Na D6 přibyly dva kilometry. Zbytek úseku se kvůli mostu zdrží a prodraží


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další dva kilometry dálnice D6. Dokončení zbývající části zhruba dvanáctikilometrového úseku se zdrží kvůli změně technologie výstavby mostu. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stavba také prodraží. Původně vysoutěžená cena 3,5 miliardy korun pravděpodobně vzroste na více než čtyři miliardy.

„Spustili jsme do provozu 2,2 kilometru dlouhý úsek mezi Petrohradem a Lubencem s tím, že do konce listopadu odstraníme provizorní napojení, po kterém se doteď jezdilo,“ řekl šéf ŘSD Radek Mátl. Zbývá dostavět 9,1 kilometru dálnice. Největší komplikace silničáři řeší při výstavbě 240 metrů dlouhého mostu u mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/27. Mátl věří, že celý úsek bude uveden do provozu v roce 2028.

Dostavba se kvůli komplikovaným geologickým podmínkám zatím zdržela o jedenáct měsíců. Úsek měl být původně v provozu už od loňského prosince. „Na vině jsou extrémně špatné geologické podmínky. Jsou tam tektonické zlomy, což nešlo odhalit předchozím průzkumem. Obě části mostu tedy nejde vysouvat zároveň, jak se plánovalo,“ uvedl Mátl. Původně zvažovaná změna technologie by podle něj výstavbu prodloužila ještě více. Silničáři proto nakonec každou část mostu postaví jinou technologií.

Celá D6 má být hotová do konce roku 2029

Podle Mátla bude dálnice D6 dokončena do konce roku 2029. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom v březnu v Karlových Varech uvedl, že dálnice z Prahy do Karlových Varů bude hotová do června 2029. Původně se počítalo s dokončením posledních úseků už v roce 2028. Celá dálnice z Prahy do Chebu bude po dokončení měřit přes 168 kilometrů.

U Lubence na Lounsku pokračuje výstavba dálnice i střediska údržby. Aktuálně je rozestavěných 25 kilometrů D6. Podle Mátla by se v první polovině příštího roku měly začít stavět všechny zbývající úseky.

Na Lounsku začala stavba dvanáctikilometrového úseku dálnice D6
Ilustrační foto

V září ŘSD vybralo zhotovitele úseku mezi Žalmanovem a Olšovými Vraty na Karlovarsku. Stavbu dlouhou 7,3 kilometru za 2,312 miliardy korun bez DPH zajistí sdružení společností Eurovia CZ, Stavby mostů, MI Roads a Berger Bohemia.

Loni začala výstavba dalších dvou úseků v Karlovarském kraji. Téměř osm kilometrů dlouhý úsek Knínice–Bošov má stát 2,34 miliardy korun, bezmála sedmikilometrový úsek Žalmanov–Knínice pak 2,16 miliardy. Dokončeny naopak byly obchvaty Hořesedel a Hořoviček na Rakovnicku.

V přípravě je kromě úseku Olšová Vrata – Žalmanov také navazující úsek z Olšových Vrat do Karlových Varů. Poslední úsek dálnice mezi Prahou a lázeňským městem má měřit osm kilometrů a jeho předpokládaná cena činí 4,3 miliardy korun.

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