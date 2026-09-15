Transplantační centrum v Brně se přestěhovalo do nového. Má se zlepšit dostupnost operací


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) se přestěhovalo do nové budovy v areálu Fakultní nemocnice Brno. Oproti dosavadnímu zázemí má o 35 lůžek víc, větší kapacitu ambulancí i intenzivní péče a také jeden operační sál navíc. Podle přednosty centra Petra Fily by se díky tomu měla zkrátit čekací doba pacientů. Centrum chce do budoucna rozvíjet také robotickou kardiochirurgii.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie dosud sídlilo v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA), prostory ale už nevyhovovaly. Nová budova poskytuje výrazně větší zázemí než předchozí. Tvoří ji sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží a navazuje na podzemní parkoviště. Pacientům nabízí 125 lůžek a pět operačních sálů. Nový pavilon a jeho vybavení vyšly přibližně na 3,5 miliardy korun. Zhruba 1,3 miliardy pokryla evropská dotace a 1,8 miliardy státní rozpočet.

Součástí vybavení je například téměř tisícovka nových přístrojů, mimo jiné operační svítidla, operační stoly či anesteziologické přístroje. Nové prostory mají oproti původnímu pracovišti větší kapacitu ambulancí, standardních i intenzivních lůžek. Přibyl také jeden operační sál.

„Umožní to našim pacientům, aby se dříve dostali k výkonu, dříve se dostali k vyšetření. Samozřejmě to nabízí i komfort, který se tím pádem zlepší, a zlepší se i komfort pro personál, který zde pracuje,“ uvedl přednosta CKTCH Fila.

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Ilustrační foto

Čekání se má zkrátit na měsíc až měsíc a půl

Podle Fily se čekací doba na některé výkony v minulosti pohybovala mezi dvěma a třemi měsíci. Díky vyšší kapacitě centra a většímu počtu lůžek intenzivní péče by se měla snížit. „Odhaduji to na zhruba měsíc, měsíc a půl,“ řekl Fila.

Nedostatečná kapacita byla podle něj jedním z důvodů, proč nové centrum v areálu FN Brno vzniklo. Původní prostory už navíc stavebně neodpovídaly potřebám moderní medicíny, zejména v transplantační péči a na jednotkách intenzivní péče.

„Jednotky intenzivní péče nebyly dostatečně velké a tak, jak se posouvá význam intenzivní péče, už nebylo možné zachovat ji v takové kvalitě. Zde máme boxy na jednotkách intenzivní péče, kde jsou pacienti většinou po jednom lůžku, eventuálně po dvou lůžkách, takže i z tohoto pohledu je to významné zlepšení,“ popsal Fila.

Centrum plánuje robotickou kardiochirurgii

Větší prostory mají CKTCH umožnit také rozvoj dalších léčebných programů. „Doufáme, že do budoucna, tak jak je dnes trend miniinvazivní kardiochirurgie, zahájíme program robotické kardiochirurgie,“ uvedl přednosta. Součástí nového vybavení bude také fotonové CT umístěné v přízemí nedaleko ambulancí. Podle Fily má přispět k rychlejšímu vyšetření pacientů, přesnější diagnostice i lepšímu plánování intervenčních a operačních výkonů.

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FN Brno

„Otevřením nové budovy to pro nás nekončí, naopak je to začátek nové etapy. Máme moderní zázemí a technologie, ale tím nejdůležitějším zůstávají naši zaměstnanci, jejich odbornost a zkušenosti. Právě spojení kvalitního týmu s novými možnostmi, které budova nabízí, chceme co nejlépe využít ve prospěch našich pacientů,“ sdělil ředitel FNUSA, FN Brno a CKTCH Vlastimil Vajdák.

„CKTCH patří mezi klíčová pracoviště české kardiovaskulární a transplantační medicíny. Nová budova mu dává podmínky pro další rozvoj vysoce specializované péče a umožní využít zkušenosti zdejších špičkových týmů ve prospěch ještě většího počtu pacientů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Postupné rozjíždění provozu

První pacienty přijalo centrum 1. září. Provoz ale zatím nabíhá postupně. Nejprve zdravotníci operovali na jednom operačním sále, nyní využívají dva. V dalších týdnech by měly postupně přibýt třetí a čtvrtý.

„Postupně zahajujeme provoz tak, jak zkoušíme, jestli všechno funguje. Uvědomte si, že pro náš personál je zde všechno nové, od příchodu do zaměstnání – kde se mají převléknout, kam mají jít, kde mají všechny věci pro pacienty. I na to si musí zvyknout. A v první řadě musí být tato péče bezpečná pro pacienty,“ vysvětlil Fila. Některé výkony ale centrum začalo provádět hned po otevření. „Hned první den jsme provedli první transplantace,“ doplnil.

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Transplantační operace

S rozšířením centra bylo podle přednosty nutné zvýšit také počet zaměstnanců. Právě zajištění dostatku pracovníků považovalo vedení před stěhováním za jednu z největších výzev.

„Vyšší kapacitu musíme samozřejmě pokrýt větším množstvím personálu. Kupodivu se nám toto podařilo celkem dobře vyřešit, navýšením lékařského personálu, zdravotních sester, sanitářů a dalších pracovníků v administrativě, protože nové centrum toto všechno vyžaduje,“ uvedl.


V současnosti jsou podle něj personální kapacity téměř naplněné. „Chybí nám pouze jednotky na jednotlivých pozicích, které postupně doplníme,“ dodal.

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