstvo životního prostředí pod vedením Motoristů čelí podezření, že v kauze hořící Heřmanické haldy v Ostravě zasáhlo ve prospěch soukromé společnosti Ridera Bohemia. Úředníci odebrali přestupkové řízení České inspekci životního prostředí a následně firmu zprostili odpovědnosti. Státnímu podniku Diamo přitom mohou vzniknout náklady až ve výši dvou miliard korun. Postupem ministerstva se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Případ, který vyvolal napětí také mezi vládními stranami, zmapovali Reportéři ČT.
Česká inspekce životního prostředí podezírala společnost Ridera Bohemia z navezení statisíců tun odpadu do ochranné stěny, která má na hořící ostravské haldě zabránit šíření požáru směrem ke skládce chemických odpadů. Když se ale blížilo rozhodnutí o odpovědnosti, ministerstvo životního prostředí případ inspekci odebralo. Krátce nato podezřelou firmu odpovědnosti za přestupek zprostilo.
„Nevíme, jestli jsou to politické zájmy, nevíme, jestli jsou to nějaké obchodní zájmy,“ uvedla členka sněmovního výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů). Podle ní vzniká podezření, že ministerstvo podlehlo politickému tlaku nebo že jeho rozhodování mohly ovlivnit obchodní zájmy soukromé společnosti.
Sanaci Heřmanické haldy i vybudování ochranné stěny má na starosti státní podnik Diamo, který je podřízen ministerstvu průmyslu a obchodu vedenému v současnosti Karlem Havlíčkem (ANO). Postup resortu životního prostředí tak vyvolal napětí také mezi koaličními stranami. „Co já vím ze svých zdrojů, tak ministrovi Havlíčkovi se jaksi hrubě nelíbil ten přístup ministerstva životního prostředí,“ uvedl novinář Seznam Zpráv Vojtěch Blažek, který se případu dlouhodobě věnuje.
Havlíček se už v srpnu veřejně postavil za státní podnik. „Stojíme v tomto za společností Diamo, která má jasný směr, a nenecháme se nikým tlačit ke zdi ani do kouta,“ prohlásil na tiskové konferenci po jednání vlády. Podle Blažka se spor promítl i do vztahů uvnitř koalice. „Už tam i došlo k nějaké politické, nevím, jestli třenici nebo dohadům, ale každopádně nebyl tam úplně soulad. To je stoprocentní,“ řekl.
K případu se v říjnu vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO). „Já nesnáším korupci. A kdokoliv něco udělá ve vládě, tak bude mít smůlu. A je mi to jedno,“ prohlásil na tiskové konferenci.
Postup ministerstva má také trestněprávní dohru. „Já jsem podala trestní oznámení na celou situaci, a to v okamžiku, kdy ministerstvo životního prostředí stoplo vyšetřování kauzy Heřmanické haldy,“ uvedla poslankyně Andrea Hoffmannová (Piráti).
Poslankyně není jediná, kdo se v souvislosti s postupem resortu obrátil na policii. Trestní oznámení podal také ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Informaci, kterou resort do té doby nezveřejnil, sdělil v rozhovoru Reportérům ČT. Od konkrétního postupu úředníků svého resortu se přitom distancoval. „Já jsem do toho zcela zásadně nezasáhnul. A jasně jsem ještě udělal tu věc, když se tady objevily nějaké spekulace, jestli je to v pořádku, interní a externí audit, trestní oznámení. Já jsem konal maximálně, jak jsem mohl,“ řekl Červený.
Okolnostmi případu se začala zabývat také Národní centrála proti organizovanému zločinu. Policie rozpracované případy ze zásady nekomentuje, zapojení NCOZ však podle zjištění Reportérů ČT dokládá dokument státního zastupitelství. „Nedávno mi bylo jako podatelce tohoto trestního oznámení sděleno, že se případem zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu,“ potvrdila Hoffmannová.
