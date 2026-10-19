Dopravu v Brně ztíženou uzavřením tunelů zlepšila nová opatření

Dopravní situaci v Brně, kterou zkomplikovala uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky, mírně zlepšila úprava dopravního značení – vyhrazení pruhu pro MHD nebo zrušení podélného parkovacího stání. Policisté opatření projednali s Ředitelstvím silnic a dálnic i dopravním podnikem. V pondělní ranní špičce se na objízdné trase přes Pisáreckou ulici dlouhé kolony už netvořily.
Prvním dopravním opatřením, které pomohlo zejména trolejbusům a autobusům z Kohoutovic, je vytvoření vyhrazeného pruhu v ulici Antonína Procházky. „Linky minulý týden v ranní špičce nabíraly až čtyřicetiminutové zpoždění. Díky pruhu určenému jen pro MHD a cyklisty se podařilo situaci uklidnit a zpoždění snížit,“ popsala redaktorka České televize Natálie Procházková. Dopravní podnik podle ní také plánuje v následujících dnech upravit jízdní řády, aby byla doprava plynulejší.
Další změnou je průběžný jízdní pruh v Pisárecké ulici. Řidiči, kteří jedou rovně, tak mohou plynule pokračovat bez ohledu na odbočující vozidla. Poslední úprava dopravního značení se týká ulice Petra Křivky, kde podélná parkovací stání ustoupila jízdnímu pruhu.
Policisté na křižovatkách
Po celý týden budou provoz na některých křižovatkách v ranní špičce místo semaforů nadále řídit policisté. Začali s tím už minulé úterý. „Řídíme pětici klíčových křižovatek na objízdných trasách. Posuzovali jsme také možnou změnu signálních plánů u více než dvaceti křižovatek, změnu jsme navrhli u osmi z nich,“ řekl policejní mluvčí Petr Šváb.
Tunely jsou uzavřené od začátku minulého týdne a zůstanou neprůjezdné až do 20. listopadu. Důvodem je výměna zastaralých technologií, které silničáři v posledních letech udržovali v provozu.
Vozová hradba a úniková hra
Kritici městu i dalším zainteresovaným stranám vyčítají, že na takto významnou uzavírku s výrazným dopadem na plynulost dopravy v jihozápadní části Brna dostatečně neupozorňovaly. Lidé se tak podle nich nemohli na komplikace včas připravit. Kritika míří také na to, že před začátkem uzavírky nebyla přijata dopravní opatření, která by mohla její dopady alespoň částečně zmírnit.
Minulý týden se také dopravní situace v Brně stala terčem kritiky a vtipů na sociálních sítích. Jejich autoři žertují o nejnovější únikové hře nebo úspěšném použití vozové hradby.
Silničáři chtěli v Pisáreckých tunelech pracovat už před několika lety, nestihli ale včas dokončit výběrové řízení. Město následně usilovalo o odložení prací o několik let kvůli rozsáhlým dopravním stavbám v okolí. Budoval se totiž velký městský okruh v Žabovřeské ulici, přestavovala se Bauerova ulice, dlouhé měsíce byla rozkopaná také Jihlavská ulice a na výstavišti se stavěla multifunkční hala.