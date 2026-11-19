Kamenolom u Opatovic na Vyškovsku by se měl v budoucnu rozšířit téměř o jedenáct hektarů, což umožní prodloužit těžbu o dalších zhruba 25 let. V lomu se těží moravská droba, tedy kámen vhodný do železničního kolejového lože. Pokud bude těžba pokračovat, nebude nutné na železniční stavby vozit kamenivo z větších vzdáleností.
Aktuálně je v Česku přes dvě stovky kamenolomů. Polovině z nich ale současné zásoby vystačí jen na dalších deset let, upozorňuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
„Odpor proti dobývacím prostorům a proti těžbě v okolí některých lokalit stále trvá. Ale je potřeba si uvědomit, že buď ty suroviny budeme dobývat v České republice, máme jich dostatek, nebo je budeme dovážet ze zahraničí, což mi připadá nesmyslné. Žádné další řešení nenajdeme,“ řekl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.
Na jižní Moravě se nyní buduje nová železniční trať z Brna do Přerova. Stavba bude pokračovat ještě několik let. Začít by měla také výstavba vysokorychlostních tratí z Brna směrem na jih a na západ.
Záměr rozšířit lom a prodloužit v něm těžbu vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA. Provozovatelem lomu je společnost Heidelberg Materials. Firma plánuje kamenolom Opatovice rozšířit o plochu přibližně jedenácti hektarů. Jde o zhruba třísetmetrový pás, který naváže na stávající těžební prostor. Část pozemků patří těžební společnosti, část vlastní například město Vyškov či další majitelé, vyplývá z katastru nemovitostí. Územím plánovaného rozšíření lomu vede také turistická trasa.
„Rozšíření plochy těžby přinese samozřejmě prodloužení životnosti kamenolomu a umožní nám hospodárně vytěžit ložisko tohoto velmi kvalitního nerostu, který se zde těží. A šlo by o prodloužení životnosti přibližně o dvacet pět let,“ řekla mluvčí společnosti Heidelberg Materials Klára Šestáková.
Moravská droba je podle ní specifická svou vysokou pevností a odolností. Při drcení horniny vznikají zrna s velmi ostrými hranami, která do sebe dobře zapadají. Materiál je proto vhodný pro použití s cementovými a asfaltovými pojivy. „To určuje, že materiál je velmi vhodný pro různé konstrukční části vozovek a železnic a používá se i jako drážní kamenivo pro železniční kolejové lože,“ vysvětlila Šestáková.
Firma mírní obavy o pitnou vodu a z dopravní zátěže
Kromě rozšíření se má lom také zahloubit o další dvě etáže, což znamená těžbu pod hladinou spodní vody. V současném dobývacím prostoru by měla těžba pokračovat ještě zhruba osm let. Vytěžitelné zásoby zahrnuté do nového plánu těžby činí 4,4 milionu metrů krychlových, tedy přibližně jedenáct milionů tun.
„Již nyní jsme zčásti pod hladinou spodní vody a v té souvislosti společnost nechala zpracovat odborné hydrogeologické posouzení, na základě kterého byl konstatován závěr, že zahloubení by nemělo ovlivnit ani kvalitu, ani množství povrchových či spodních vod,“ vysvětlila Šestáková. Dodala, že na vybraných místech probíhá také monitoring studní, díky kterému společnost situaci průběžně sleduje.
Obyvatelé Vyškova se také obávají dopravního zatížení přilehlých městských částí. „Vnímáme, že nákladní doprava je velmi citlivé téma pro občany okolních obcí. Ale velmi důležitá informace je, že v souvislosti s rozšířením kamenolomu a jeho zahloubením nedojde ke zvýšení objemu těžby,“ uvedla Šestáková.
Společnost nepočítá s nárůstem dopravy ani se změnami dopravních tras. „Snažíme se kontrolovat, aby nedocházelo k přetěžování nákladních vozidel. Motivujeme řidiče k dodržování předpisů, pomalé ohleduplné jízdě a podílíme se na čištění a skrápění komunikací,“ říká Šestáková.
Další lom se rozšiřuje na Blanensku, místní byli proti
Kamenolom v Opatovicích je jedním ze 47 ložisek, která loni česká vláda zařadila na seznam ložisek strategického významu. Další se nachází ve Lhotě Rapotině na Blanensku, kde se na rozšíření kamenolomu už připravují. Pracovníci odtěžují zeminu a chystají výstavbu nové technologické linky. Práce pokračují navzdory výsledkům referenda z roku 2018, ve kterém většina hlasujících místních tyto plány odmítla. Výsledky referenda však nebyly pro firmu závazné.
„Nyní se dělají hrubé terénní úpravy, protože je to svažitý terén a museli jsme ho dostat do stupňovité podoby. Takže tu máme opěrné stěny, které drží stabilitu. Probíhají realizace základových konstrukcí pod budoucí technologii, která se začne instalovat na jaře 2027. Následovat budou komunikace, interní komunikace, výstavba budov,“ popsal vedoucí projektu ze společnosti Strabag Karel Vepřek.
Na konci roku 2028 by měl začít zkušební provoz nové technologické linky. Podle Vepřeka bude modernější a umožní zpracovat větší množství kameniva za kratší dobu. „Nebude to o tom, že by se tady začalo víc těžit, ale že se zkrátí denní doba provozu linky. A druhá věc je, že stávající linka nám brání, stojí v dobývacím prostoru. Nový projekt bude mimo dobývací prostor, tedy nebude bránit vytěžení,“ řekl Vepřek.
Stejná firma by ráda těžila také v nedalekých Kuničkách. Proti záměru vybudovat nový kamenolom ale místní sepsali petici. Senátní výbor ji v říjnu shledal důvodnou.
V Evropské unii dosahuje roční spotřeba kameniva přibližně tří miliard tun.