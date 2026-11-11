Koaliční smlouvu ve Zlíně podepsaly STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení


11. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Koaliční smlouvu ve Zlíně ve středu večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel. Kandidátem na primátora je lídr Zlín 21 Čestmír Vančura. Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, bude v opozici. Ustavující zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek.

V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech. O postu primátora jednal Zlín 21 a STAN, trojblok si jej nenárokoval. Lídryně STAN Věra Stojar podpořila Vančurovu nominaci.

Všichni členové rady budou náměstky primátora, cílem je přesně vymezit kompetence a odpovědnost za daný resort. Uvolněných radních, tedy s nárokem na plný plat, bude šest a pět jich bude neuvolněných, bez nároku na plný plat. V minulém volebním období bylo uvolněných radních sedm.

Ve Zlíně se na koalici dohodli zastupitelé za STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení
Zlín

Vančura jako neuvolněný primátor

Vančura bude oficiálně neuvolněným primátorem. Uvedl však, že chce pracovat na plný úvazek, ale s nižším platem. Na starosti bude mít strategický rozvoj města, vnější vztahy a koordinaci řízení městských společností.

Stojar bude uvolněnou náměstkyní pro kulturu a památkovou péči a cestovní ruch. Jako uvolněná bude post náměstkyně zastávat také Kateřina Francová (STAN), která se bude zabývat sportem a tělovýchovou, městskou zelení a zdravotnictvím. Třetím náměstkem za STAN bude Ivo Mitáček, do jeho gesce bude patřit bezpečnost, krizové řízení a doprava, funkci bude vykonávat jako uvolněný.

K volbám chodím, aby nevyhráli komunisti, říká 97letá sokolka
Sokolka Drahomíra Kovářová

Zdeněk Ptáček (Zlín 21) bude neuvolněným náměstkem pro územní plánování, Kateřina Pešatová (za Zlín 21) uvolněnou náměstkyní pro investice a místní části. Za trojblok bude uvolněnou náměstkyní pro školství Martina Hladíková (ODS), stejný post zastávala v minulém volebním období. Stejně jako v předchozích čtyřech letech bude mít na starosti ekonomiku a finance náměstek Miroslav Chalánek (ODS), nově však bude neuvolněným náměstkem.

Neuvolnění budou také dva náměstci z KDU-ČSL, Aleš Dufek bude mít na starosti správu majetku a vnitřní správu magistrátu, Vojtěch Volf sociální oblast. Náměstek Jiří Robenek (Zlín Srdcem) se coby uvolněný bude věnovat informatice a digitalizaci, také bydlení.

Nejvíce mandátů získalo ANO

Hnutí ANO ve Zlíně získalo v komunálních volbách deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 má osm zastupitelů. Společně pro Zlín, na jehož kandidátce byli zastoupeni členové KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci, má pět mandátů. Čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.

V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici byla hnutí Zlín 21, STAN a SPD.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

Španělsko ochromila generální stávka, zapojily se miliony lidí. Část jich vyšla do ulic

Španělsko ochromila generální stávka, zapojily se miliony lidí. Část jich vyšla do ulic

12:43Aktualizovánopřed 19 mminutami
Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

10:06Aktualizovánopřed 57 mminutami
Česko a Ukrajina rozšíří spolupráci v energetice

Česko a Ukrajina rozšíří spolupráci v energetice

před 2 hhodinami
Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

09:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku, chce se bránit

11:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva

Rusko a Ukrajina se v Abú Dhabí dohodly na rozsáhlé výměně zajatců, tvrdí Moskva

10:33Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

před 6 hhodinami
Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

10:01Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Na D8 se v mlze srazila dvě nákladní auta a autobus. Dálnice je opět průjezdná

Na dálnici D8 se ve středu odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Šest lidí se zranilo, z toho dvě osoby utrpěly středně těžká zranění a čtyři lehká. Všichni jsou cizinci, pět si jich převzali němečtí zdravotníci, řekl mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Dálnice byla opět plně zprovozněna před půl devátou večer. K nehodě došlo také na silnici I/7.
16:34Aktualizovánopřed 54 mminutami

Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě potvrdili vznik koalice, radní oznámí později

„Záměrem bylo mít širokou koalici, která se umí dívat na věci z různé perspektivy, ale dojít k jednomu řešení,“ komentoval vzniklou koalici STAN, SPOLU a Prahy sobě lídr pražských Starostů a kandidát na primátora Petr Hlaváček. Vyjednávací týmy STAN podle něj zevrubně prošly jednotlivé programy jak s Prahou sobě, tak s Piráty. Podotkl, že všichni vnímají, že tématy jsou bydlení, doprava, školství a bezpečnost. Složení rady koalice oznámí příští týden před jednáním zastupitelstva.
10:06Aktualizovánopřed 57 mminutami

Koaliční smlouvu ve Zlíně podepsaly STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení

Koaliční smlouvu ve Zlíně ve středu večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel. Kandidátem na primátora je lídr Zlín 21 Čestmír Vančura. Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, bude v opozici. Ustavující zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek.
20:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Chlumský rybník se promění v útočiště původních druhů, hlavně mihulí a pstruhů

Z Chlumského rybníka u Volar na Prachaticku vznikne vodní oáza pro chráněnou mihuli potoční a pstruha obecného. Samotné obnově předcházel tříletý výzkum. Rybáři začali rybník vypouštět a odstraňují z něj současnou rybí obsádku, která neodpovídá přírodním podmínkám Šumavy. Vytvoří tak prostor pro původní druhy. Na projektu spolupracují vědci, město Volary, rybáři i Správa Národního parku Šumava.
před 3 hhodinami

Stínová asociace národních parků se přejmenuje a možná zanikne, řekl Moravec

Stínová asociace národních parků se přejmenuje a nebude sídlit na adrese Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí. Řekl to ředitel Správy KRNAPu Petr Moravec, který je jedním z jejích zakladatelů. Podle něj možná i zanikne. Asociace vznikla v září. Moravec se spolu s ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) také ve středu účastnil mimořádné členské schůze odborové organizace Správy Krkonošského národního parku. Ta se nesla v napjaté atmosféře.
18:03Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Soud uložil muži za vraždu taxikářky a pokus o vraždu dalších dvou lidí 25 let

Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku Pavlíkovi výjimečný trest 25 let vězení. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci. Podle znalců je šance na resocializaci s ohledem na mužovu poruchu osobnosti prakticky nulová. Pavlík chtěl ukradeným autem taxikářky spáchat sebevraždu. U soudu se ke všemu doznal a krátce prohlásil, že všeho lituje. Rozsudek je pravomocný.
před 6 hhodinami

Ulice měst zaplnily vlčí máky. Česko si připomíná válečné veterány

Česko si 11. listopadu připomíná Den válečných veteránů. Na pražském Vítkově uctili zástupci armády a ministerstva obrany památku účastníků světových válek i novodobých konfliktů. V dalších městech se konají vzpomínkové akce a koncerty. Lidé mohou veterány podpořit také prostřednictvím sbírek, jejichž symbolem je červený vlčí mák.
před 7 hhodinami

Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Martina Půtu zřejmě na postu hejtmana Libereckého kraje vystřídá stranický kolega a poslanec Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), mandátu ve sněmovně se plánuje vzdát. Půta byl zvolen do Senátu a už při oznámení své kandidatury řekl, že v případě zvolení místo hejtmana opustí. Nového hejtmana by mělo krajské zastupitelstvo volit v prosinci, informovala mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.
10:01Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

před 5 hhodinami
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

před 7 hhodinami
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

včera v 18:00
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

včera v 17:12
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026