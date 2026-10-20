Sucho odhalilo Srdce Vltavy. Unikátní meandr byl léta skrytý pod hladinou Lipna


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Mimořádné sucho odhalilo takzvané Srdce Vltavy – výrazný říční meandr, který zmizel pod hladinou Lipenské přehrady koncem padesátých let. Naposledy byl k vidění před čtyřiceti lety, kdy vodohospodáři přehradu vypustili kvůli opravě hráze. Kromě původního říčního koryta se teď z vody vynořují také pozůstatky zatopených staveb.

Původní koryto řeky se do neobvyklého tvaru stáčí nedaleko Horní Plané. Po staletí byl tento úsek výzvou především pro voraře, kteří po Vltavě plavili dřevo ze Šumavy. Meandr ve tvaru srdce se postupně stal symbolem zdejšího kraje. „Bylo to důležité od závěru devatenáctého století. Je to místo, kterým se identifikovali němečtí Šumavané,“ řekla vedoucí Musea Fotoateliér Seidel Zdena Mrázová.

K ikonickému místu se sjížděli fotografové včetně Josefa Seidla. Inspiraci zde nacházeli také básníci nebo chovatelé psů. Ohaři pocházející z této oblasti měli v rodokmenu přídomek vom Moldauherz.

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Píseň o Vltavě jako vzpomínka na domov

Nedaleko Srdce Vltavy stával Drakslův mlýn, odkud pocházel profesor Anton Wallner, autor písně o Vltavě. „To byla píseň, kterou si s sebou odnesli se vzpomínkou na své dávné domovy němečtí Šumavané po odsunu a je to jedna z jejich nejzpívanějších písní, která jim připomíná jejich domov,“ poznamenala Mrázová. Podle Mrázové se v těchto místech chodívali koupat také synové fotografa Josefa Seidla.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Kvůli mimořádně nízké hladině, která je tři a půl metru pod normálem, se z vody vynořují také pozůstatky zatopených budov.

„Němečtí Šumavané byli národnost, která tady dominovala, a poté, co byli odsunuti, tak bylo Srdce Vltavy zaplaveno přehradou a celá ta minulost byla překryta vodou. Dnes, když se odkrývá v souvislosti s ustupováním vodní hladiny, tak máme zase možnost se k ní vracet a interpretovat tyto nedávné dějiny,“ poznamenala Mrázová.

Srdce Vltavy na historické fotografii
Zdroj: Museum Fotoatelier Seidel

Krajina Lipna

Před deseti lety vyšla první kniha z edice Seidlova Šumava Lipno, krajina pod hladinou, která mapuje krajinu tak, jak vypadala před sto lety. „Bylo pro nás velmi překvapivé, co jsme všechno objevili při pátrání po zatopených šumavských nebo lipenských obcích. A teď to vychází na povrch,“ dodala Mrázová.

V minulosti lidé pozorovali Srdce Vltavy z vyhlídky nad Horní Planou, odkud měl meandr díky perspektivě dokonalý tvar srdce. Dnes výhled částečně zakrývají stromy. Původní břehy řeky jsou nyní lépe vidět z rozhledny, která stojí o několik desítek metrů výš. Je to jediné místo, odkud lze v současnosti pouhým okem alespoň částečně spatřit původní meandr Vltavy v jeho ikonické podobě.

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