Informaci o zapojení NCOZ Reportérům ČT potvrdilo také několik dalších zdrojů. Mezi nimi ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar. „Podle informací, které mám já, tak se o to zajímají,“ uvedl. O činnosti policie ví rovněž vysoce postavený státní úředník, který je s detaily případu obeznámen a z obavy před zveřejněním své identity si přál zůstat v anonymitě. „Já osobně s orgány činnými v trestním řízení nekomunikuji, ale vím o osobách, které ano,“ řekl Reportérům ČT. Podle jeho informací se policie začala o případ zajímat v souvislosti s kroky ministerstva životního prostředí, které považuje za pochybné.
Hořící halda ohrožuje skládku chemických odpadů
Heřmanická halda leží přibližně čtyři kilometry od centra Ostravy. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena jen několik set metrů. Odval vznikl před necelými sto lety a postupně na něj bylo z okolních dolů navezeno zhruba třicet milionů tun hlušiny s obsahem uhlí. Na konci devadesátých let začala halda hořet.
V jejím nitru dosahují teploty až šesti set stupňů Celsia. Při hlubinném hoření se navíc uvolňují škodlivé látky, které dlouhodobě zatěžují okolní prostředí. Největší riziko ale představuje postupné šíření požáru směrem ke skládce nebezpečných chemických odpadů pocházejících z koksoven. „Ta skládka chemického odpadu představuje zhruba tři tisíce tun dehtu, fenolů a různých jiných nebezpečných chemických látek,“ vysvětlil mluvčí OKK Koksovny Jindřich Vaněk.
Na zdravotní rizika spojená s těmito látkami upozornil Reportéry ČT už před dvěma lety také Boleslav Taraba z katedry chemie Ostravské univerzity.
Aby se požár nerozšířil až ke skládce, nechalo Diamo v roce 2014 zahájit výstavbu oddělovací stěny mezi hořící částí haldy a chemickým odpadem. K jejímu vybudování bylo použito přibližně 570 tisíc tun materiálu. Právě jeho složení, a tím i funkčnost celé ochranné stěny se staly předmětem dlouholetého sporu.
Kontroly odhalily ve stěně stavební odpad
Diamo výstavbou stěny pověřilo ostravskou stavební společnost Ridera Bohemia, známou mimo jiné jako významný sponzor extraligového hokejového klubu Vítkovice. Pro společnost zakázka představovala možnost využít velké množství stavebního materiálu, který běžně zpracovává. Smlouva s Diamem ale stanovovala konkrétní požadavky na jeho vlastnosti. „My máme smlouvu s Riderou na zhotovení oddělovací stěny a ta smlouva jasně říká, že materiál má být nehořlavý a má být certifikovaným výrobkem,“ uvedl ředitel Diama Kašpar.
Podle mluvčího závodu Odra státního podniku Diamo Tomáše Indreie měl být do stěny navážen stavební recyklát, který prošel drtičkou a třídicí linkou. Kontroly ale podle něj ukázaly přítomnost odpadu.
Společnost Ridera Bohemia dlouhodobě odmítá, že by do oddělovací stěny ukládala nevyhovující materiál. „Ridera Bohemia určitě dodávala recyklovaný materiál, který splňoval normu,“ uvedla mluvčí firmy Eva Kijoková. Společnost své stanovisko podložila také několika oponentními znaleckými posudky.
Už v roce 2018 nicméně Ridera dostala pokutu za nepovolené ukládání odpadu. Tehdy podle dokumentu České inspekce životního prostředí pochybení přiznala. Odpadový hospodář společnosti uvedl, že šlo o personální selhání konkrétních zaměstnanců.
Přítomnost nežádoucího materiálu
Na přítomnost nevhodného stavebního odpadu následně upozornily také další kontroly. V srpnu 2022 provedlo kontrolu ministerstvo průmyslu a obchodu. „Do konstrukce oddělovací vzdušné stěny byl dlouhodobě navážen netříděný a nepřepracovaný stavební odpad obsahující hořlavé materiály,“ uvádí kontrolní protokol ministerstva. V září stejného roku zjistil obdobné nedostatky také báňský úřad. „Našly se tam i nějaké větší zbytky dřevní hmoty, nějaké kusy umělých hmot a podobně,“ popsal v lednu 2024 jeho mluvčí Bohuslav Machek.
