Koaliční smlouvu ve Zlíně podepsaly STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení

Koaliční smlouvu ve Zlíně ve středu večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel. Kandidátem na primátora je lídr Zlín 21 Čestmír Vančura. Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, bude v opozici. Ustavující zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek.
V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech. O postu primátora jednal Zlín 21 a STAN, trojblok si jej nenárokoval. Lídryně STAN Věra Stojar podpořila Vančurovu nominaci.
Všichni členové rady budou náměstky primátora, cílem je přesně vymezit kompetence a odpovědnost za daný resort. Uvolněných radních, tedy s nárokem na plný plat, bude šest a pět jich bude neuvolněných, bez nároku na plný plat. V minulém volebním období bylo uvolněných radních sedm.
Vančura jako neuvolněný primátor
Vančura bude oficiálně neuvolněným primátorem. Uvedl však, že chce pracovat na plný úvazek, ale s nižším platem. Na starosti bude mít strategický rozvoj města, vnější vztahy a koordinaci řízení městských společností.
Stojar bude uvolněnou náměstkyní pro kulturu a památkovou péči a cestovní ruch. Jako uvolněná bude post náměstkyně zastávat také Kateřina Francová (STAN), která se bude zabývat sportem a tělovýchovou, městskou zelení a zdravotnictvím. Třetím náměstkem za STAN bude Ivo Mitáček, do jeho gesce bude patřit bezpečnost, krizové řízení a doprava, funkci bude vykonávat jako uvolněný.
Zdeněk Ptáček (Zlín 21) bude neuvolněným náměstkem pro územní plánování, Kateřina Pešatová (za Zlín 21) uvolněnou náměstkyní pro investice a místní části. Za trojblok bude uvolněnou náměstkyní pro školství Martina Hladíková (ODS), stejný post zastávala v minulém volebním období. Stejně jako v předchozích čtyřech letech bude mít na starosti ekonomiku a finance náměstek Miroslav Chalánek (ODS), nově však bude neuvolněným náměstkem.
Neuvolnění budou také dva náměstci z KDU-ČSL, Aleš Dufek bude mít na starosti správu majetku a vnitřní správu magistrátu, Vojtěch Volf sociální oblast. Náměstek Jiří Robenek (Zlín Srdcem) se coby uvolněný bude věnovat informatice a digitalizaci, také bydlení.
Nejvíce mandátů získalo ANO
Hnutí ANO ve Zlíně získalo v komunálních volbách deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 má osm zastupitelů. Společně pro Zlín, na jehož kandidátce byli zastoupeni členové KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci, má pět mandátů. Čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici byla hnutí Zlín 21, STAN a SPD.
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