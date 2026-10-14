VideoSenátní duel v obvodu Znojmo: Tomáš Třetina (TOP 09) a Jiří Kyněra (za ANO)


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24, ČSÚ
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Zdroj: ČT24

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Znojmo spolu diskutovali Tomáš Třetina (TOP 09) a Jiří Kyněra (za ANO).

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

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