Přítomnost nežádoucího materiálu potvrdil ve svém posudku také soudní znalec specializující se na odpady Zdeněk Čížek. Při vypracovávání odborného posudku pro Diamo nechal přímo z oddělovací stěny odebrat bagrem vzorky materiálu. Odběr probíhal za přítomnosti řady osob, včetně zástupců Ridery. „Byl to takový poměrně velký šok, protože bylo patrné, že ten návoz obsahuje spoustu stavebního demoličního odpadu,“ popsal znalec. Podle něj byly mezi odebraným materiálem cihly, beton, kabely, potrubí, ale i velké bloky stavebního materiálu vážící několik metráků.
Ve stěně, která má zabránit šíření požáru, byly podle znalce také hořlavé příměsi, například papír, dřevo, plasty nebo izolační materiály. „Tam vlastně vznikla nelegální skládka odpadů. To, co tam bylo navezeno, neodpovídá tomu, co je ve smlouvě. A je to v rozporu s platnou legislativou, českou legislativou o nakládání s odpadem,“ uvedl Čížek.
Diamo podalo trestní oznámení
Diamo se proto obrátilo na policii. „Podali jsme trestní oznámení, aby se došetřilo, zda nebyl spáchán trestný čin,“ vysvětlil Kašpar. Trestní oznámení se týkalo podezření na podvod vůči státnímu podniku. Případné odstranění a likvidace přibližně 570 tisíc tun problematického materiálu by podle odhadů mohly stát více než miliardu korun.
Další finanční prospěch mohl podle odborníků vzniknout tím, že společnost nemusela za uložení materiálu platit na běžné skládce. „Pokud tam někdo navezl statisíce tun odpadu, tak tím ušetřil za skládkování na běžné skládce, což podle propočtů některých odborníků může tvořit ta úspora několik set milionů korun,“ uvedl novinář Blažek.
Ostravská policie však v případu neshledala podezření ze spáchání trestného činu. Věc posoudila jako možný přestupek a předala ji České inspekci životního prostředí. Inspektoři následně provedli vlastní kontrolu. V březnu 2024 konstatovali porušení zákona o odpadech. „Bylo zjištěno porušení zákona o odpadech tím, že kontrolovaná osoba nakládala pro účely zásypu se stavebními a demoličními odpady v množství cca 568 399 tun,“ uvádí kontrolní protokol ČIŽP.
Na základě těchto závěrů zahájila inspekce se společností Ridera Bohemia přestupkové řízení. Firmě hrozila pokuta až 25 milionů korun, ale také uložení nápravného opatření, které mohlo zahrnovat odstranění a likvidaci navezeného materiálu. Náklady by v takovém případě mohly dosahovat stovek milionů korun. V květnu 2026 se inspekce chystala vydat rozhodnutí. Do řízení ale mezitím zasáhlo ministerstvo životního prostředí.
Ministerstvo odebralo případ inspekci
Společnost Ridera Bohemia v únoru požádala resort životního prostředí, aby přestupkové řízení České inspekci životního prostředí odebral a sám v něm rozhodl. Svou žádost zdůvodňovala dlouhodobou nespokojeností s postupem inspektorů. „Ridera podávala řadu podnětů a stížností na práci inspekce, samozřejmě dodávala také řadu podkladů do spisů,“ vysvětlila mluvčí společnosti Kijoková.
Žádostí se zabýval ředitel ostravského pracoviště ministerstva Tomislav Střelec. Ten však dospěl k závěru, že inspekce postupuje aktivně a pro odebrání případu nejsou splněny zákonné předpoklady.
Takový postup se ve správním právu označuje jako atrakce. Nadřízený správní orgán při něm za zákonem stanovených podmínek převezme věc od podřízeného orgánu. „V praxi je atrakce využívána naprosto ojediněle, přičemž posuzovaný případ předpoklady pro její uplatnění v žádném případě nenaplňuje,“ uvedlo ostravské pracoviště ministerstva v dokumentu z března 2026.
