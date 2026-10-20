Hartmann-Rico zavře další český závod a propustí stovky lidí

Výrobce zdravotnických pomůcek Hartmann-Rico ukončí v listopadu příštího roku výrobu ve Chvalkovicích na Náchodsku. Rozhodnutí zdůvodňuje rostoucími náklady a silnou konkurencí asijských výrobců. Část produkce přesune do Veverské Bítýšky na Brněnsku, zbytek do Asie. Společnost už letos uzavřela závod v Havlíčkově Brodě. Veverská Bítýška tak zůstane její jedinou výrobní lokalitou v Česku.
Výrobce zdravotnických pomůcek nutí k úsporným opatřením silná asijská konkurence na evropském trhu. „Proto jsme se rozhodli, že polovinu portfolia, kterou vyrábíme v tomto závodě, přesuneme do našeho závodu ve Veverské Bítýšce,“ vysvětlil předseda představenstva Hartmann-Rico Pavel Fuchs.
Zákazníci ve zdravotnictví podle společnosti stále častěji nakupují prostřednictvím dlouhodobých tendrů s pevně stanovenými cenami. Výrobní náklady přitom dál rostou kvůli dražším energiím, surovinám, pracovní síle i stále složitějším dodavatelským řetězcům. „Po rozsáhlém vyhodnocení všech dostupných alternativ skupina dospěla k závěru, že současný výrobní model ve Chvalkovicích již nemůže poskytovat dlouhodobě udržitelný ekonomický základ,“ uvedl mluvčí firmy Martin Bořil.
Seřizovač Josef Žďárský nastoupil do závodu ve Chvalkovicích po maturitě v osmnácti letech. Později se ve společnosti Hartmann-Rico stal mistrem výroby. Rozhodnutí o ukončení provozu jeho i kolegy překvapilo. „Zastavili celou fabriku, práci, abychom se sešli na jídelně. To se ještě nestalo,“ poznamenal.
Přestože výroba skončí až za více než rok, Žďárský se už nyní obává, že bude obtížné najít jiné zaměstnání. „Kdo vezme chlapa, kterému je dvaašedesát, do nového zaměstnání?“ dodal.
Chvalkovický výrobní areál zaměstnával celé generace lidí z regionu. Jeho historie sahá do konce 19. století, kdy zde vznikla textilní továrna. Zdravotnické zboží se v závodě vyrábí od 50. let minulého století. Po privatizaci v 90. letech se stal součástí společnosti Hartmann-Rico. V současnosti produkuje jednorázové chirurgické nástroje a takzvané medisety, tedy jednorázové sady zdravotnických pomůcek určené pro zákroky v ambulancích a nemocnicích.
Pro obec s osmi sty obyvateli je závod významným partnerem. Radnice s firmou spolupracuje například při zajišťování ubytování zahraničních pracovníků. Uzavření továrny podle vedení obce dosud nic nenasvědčovalo. „Nebylo to nikde připravované. Chtěli tady napojit čistírnu odpadních vod a rozšiřovat výrobu,“ podivil se starosta Chvalkovic Miroslav Kališ (nestr.).
Zaměstnancům firma nabídla přesun na Brněnsko
Situaci zaměstnancům příliš neusnadňuje ani nabídka přesunu do Veverské Bítýšky na Brněnsku, vzdálené přibližně 180 kilometrů. Společnost tam nabídla pracovní místo všem zaměstnancům z Chvalkovic. Hlavní výrobní závod plánuje dál rozvíjet a v nejbližší době v něm propouštění nechystá. Starosta Chvalkovic ale nepředpokládá, že by nabídku využilo mnoho lidí. „Možná že se někdo takový najde, takový dobrodruh, že tam půjde, ale nebude jich mnoho,“ domnívá se.
„Chápeme, že ne pro všechny skupiny bude vzhledem k vazbě na region taková možnost relevantní. Cílem je nalézt férová a odpovědná podpůrná opatření pro všechny dotčené,“ uvedl Bořil s tím, že přesun by se mohl týkat zejména zahraničních pracovníků.
Přibližně polovina produkce chvalkovické továrny by se měla v budoucnu vyrábět ve Veverské Bítýšce. Zbytek hodlá firma převést na externí výrobní partnery v Asii. Společnost bude v souvislosti s ukončením výroby hledat také další využití chvalkovického areálu. „Prodat areál, nabídnout areál. My pro areál v roce 2028 využití mít nebudeme,“ řekl Fuchs. Na konci listopadu příštího roku skončí také chráněná dílna navázaná na chvalkovický závod.
Na Náchodsku bylo ke konci září bez práce 3445 lidí. Podíl nezaměstnaných činil 4,8 procenta, což bylo nejvíce v Královéhradeckém kraji, vyplývá z dat Úřadu práce. Volných pracovních míst evidoval v okrese v září 794. V celém Česku činila zářijová nezaměstnanost pět procent.
Společnost Hartmann-Rico loni po předchozím poklesu zvýšila tržby o 350 milionů korun na dosud nejvyšších 6,63 miliardy korun. Export zajistil téměř dvě třetiny tržeb. Zisk firmě meziročně klesl o padesát milionů korun na 131 milionů korun a byl nejnižší za posledních pět let, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Skupina Hartmann působí v 36 zemích světa a zaměstnává zhruba deset tisíc lidí.