Stát převezme karlovarské letiště. Využívat ho bude i armáda

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) a zástupci ministerstva obrany podepsali smlouvu o převodu Letiště Karlovy Vary na stát. Spravovat ho bude státní podnik LOM Praha a kromě civilního provozu by mělo sloužit také armádě. Využívat by se mohlo například k výcviku vojenských i civilních pilotů. Převod letiště musí ještě schválit ministerstvo financí a vláda.
Letiště Karlovy Vary by mělo přejít do vlastnictví státu od 1. ledna 2027. Stát se ve smlouvě zavázal k jeho modernizaci. Jde především o prodloužení a rozšíření přistávací dráhy podle projektové dokumentace, kterou dodal kraj. Předpokládané náklady činí dvě miliardy korun bez DPH.
Letiště si nadále zachová status mezinárodního civilního letiště. „To znamená, budou tam zachovány civilní dopravní lety, ale zároveň ho bude moci využívat i Armáda České republiky. Armáda nyní definuje své požadavky a ty by měly spočívat zejména ve výcviku pilotů k přepravě,“ vysvětlil ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva.
Smlouva připouští přerušení či omezení civilního provozu pouze v konkrétních případech a na nezbytně nutnou dobu, zejména při ohrožení státu. Stát má také zajistit provoz letecké záchranné služby, jejíž základnu ještě vybuduje kraj. Ministerstvo obrany má rovněž umožnit pokračování činnosti a případný rozvoj společnosti F-Air, která na letišti školí budoucí piloty.
Letiště, jehož hodnotu znalecké posudky stanovily na 1,361 miliardy korun, by mohla využívat také vojska NATO při cvičeních v nedalekém vojenském výcvikovém prostoru Hradiště. Návrat armády do regionu vnímá hejtman Kubis jako příležitost k rozvoji moderních technologií, například bezpilotních letounů nebo autonomní dopravy.
Kraj musel provoz dotovat
LOM Praha převezme všechny dosavadní zaměstnance krajské společnosti Letiště Karlovy Vary. Podle Protivy je jejich zájem přejít k novému provozovateli velkou výhodou. Řada z nich jsou totiž odborníci, které je obtížné na pracovním trhu získat.
Podle Kubise stát převezme nejen financování modernizace letištní dráhy za zhruba dvě miliardy korun, ale také náklady na provoz letiště. Kraj ho tak už nebude muset dotovat. Letiště Karlovy Vary je v posledních letech každoročně ve ztrátě. Loni hospodařilo se ztrátou 31 milionů korun. Jedním z důvodů je ruská válka na Ukrajině, v jejímž důsledku letiště přišlo o většinu leteckých spojů.
Podle náměstka hejtmana Martina Hurajčíka (ANO) se provoz letiště výrazně nezmění, pouze bude mít jiného vlastníka. Nadále bude fungovat také Sdružení pro rozvoj leteckých linek, které založily Karlovarský kraj, město Karlovy Vary a Letiště Karlovy Vary. Jeho cílem je podpora vzniku nových leteckých spojů. Modernizace přistávací dráhy by podle Hurajčíka měla umožnit rozšíření leteckého provozu.
Inspirace letištěm v Pardubicích
V Česku funguje několik vojenských letišť, například v Čáslavi, Kbelích, Náměšti nad Oslavou nebo Pardubicích. Armáda využívá také letiště v Plzni-Líních.
Od roku 2024 armáda výrazně investuje do letiště v Přerově. Letos v lednu se tam z Pardubic přesunula vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480.
Karlovarský kraj si vzal za příklad letiště v Pardubicích. Přestože jde o vojenské letiště, funguje na něm také civilní provoz.
Za nedodržení závazků hrozí státu pokuty
Karlovarský kraj si ve smlouvě vyhradil možnost požadovat po ministerstvu obrany smluvní pokuty, pokud některý ze závazků nedodrží.
Pokud například stát nedokončí modernizaci karlovarského letiště do 31. prosince 2031, může kraj požadovat pokutu ve výši 0,025 procenta z předpokládaných investičních nákladů za každý započatý den prodlení. To odpovídá půl milionu korun denně.
Sankce může kraj podle smlouvy uplatnit také v případě, že resort neposkytne potřebnou součinnost při zavádění a provozování civilních leteckých spojů.