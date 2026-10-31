Karlovy Vary obnovují rozvody vřídelní vody. Investice zdraží lázeňské procedury


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Rozvody vřídelní vody v Karlových Varech procházejí největší výměnou v novodobé historii. Páteřní potrubí, kterým voda proudí do lázeňských hotelů, je totiž v havarijním stavu. Systém, který slouží desítky let, zarostl vřídlovcem. Práce vyjdou na více než čtyřicet milionů korun, hotovo má být do příští lázeňské sezony.

Demontované staré potrubí skládají pracovní čety na odstavnou plochu. Původní třiceticentimetrový průřez trubek se kvůli usazeninám vřídlovce ze silně mineralizované vody zmenšil na deset centimetrů. „To způsobuje i průhyby trubek, zavzdušňování trubek. Voda v nich víří. Daleko hůř se potom transportuje k odběratelům,“ vysvětlil ředitel Správy přírodních zdrojů a kolonád Karlovy Vary Václav Benedikt.

Ke korytu řeky Teplé pracovní čety navážejí nové potrubí. Rozvody o celkové délce půldruhého kilometru postupně usazují. Naposledy se potrubí kompletně měnilo před téměř sto lety. Lázeňské hotely využívají vřídelní vodu k inhalacím, masážím i uvolňujícím koupelím.

Potrubí rozvádějící v Karlových Varech minerální vodu čekají rozsáhlé opravy
Potrubí v Karlových Varech

Cena vřídelní vody roste postupně

Opravy za 41 milionů korun včetně DPH se promítají do ceny vřídelní vody. Bez jejího navýšení by město takovou investici nezvládlo financovat. „Z toho důvodu jsme se domluvili s hotely, že cenu navýšíme,“ řekl náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO). Zdražování je ovšem postupné. Zatímco v roce 2024 stál metr krychlový necelých 65 korun, o rok později to bylo 90 korun a letos už 105 korun. Od příštího roku by se cena měla zvýšit na 120 korun za metr krychlový.

V Karlových Varech v posledních letech klesá počet lázeňských klientů, kteří přijíždějí na dlouhodobé pobyty a využívají klasické léčebné procedury. Hosté do lázní častěji míří jen na několik dní a dávají přednost wellness programům, u nichž není vřídelní voda nezbytná.

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„Samozřejmě některé balíčky služeb jsme museli zdražit, ale samozřejmě stále jde o procedury vykoupání v minerální vodě, což jsou léčivé procedury, za které si klient rád připlatí,“ řekl ředitel karlovarského hotelu Čajkovskij Jan Kronika.

Ceny služeb se podle odhadů zvýšily o deset až patnáct procent. Cena týdenního balíčku tak může vzrůst až o dva tisíce korun. „Toto zvyšování ceny je samozřejmě plánované a bylo projednáváno se Sdružením Lázní,“ poznamenala provozní ředitelka karlovarského hotelu Grande Madonna Michaela Zajičková.

Vary shánějí peníze na rekonstrukci vřídelních potrubí
Karlovy Vary plánují rekonstrukci potrubí na vřídelní vodu

Dodávky vody zajistí provizorní potrubí

Vřídelní voda je pro karlovarské lázně zásadní, a proto ani během téměř rok trvající opravy nemohou lázeňské domy zůstat bez jejích dodávek. Stavební firma tak rekonstrukci provádí postupně a v opravovaných úsecích buduje dočasné potrubí.

Vřídlo je jedním z karlovarských léčebných pramenů a jako jediné se využívá ke koupelím. Při vývěru má teplotu přes 74 stupňů Celsia, proto se pro pitné kúry ochlazuje. Pramen je natolik vydatný, že vytváří unikátní gejzír, který je součástí Vřídelní kolonády. Průměrně z něj vytéká dva tisíce litrů minerální vody za minutu a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky dvanácti metrů.

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