Brno zrušilo koncesní řízení na pozemky pro nový stadion za Lužánkami

Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami. Bude vypsáno nové. O pozemky se ucházela fotbalová Zbrojovka Brno, v místě starého stadionu chce postavit nový. Pro usnesení hlasovalo 46 zastupitelů, nikdo se nezdržel ani nebyl proti. Do nového řízení se podle generálního manažera klubu Jana Mynáře Zbrojovka přihlásí znovu. O novém stadionu za Lužánkami se mluví přes dvacet let.
Mynář po hlasování řekl, že rozhodnutí nevede k postavení stadionu, tudíž spokojený není. „Předpokládám, že se to bude řešit až po volbách, někteří budou jiní, někteří zůstanou stejní. Do konce roku bych chtěl vědět, na čem jsme,“ řekl generální manažer klubu. Kromě Zbrojovky se budou moci do koncesního řízení přihlásit i jiní zájemci.
V materiálu pro zastupitele byli tři návrhy usnesení, rozhodli se pro druhou – zrušit a vypsat koncesní řízení znovu. První varianta navrhovala učinit další kroky až po jednání na ministerstvu kultury, které se má týkat posouzení maximální možné výšky budoucí stavby stadionu. Třetí usnesení počítalo s prodejem pozemků za cenu stanovenou revizním znaleckým posudkem.
O prodeji pozemků mělo zastupitelstvo rozhodnout už v červnu. Tehdy rozhodnutí odložili do doby, než budou zajištěny další podklady.
Stadion vznikal v letech 1949 až 1953. V šedesátých až sedmdesátých letech byla postavena nová tribuna a kapacita vzrostla na 50 tisíc diváků. V říjnu 1996 přišlo na utkání Brno–Slavia 44 120 diváků. Poslední ligový zápas se na stadionu hrál v září 2001, od té doby chátrá.