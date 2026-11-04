Rostliny na Pálavě mění kvůli suchu a teplu životní cyklus


před 7 hhodinami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Některé rostliny na Pálavě mění svůj životní cyklus. Namísto léta rostou a kvetou na jaře nebo na podzim. Dokládají to data z více než třicetiletého výzkumu Masarykovy univerzity a zahraničních vědců. Důvodem jsou rostoucí průměrné teploty a častější výkyvy počasí.

V červenci 2024 stráně Svatého kopečku u Mikulova pokrývala zelená vegetace, která má dostatek vláhy. O měsíc později už ale stejné místo získalo žlutošedý odstín. Místní vegetace kvůli extrémnímu horku a suchu uschla.

Vizuální proměnu krajiny potvrzují také data vědců. Na Děvíně je začali sbírat už v roce 1993. Před sedmi lety výzkum rozšířili o další lokality. Nyní pozorují změny v životním cyklu rostlin. Některé druhy začínají růst v jiném období než dříve, což ovlivňuje také jejich zastoupení a pokryvnost vegetace. Data vědci sbírají každé dva měsíce na šestnácti lokalitách po celé Pálavě.

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Kokotice žlutavá

Rostliny využívají teplejší zimy

Na jednom ze sledovaných míst vědci zaznamenali oproti červenci dvojnásobný počet rostlinných druhů. Vegetace je také pestřejší, než bývá v tomto období obvyklé. „Těch druhů bude v čase přibývat. Tedy druhů, které zimu dokážou efektivně využít, aby včas vyrostly a potom celou zimu vegetovali. A díky tomu mají na jaře výhodu,“ řekl botanik a ekolog z Vídeňské univerzity Kryštof Chytrý.

Průměrná roční teplota na Pálavě za posledních šedesát let vzrostla o dva stupně Celsia. Změny klimatu přitom ovlivňují nejen rostliny, ale také hmyz. „Spíš budou reagovat na extrémní výkyvy počasí, které budou častější s klimatickou změnou,“ uvedl vegetační ekolog z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Branislav Kopčán.

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Opuncie

Změny ve vegetaci mohou mít dopad také na další živočichy. „Vyschne většina vegetace na Děvíně, takže různé druhy bezobratlých najednou nemají živné rostliny,“ poznamenal Chytrý. Vědci očekávají, že dlouhověké traviny by mohly postupně nahrazovat krátkověké rostlinné druhy.

V chráněné krajinné oblasti Pálava se dokonce začal šířit nepůvodní mrazuvzdorný kaktus – opuncie. Rostlině vyhovují stále teplejší a sušší podmínky, díky kterým v oblasti nejen přežívá zimy, ale také bohatě plodí. Ochranáři opuncii po Děvíně a Tabulové nově zaznamenali i v další tamní rezervaci, na Svatém kopečku u Mikulova. Severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí.

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