Mezitím se vedení resortu ujal Červený. Na ministerstvu vznikla nová sekce právní a výkonu státní správy, pod kterou spadala také regionální pracoviště. Do jejího čela nastoupila vrchní ředitelka Simeona Zikmundová, bývalá státní tajemnice ministerstva.
Právě Zikmundová se podle zjištění Reportérů ČT stala klíčovou postavou následujících událostí. V polovině dubna Ridera svou žádost o převzetí řízení zopakovala. Tentokrát ji ale neposlala ostravskému pracovišti, nýbrž přímo ministerské centrále v Praze, do sekce vedené Zikmundovou.
Podle zdroje Reportérů ČT z prostředí státní správy se v té době k inspektorům dostala informace, že společnost začala neveřejně jednat s vrcholným vedením ministerstva. Údajně usilovala o to, aby řízení neskončilo uložením pokuty ani nápravného opatření.
Ridera však odmítá, že by její komunikace s ministerstvem vybočovala z běžných postupů. „Jsme normální firma, která funguje v normálních obchodních vztazích, takže to, co se odehrávalo i ve vztahu k České inspekci životního prostředí nebo k ministerstvu životního prostředí, tak se vždy odehrávalo v rámci běžné korespondence a běžného kontaktu,“ uvedla Kijoková.
Anonymní státní úředník ale Reportérům ČT popsal okolnosti předání dokumentu, který měl podle tohoto úředníka obsahovat konkrétní kroky k ovlivnění dalšího postupu ministerstva. „Vím minimálně o jednom dokumentu, který byl nestandardní úřední cestou ze strany společnosti Ridera Bohemia předán paní Simeoně Zikmundové, a to byl dokument, který měl v názvu Pozitivní kroky ve vztahu k haldě Heřmanice, ve kterém byly obsaženy kroky, jež se mají v dané kauze ze strany ministerstva učinit,“ uvedl.
Jedním z cílů popsaných v dokumentu mělo být právě převzetí přestupkového řízení ministerstvem. Z jeho obsahu však nelze určit autora ani adresáta. Zdroj Reportérů ČT je však připraven svá tvrzení zopakovat před policií.
Mluvčí Ridery odmítla, že by společnost pro úřad připravovala podobné návody. „No tak manuály, na to tady opravdu nejsme, abychom je zpracovávali,“ reagovala Kijoková. Třináct dní poté, co Ridera svou druhou žádost odeslala, jí ministerstvo vyhovělo. Pod rozhodnutím byl podepsán Tomislav Střelec, přestože ještě v březnu takový postup odmítal jako nepřípustný.
Co vedlo ke změně jeho postoje, není dosud známo. Rozhodování v přestupkovém řízení každopádně přešlo z České inspekce životního prostředí na ministerstvo. Podle anonymního zaměstnance státní správy šlo o mimořádně neobvyklý postup. S využitím atrakce se během své praxe nikdy nesetkal a není mu známo, že by resort vůči ČIŽP tento institut použil alespoň v posledních deseti letech.
Usnesení o převzetí řízení navíc podle zjištění Reportérů ČT takřka doslovně opakovalo některé argumenty společnosti Ridera. Podrobné vysvětlení, proč ministerstvo změnilo svůj původní postoj, v něm ale chybělo. „Po právní stránce to usnesení nebylo dobře odůvodněno. De facto nebylo odůvodněno vůbec,“ uvedl anonymní úředník.
Proti převzetí řízení se odvolaly státní podnik Diamo a soukromá společnost OKK Koksovny, které v té době v řízení vystupovaly jako poškozené strany. „Máme pochyby o tom, že ta atrakce byla v souladu se zákonem a že byla řádně odůvodněna. Z našeho pohledu nebyla řádně odůvodněna, tak jak říká zákon.(...) Nedokážu si to vysvětlit,“ uvedl ředitel Diama Kašpar.
