Obce trápí přetížené kamiony. Měnín je chce odradit stanovištěm pro vážení


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Města a obce stále trápí přetížené kamiony. Některá proto začala budovat z vlastního rozpočtu stanoviště pro jejich vážení. Odstavnou plochu s váhami staví například Měnín na Brněnsku. Obec v blízkosti dálnice D2 tím chce odradit řidiče nákladních aut, kteří si přes ni zkracují cestu. Podobný záměr má také Znojmo.

Kamiony se zahraničními registračními značkami projíždějí Měnínem na Brněnsku každý den, přestože jim průjezd obcí zakazuje dopravní značení. I prázdné váží kolem patnácti tun. Vedení obce se proto rozhodlo pro další opatření. „S dopravním inspektorátem jsme se dohodli, že bychom našli místo, kde bychom ty kamiony mohli zkontrolovat, zvážit a případně otočit zpátky na D2,“ řekl starosta Měnína Marek Chudáček (nestr.).

Obec tak přibližně za tři miliony korun buduje vlastní kontrolní stanoviště ještě před zastavěnou částí. Hotové má být do konce listopadu. „Je to primárně asfaltová plocha s betonovou deskou uprostřed, která splňuje nějaké parametry sklonu a tvrdosti,“ popsal Chudáček.

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Víc než polovina kamionů byla přetížená

Policie, která bude na novém stanovišti kamiony kontrolovat a vážit, opatření vítá. Na jižní Moravě ročně odhalí stovky přetížených vozidel. „Letos už jsme zkontrolovali 509 jízdních souprav, z toho 320 bylo přetížených,“ řekl vedoucí odboru služby dopravní policie jihomoravského krajského policejního ředitelství Marek Kalousek. Doplnil, že řidičům hrozí na místě pokuta až patnáct tisíc korun, dopravcům pak ve správním řízení až půl milionu korun.

O kontrolní stanoviště pro vážení kamionů dlouhodobě usiluje také Znojmo. Vzniknout by mělo na odpočívadle u Vranovské Vsi na silničním spojení mezi Znojmem a Jihlavou. Vedení města se však nejprve musí dohodnout se soukromým vlastníkem pozemků.

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Přetížené kamiony mimo jiné poškozují silnice, které je potřeba častěji opravovat. Největší problém ve Znojmě je s auty převážejícími dřevo a stavební hmoty.

V dlouhodobějším horizontu by městu mohl pomoci terminál pro překládku návěsů z kamionů na vlaky. Terminál by měl být u Tasovic mezi železniční tratí a silnicí I/53. Správa železnic s prostorovou rezervou počítá při projektování modernizace tratě mezi Břeclaví a Znojmem, která má být rychlejší a elektrizovaná.

Vysokorychlostní váhy na D55 a D2

Přetížené kamiony kontrolují úředníci v Kyjově. Ředitelství silnic a dálnic jim posílá data z vysokorychlostní váhy na dálnici D55. Zařízení se nachází v úseku mezi Bzencem a Starým Městem. Přesnou polohu radnice nezveřejňuje, aby řidiči místo záměrně neobjížděli.

„Čísla hovoří jasně, za letošek máme přes čtyři sta přestupků. Třeba v květnu jsme řešili takový raritní kamionový kolos, který měl přes osmdesát sedm tun,“ řekla mluvčí kyjovské radnice Ivana Martinková.

Další podobná zařízení se nacházejí na dálnici D2 jižně od Brna. Přestupky zjištěné při vážení tam řeší Židlochovice.

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Ilustrační foto

Ministerstvo dopravy plánuje do pěti let zrekonstruovat nebo vybudovat téměř padesát ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích I. třídy. Loni bylo podle mluvčího resortu Františka Jemelky zrekonstruováno nebo zprovozněno deset kontrolních stanovišť, z nichž šest umožňuje kontrolní vážení nákladních aut.

Kamiony kontroluje také Inspekce silniční dopravy

Od 1. července loňského roku kontroluje dodržování pracovní doby řidičů, technický stav vozidel a právě i zatížení kamionů Inspekce silniční dopravy INSID. Inspektoři mají možnost zastavovat vozidla bez doprovodu policie a Celní správy a udělovat sankce. Mají k dispozici data z vysokorychlostních vah, takže mohou předem vytipovat problematická auta, dopravce a místa pro kontrolu, dálkově také načítají údaje z tachografů.

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INSID je organizace ministerstva dopravy, spolupracují s ní i kraje. Začátkem října například provedla kontroly ve spolupráci se Středočeským krajem a krajskou správou a údržbou silnic. Tři ze čtyř nákladních souprav s cukrovou řepou, které během první hodiny u Dobrovice na Mladoboleslavsku inspektoři zkontrolovali, byly přetížené, informovala Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) v tiskové zprávě.

Středočeští radní schválili letos v květnu memorandum o spolupráci kraje s INSID. Kraj tehdy uvedl, že chce posílit kontroly hlavně kvůli tranzitní nákladní dopravě, která se vyhýbá zpoplatněným úsekům a využívá krajské silnice.

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