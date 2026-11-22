Architekt venkova a krajiny Mojmír Kyselka přednášel v Brně, Bratislavě, Vídni i v americkém Ohiu, ještě nedávno vedl katedru architektury v Ostravě. Třiadevadesátiletý profesor ale zažil i nacistickou okupaci, zatčení komunistickou Státní bezpečností i pokusy o získání ke spolupráci. Přesto se odmítl podřídit režimu. Podpis manifestu Dva tisíce slov ho tehdy připravil o možnost působit na vysoké škole. K akademické kariéře se vrátil až po sametové revoluci.
Mojmír Kyselka se narodil do kultivované brněnské rodiny. Jeho babička byla významnou sběratelkou lidových písní a otec předním městským architektem. „Řídil výstavbu města a projektoval velmi zajímavé rodinné domy, včetně toho, ve kterém sedíme a ve kterém se radujeme dodnes,“ řekl Kyselka.
Jeho otec, rovněž Mojmír Kyselka, se zdráhal plnit německé příkazy, a v roce 1944 se tak stal definitivně politicky nepohodlným. „Byl vyhozen ze stavebního úřadu, protože zanedbával výstavbu krytů. Dělal to tak, aby to bylo skutečně pro lidi, ne pro nacistickou šlechtu,“ poznamenal pamětník.
Válku prožila rodina v relativním klidu až do náletů na německé továrny v roce 1944. „V tomto křehkém domě jsme zalezli hluboko do sklepa a v tom najednou strašlivá rána. Dům se zachvěl, a když jsme vylezli, vše bylo rozbité. Utekli jsme na chatu v Babicích, kde jsme prožili konec války. I tam to bylo dramatické, byli jsme schovaní v jeskyních. Stříleli po nás,“ popisuje Kyselka.
Místo skautingu architektonický kroužek
Po válce, v roce 1946, vstoupil do skautu. „To skautské mládí bylo nejvýraznějším projevem těch let, kdy člověk má něco zažívat. To byla parta vynikajících přátel,“ vzpomíná.
Po zákazu skautingu Kyselka ve škole podpořil vznik pionýrské skupiny, která navazovala na původní skautský oddíl.
„Jenomže ti učitelé, kteří tam byli, to zaměřovali stále víc doleva. To se mi zprotivilo. Já jsem pak v pionýrském domě založil architektonický kroužek, který byl takovým skautským oddílem zeměpisné společnosti. A tam jsem také poznal svoji manželku, která vedla takzvanou uměleckou společnost. Byla to apolitická sdružení pod organizační strukturou toho pionýrského domu,“ poznamenal.
Falešné obvinění a výslechy na StB
V září 1957 si pro Mojmíra Kyselku přišli do projekční kanceláře dva příslušníci tajné policie. „Státní bezpečnost mě zatkla na základě mylných informací a velmi drsně mě věznila. Od domovní prohlídky přes řadu podezření. Šlo o výhružné dopisy významným komunistickým funkcionářům,“ vysvětluje.
Policii se totiž dlouho nedařilo vypátrat autora anonymních dopisů, a podezření tak padlo na Mojmíra Kyselku. Aby z něj vyšetřovatelé vymámili přiznání, nasadili na něj spoluvězně. „To byl prostě heftlink (slangově vězeň, pozn. red.), který měl něco na krku, ale také byl nasazený na to, aby z lidí vymámil intimní přiznání. Já mu řekl, že se nemám k čemu přiznat,“ vzpomíná.
„Raději budu celý život smrdět tady“
Po deseti dnech v cele ho propustili na svobodu. Státní bezpečnost měla ale s mladým architektem další plány. Krátce po propuštění se ho snažila získat jako agenta. Ke spolupráci ho lákala ještě jednou v šedesátých letech.
„Pracoval jsem na projektu brněnského Janáčkova divadla. I veškeré fasády a obklady, to je moje dílo. A tehdy mě zavolali, že mám na vrátnici návštěvu. Já jsem poznal, že jde o estébáka, protože měl vybledlou kravatu,“ popsal Kyselka.
Tajná policie mu nabízela možnost vycestovat do Francie, ovšem pod podmínkou, že tam kontaktuje svého známého ze skautu a přiveze od něj požadované informace. „Chvíli jsem přemýšlel, uvědomoval jsem si, co to znamená. A pak jsem mu řekl doslova: Pane, já bych se strašně rád dostal do Francie, to je mekka mých zájmů, ale kdybych tam měl jít s tímto posláním, tak raději budu celý život smrdět tady,“ řekl.
O emigraci neuvažoval, nechtěl totiž opustit svou milovanou ženu. „To byla dcera velkostatkáře, třídní nepřítelkyně první třídy. Milá Jitka, s ní byl tak příjemný život, i když jsme bydleli v činžáku u jejích rodičů,“ říká pamětník.
Dva tisíce slov
V šedesátých letech spolu s dalšími pěti architekty podepsal rezoluci, ve které mimo jiné požadovali odchod zkompromitovaných profesorů ze školy. Ze Svazu architektů ho tehdy vyloučili. Před komunistickým tlakem se mu podařilo uchýlit do Institutu průmyslového designu. „Já jsem dělal svoje krajiny, svoji zeleň. Kouzelné místo, kde jsem si zadělal na místo profesora na škole,“ vzpomíná.
Ivan Ruller mu ale přinesl manifest Dva tisíce slov a Kyselka ho podepsal. „A za týden mě přečetli na Svobodné Evropě, s těmi pár lidmi, kteří se odvážili to podepsat,“ říká.
Tím jeho naděje na místo na fakultě padla. Po sametové revoluci se ale situace obrátila. Hned v roce 1990 ho Ruller už jako děkan povolal do funkce proděkana Fakulty architektury v Brně. „Moje výzva a moje poselství je: Nebojte se,“ vzkazuje architekt.