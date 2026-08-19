Soud navrhl smír ve sporu o padající listí. Majitelé zahrady žádají půl milionu


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve sporu o úklid listí, které padá z městské aleje na soukromý pozemek v Chlumci nad Cidlinou, navrhl krajský soud oběma stranám smír s finanční náhradou. Majitelé zahrady navrhují, aby jim město zaplatilo půl milionu korun. O tom, zda na to přistoupí, bude rozhodovat rada, případně zastupitelstvo města. Spor trvá přes devět let.

Původní rozsudky, aby radnice zajistila pravidelný úklid listí, květů a nažek padajících na soukromou zahradu z javorového stromořadí na městském pozemku, zrušil v roce 2023 Nejvyšší soud (NS). Okresní soud v Hradci Králové následně v listopadu 2024 žalobu manželů Blanky a Oldřicha Popkových zamítl. Ti se pak odvolali ke krajskému soudu.

Majitelé zahrady tvrdí, že dochází k nadměrnému spadu listí na zahradu. Radnice to odmítá, podle města jsou stromy v místě desítky let a padání listí z nich je přiměřené místním poměrům. Podle soudce Jana Fifky je však složité stanovit hranici normálního spadu listí. Vyzval proto strany sporu ke smíru s finanční kompenzací pro majitele zahrady, kterou jako řešení připustil i Nejvyšší soud.

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Listí z javorů

Město projedná kompenzaci

Po poradě s klienty advokát Popkových Alexej Štěrba před soudem uvedl, že za strpění spadu listí by Popkovi přijali náhradu půl milionu korun. Spor by tím podle něj definitivně skončil. „O smír se snažíme od začátku tohoto řízení,“ poznamenal advokát.

Starosta Vladan Kárník (Nezávislí pro Chlumec) smír na dotaz soudu nevyloučil. „Rozhodnutí (na místě před soudem) překračuje mé kompetence. Je potřeba, aby jej projednala rada města, případně zastupitelstvo. Budu rád za jakýkoliv smír,“ uvedl starosta. Soud město vyzval k projednání záležitosti co nejdříve.

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Úklid soukromé zahrady v Chlumci nad Cidlinou

Původně žalobci jako jednorázovou kompenzaci připouštěli částku 2,38 milionu korun, kterou vypočítali jako náklady úklidu firmou po dobu sedmnácti let, tedy po dobu odhadované životnosti stromů. Taková suma je však podle soudce „mimo realitu“, když překračuje i hodnotu pozemku zahrady. Ke zvážení stranám dal soudce částku na úrovni 300 tisíc korun.

Radnice zvažovala i pokácení stromů

Podle zrušeného rozsudku měla radnice zajistit úklid zahrady jednou měsíčně od března do září. V říjnu a listopadu, tedy v době zvýšeného spadu listí, dvakrát měsíčně. Důkladnější úklid majitel vymáhal i v exekučním řízení. Starosta dříve uvedl, že sbírání listí a nažek úplně dočista není technicky proveditelné. Naposledy město zahradu Popkovým podle starosty uklízelo loni na podzim.

Radnice v minulosti uvažovala také o tom, že by nechala zhruba sedmdesát let staré javory pokácet. Úřady ochrany přírody to však nepovolily. Z podobných důvodů nepřipadá v úvahu ani výraznější ořezání korun stromů.

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