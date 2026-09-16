Ztracená a objevená socha Sirotci je vystavená v brněnské vile Löw-Beer

Víc než deset let ztracená a nedávno nalezená socha italského autora Antonia Tantardiniho Sirotci je vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer. Socha původně stála ve vile Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky, kterou město prodalo, a plastika zmizela. Poté, co rodina vypsala odměnu za její nalezení, našla se letos v únoru v depozitáři muzea ve Vyškově.
Mramorová socha váží téměř čtyři sta kilogramů a její hodnota může dosahovat až milionu korun. Pro vnoučata Augusta a Alice Löw-Beerových má ale především citovou hodnotu.
August Löw-Beer daroval plastiku své manželce v roce 1923, krátce po dokončení jejich domu v ulici Hlinky. Dílo bylo umístěno ve vstupní hale a stalo se součástí interiéru. „Jsem opravdu šťastná, že můj dědeček sochu babičce koupil a dal jí tak krásný dárek. Poprvé jsem ji viděla v roce 1992,“ řekla vnučka Augusta Löw-Beera Katherine Boswellová.
Tehdy potomci textilního průmyslníka a filantropa zavítali ze Švýcarska do Brna poprvé. Do stavby v brněnských Pisárkách znovu nahlédli ještě v roce 2017. „První věc, které jsme si všimli, byla, že Tantardiniho socha zmizela. Tehdy jsme po ní začali pátrat,“ řekl vnuk Augusta Löw-Beera Peter Koenig.
Socha nebyla v žádné evidenci
Pátrání po ztracené soše z poloviny devatenáctého století skončilo až letos v únoru, poté co rodina vypsala odměnu za její nalezení. Dílo bylo uložené v depozitáři Muzea města Brna ve Vyškově.
Budova neslouží pouze jako depozitář muzea, ale také jako úložný prostor pro brněnský magistrát. „Nevyskytovala se v žádné evidenci ani systému. A proto se na ni trochu i zapomnělo,“ vysvětlil historik a zastupitel Jihomoravského kraje Michal Doležel (TOP 09). Dodal, že odměna nakonec nebyla vyplacena.
Sirotci v kojeneckém ústavu
Vilu si August Löw-Beer nechal postavit v roce 1922 a s rodinou v ní žil až do roku 1938, kdy uprchl před nacisty. Budovu pak zabavilo gestapo, po válce byla zestátněna a československý stát v ní zřídil kojenecký ústav. Všechny ostatní předměty z vybavení vily byly podle Doležela během války a po ní zřejmě rozkradeny. Socha je tak jediným známým dochovaným exemplářem z jejího původního zařízení.
Po roce 1989 se potomci Augusta Löw-Beera vědomě rozhodli neuplatnit restituci, protože budova sloužila veřejně prospěšnému účelu – péči o kojence. „Protože se socha jmenuje Sirotci, představovalo to něco dobrého, vytvářelo to určité spojení,“ vysvětlila Boswellová.
Kojenecký ústav ve vile Augusta Löw-Beera fungoval do roku 2011. O rok později město vilu prodalo soukromému majiteli. Přibližně v té době se z ní také ztratila Tantardiniho socha. „Trochu nás překvapilo, že město vilu prodalo. V té době byla v poměrně špatném stavu,“ poznamenal Koenig.
Dům na Hlinkách čeká na rekonstrukci
Podle Doležela současný majitel vily několik let uvádí, že budovu opraví a vybuduje v ní rehabilitační zařízení. Dům je ale zatím prázdný a žádné práce v něm nezačaly.
Plastika bude dočasně vystavena ve vile Löw-Beer, kterou spravuje Muzeum města Brna. Symbolicky se tak znovu propojí s historií významné brněnské rodiny. O jejím dalším osudu se stále jedná. Socha by se měla dostat do rukou restaurátora a následně také zpět do majetku rodiny. Zůstat má ale v Brně.