Ředitelka poslala podřízenému připravené rozhodnutí
Krátce po převzetí řízení oznámil ředitel ostravského pracoviště Střelec své nadřízené Zikmundové, že se on i jeho odbor cítí být ve věci podjatí. Důvodem byla skutečnost, že se pracoviště už dříve zabývalo řadou podnětů a stížností souvisejících s případem. Střelec proto požádal, aby o něm rozhodoval někdo jiný.
Zikmundová však oznámenou podjatost neuznala. Střelec tak v rozhodování pokračoval. Podle anonymního zaměstnance státní správy byl i tento postup neobvyklý. V minulosti totiž podle něj ministerstvo přidělovalo případy jinému pracovišti už v situacích, kdy existovalo pouhé riziko podjatosti.
V červnu pak Zikmundová poslala Střelcovi e-mail, jehož obsah získali Reportéři ČT. Jeho součástí byl již připravený návrh rozhodnutí o zproštění Ridery odpovědnosti a dalších šest navazujících usnesení. „Ukládám vyjít z níže uvedených podkladů, které prosím doplňte a dle potřeby upravte. (…) Dokumenty prosím odeslat v níže uvedeném pořadí a níže uvedeným adresátům,“ napsala Zikmundová.
„Z toho plyne, že pan Střelec působil jako takový, nechci říct pošťák, ale spíš ta jeho role mohla být administrativní,“ uvedl novinář Blažek. Střelec se k okolnostem rozhodování vyjádřit nechtěl a odkázal na tiskové oddělení ministerstva nebo na svou nadřízenou. „Zaměstnanci ministerstva nemají přímo komunikovat s médii, je to upraveno vnitřním předpisem. Určitě nebudu jednat rozporně s vnitřními předpisy, je mi líto,“ napsala v SMS zprávě.
Střelec následně postupoval podle pokynů obsažených v e-mailu. Nejprve z přestupkového řízení vyloučil státní podnik Diamo a společnost OKK Koksovny. Oba subjekty tak ztratily možnost dále do řízení zasahovat jako jeho účastníci. „Nám se toto rozhodnutí v žádném případě nelíbí,“ reagoval mluvčí koksoven Vaněk.
Hned následující den Střelec vydal rozhodnutí, kterým společnost Ridera Bohemia zprostil odpovědnosti za přestupek. Ministerstvo podle tohoto rozhodnutí dospělo k závěru, že se nepodařilo prokázat, že problematický materiál do oddělovací stěny navezla právě Ridera. A to navzdory předchozím kontrolním zjištěním a znaleckým posudkům, které proti společnosti svědčily. Kdo jiný měl materiál do stěny navézt, rozhodnutí nevysvětluje.
Ridera se brání tím, že na místě už několik let nepůsobí a nemůže odpovídat za případné pozdější změny ve složení materiálu. „Od roku 2022 tam nejsme a my nevíme, co se za ty čtyři roky stalo. (...) Vy to stavíte na tom, že říkáte – je tam nějaký materiál, který tam nepatří. My říkáme, materiál, který tam je, je podle normy,“ uvedla mluvčí Kijoková.
Rozhodnutí ministerstva opakuje argumenty firmy
Reportéři ČT zjistili, že rozhodnutí ministerstva obsahuje nejméně sedm zcela shodných nebo velmi podobných pasáží z písemné argumentace, kterou resortu předtím předložila samotná Ridera. V některých případech se shodují dokonce i chybějící čárky ve větách.
Na podobnosti mezi dokumenty upozornil už na konci září server Seznam Zprávy. „Některé pasáže jsou úplně zkopírované, některé jsou trochu pozměněné. Někdy je tam citovaná i stejná judikatura se stejným uvedením té věci, proč by měla být použita právě na tento případ,“ popsal Blažek.
Jedním z příkladů je argumentace týkající se fotografií údajně nevyhovujícího materiálu ve stěně. „Většina fotografií neobsahuje měřítko a nelze proto ani odhadem určit, o jak velké části návozu se jedná. U řady z fotografií pak nelze dokonce ani ověřit, kdy a kde byly pořízeny, a není proto jasné, zda vůbec zachycují materiál OVS,“ uvedla Ridera ve svém písemném podání. Velmi podobnou argumentaci následně použilo i ministerstvo.
