V Praze pokračují jednání, koalici chce Hlaváček představit příští týden


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery, sdělil po úterním jednání týmů STAN a Pirátů. S Piráty v úterý podle něj probrali základní rámec případné spolupráce včetně představ o rozdělení gescí, zatím bez personálií. Sejdou se znovu. Zástupci STAN se v úterý setkali také s týmem Prahy sobě, v pondělí se jako první uskutečnila schůzka se SPOLU (ODS, TOP 09).

Schůzka s Piráty byla podle Hlaváčka obdobná jako dopolední setkání se zástupci Prahy sobě. „Velmi podobně jsme probrali rámec případné spolupráce, bavili jsme se o gescích, ne personálně, a máme nějakou rámcovou představu, co by si kolegové Piráti představovali,“ řekl. Dodal, že se také domluvili na další schůzce. „Domluvili jsme se na časovém prostoru v pátek, případně v pondělí,“ avizoval.

Stejně tak se tým STAN plánuje znovu sejít i s Prahou sobě. Lídr tohoto uskupení Adam Scheinherr po úterním jednání řekl, že STAN je pro Prahu sobě nejpřirozenější koaliční partner a preferoval by koalici s ním a s Piráty. „Vnímáme, že je tam největší programová shoda a že by ta koalice měla nejméně hádek, což byl problém v tomto volebním období,“ dodal.

Dohodu o pražské koalici chce Hlaváček v listopadu
Petr Hlaváček (STAN)

Lídryně Pirátů Tereza Nislerová po úterní schůzce s Hlaváčkem řekla, že z pohledu Pirátů je zásadní téma městské bytové výstavby. Na tom by se podle Hlaváčka v případě koaliční spolupráce dalo dohodnout. Nislerová dodala, že pokud by Piráti skončili v opozici, chtěli by konstruktivně prosazovat vlastní programové priority a zároveň nastavovat koalici zrcadlo.

Vyjednávací tým STAN se také ve čtvrtek znovu sejde se zástupci SPOLU. Zároveň s tím se chystají i další schůzky. Scheinherr se totiž plánuje sejít také s lídrem SPOLU Tomášem Portlíkem (ODS). Ve středu se lídr Prahy sobě sejde také s Nislerovou.

Hlaváček chce po dokončení schůzek se všemi možnými koaličními partnery oznámit formát koalice, o které bude chtít STAN jednat. „Příští týden bychom chtěli představit rámec spolupráce a jít do většího detailu,“ řekl.

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Tomáš Portlík

Vzniknout může dvojkoalice, trojkoalice i čtyřkoalice

V úvahu připadá především dvojkoalice STAN a SPOLU, případně doplněná o Prahu sobě, Piráty či obě uskupení. Koalici STAN, Prahy sobě a Pirátů v úterý Hlaváček v Českém rozhlase označil za nepravděpodobnou.

Probíhající jednání o koalici v Praze zhodnotil komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. „Pro dvoučlennou variantu mluví to, že ve dvou se dohadujete lépe než ve třech. Proti ní mluví to, že by to početně vycházelo o jeden jediný hlas,“ poznamenal s tím, že hnutí STAN má sice stejně mandátů jako SPOLU, ale jako vítěz voleb je v silnější pozici. „Takže já nevím, jak to dopadne. Ale spíše bych si odvážil tipnout, i vzhledem k ne úplně zlým vztahům (lídra SPOLU) Tomáše Portlíka (ODS) s významnými postavami Prahy sobě, že ta koalice nakonec bude širší,“ uvedl.

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Pražský magistrát

„Můžeme vidět, že lídr koalice SPOLU pro Prahu Tomáš Portlík opakovaně říkal, že by si nejen dovedl představit dvojkoalici, ale že si tak trochu chce odpočinout i od Pirátské strany, což se úplně neslučuje s modelem, že třetí stranou v případné trojkoalici by byla Pirátská strana. Na druhou stranu Praha sobě jako další potenciální koaliční partner by třeba mohla mít mnohem ambicióznější požadavky, takže by to mohlo zásadněji překreslit vztahy v budoucí koalici,“ míní politolog Daniel Šárovec.

Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo sedmnáct mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo SPOLU rovněž se sedmnácti mandáty. Třetí Praha sobě bude mít třináct zastupitelů a čtvrté ANO jedenáct mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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