Podle anonymního zaměstnance státní správy vyvolávají zjištěné shody pochybnosti o tom, jakým způsobem rozhodnutí vznikalo. „Lze učinit i závěr, že takovéto dokumenty nemusely vzniknout přímo na ministerstvu, ale byly vytvořeny a potom pouze předány ministerstvu,“ uvedl.
Resort ve svém rozhodnutí zároveň zpochybnil důkazy, které proti Rideře svědčily. Šlo zejména o výsledky předchozích kontrol ministerstva průmyslu a obchodu, báňského úřadu a České inspekce životního prostředí. „Ministerstvo životního prostředí přitakalo všem námitkám firmy Ridera. A naopak důkazy, které svědčily proti firmě, tak ty neuznalo,“ uvedl Blažek.
Resort zpochybnil také věrohodnost a použitelnost znaleckých posudků, jejichž závěry nebyly pro Rideru příznivé. V rozhodnutí například uvedl, že znalci ke svým posudkům nepřipojili doložku potvrzující, že si jsou vědomi následků uvedení nepravdivých údajů. Ministerstvo zároveň označilo jejich závěry za nepřezkoumatelné a závěry v nich nesprávné a nepoužitelné. Takové hodnocení odmítá znalec Zdeněk Čížek, který pro Diamo posuzoval složení materiálu ve stěně. „Takovéto vyjádření mě okamžitě motivuje k tomu, že já použiju právní cesty, aby bylo pravdě učiněno zadost. Je to nestydatost první třídy. Je to lež,“ reagoval.
Ministr životního prostředí Červený odmítá, že by do rozhodovacího procesu osobně zasahoval. „Já nejsem právník, já nemohu ani z pozice ministra zasahovat do procesních záležitostí, to by bylo v rozporu se zákonem,“ uvedl. Podle něj úřad zastává stanovisko, že postupoval v souladu s právem. Správnost jednotlivých kroků ale nyní nechává prověřit interním a externím auditem. Podal také trestní oznámení.
Diamo se chce bránit, náklady mohou dosáhnout miliard
Rozhodnutím ministerstva přestupkové řízení skončilo ve prospěch společnosti Ridera Bohemia. Pro státní podnik Diamo tím ale problém s ochrannou stěnou nezmizel. Na pozemcích, které podnik spravuje, nadále zůstává přibližně 570 tisíc tun materiálu, jehož složení podle předchozích kontrol a znaleckých posudků neodpovídá požadavkům na výstavbu oddělovací stěny. Přetrvávají proto také pochybnosti, zda stěna obsahující hořlavé příměsi dokáže zabránit šíření požáru směrem ke skládce nebezpečných chemických odpadů.
Pokud by bylo nutné problematický materiál odstranit a odborně zlikvidovat, mohly by státnímu podniku vzniknout mimořádně vysoké náklady. „V krajním případě se ty náklady odhadují na jednu až dvě miliardy korun, kdyby musel být materiál komplet odvezen,“ uvedl ředitel Diama Kašpar.
Státní podnik proto chce rozhodnutí ministerstva napadnout dostupnými právními prostředky. Požádá resort životního prostředí o zahájení přezkumného řízení, které by mohlo prověřit zákonnost postupu jeho úředníků. Zároveň se obrátil na Nejvyšší státní zastupitelství s podnětem k podání žaloby, aby mohl postup ministerstva posoudit soud. „Jsme přesvědčeni o tom, že tento krok, který ministerstvo životního prostředí udělalo, byl nezákonný, byl v rozporu se zákony České republiky,“ uvedl mluvčí Diama Indrei.
Ministr Červený trvá na tom, že správnost postupu svého resortu nechává prověřovat a výsledky kontrol přijme. „Děj se vůle boží, jak se říká. Já souhlasím s tím, aby to bylo prošetřeno a bylo to v pořádku,“ uzavřel.
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