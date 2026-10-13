V Praze pokračují jednání, koalici chce Hlaváček představit příští týden

Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery, sdělil po úterním jednání týmů STAN a Pirátů. S Piráty v úterý podle něj probrali základní rámec případné spolupráce včetně představ o rozdělení gescí, zatím bez personálií. Sejdou se znovu. Zástupci STAN se v úterý setkali také s týmem Prahy sobě, v pondělí se jako první uskutečnila schůzka se SPOLU (ODS, TOP 09).
Schůzka s Piráty byla podle Hlaváčka obdobná jako dopolední setkání se zástupci Prahy sobě. „Velmi podobně jsme probrali rámec případné spolupráce, bavili jsme se o gescích, ne personálně, a máme nějakou rámcovou představu, co by si kolegové Piráti představovali,“ řekl. Dodal, že se také domluvili na další schůzce. „Domluvili jsme se na časovém prostoru v pátek, případně v pondělí,“ avizoval.
Stejně tak se tým STAN plánuje znovu sejít i s Prahou sobě. Lídr tohoto uskupení Adam Scheinherr po úterním jednání řekl, že STAN je pro Prahu sobě nejpřirozenější koaliční partner a preferoval by koalici s ním a s Piráty. „Vnímáme, že je tam největší programová shoda a že by ta koalice měla nejméně hádek, což byl problém v tomto volebním období,“ dodal.
Lídryně Pirátů Tereza Nislerová po úterní schůzce s Hlaváčkem řekla, že z pohledu Pirátů je zásadní téma městské bytové výstavby. Na tom by se podle Hlaváčka v případě koaliční spolupráce dalo dohodnout. Nislerová dodala, že pokud by Piráti skončili v opozici, chtěli by konstruktivně prosazovat vlastní programové priority a zároveň nastavovat koalici zrcadlo.
Vyjednávací tým STAN se také ve čtvrtek znovu sejde se zástupci SPOLU. Zároveň s tím se chystají i další schůzky. Scheinherr se totiž plánuje sejít také s lídrem SPOLU Tomášem Portlíkem (ODS). Ve středu se lídr Prahy sobě sejde také s Nislerovou.
Hlaváček chce po dokončení schůzek se všemi možnými koaličními partnery oznámit formát koalice, o které bude chtít STAN jednat. „Příští týden bychom chtěli představit rámec spolupráce a jít do většího detailu,“ řekl.
Vzniknout může dvojkoalice, trojkoalice i čtyřkoalice
V úvahu připadá především dvojkoalice STAN a SPOLU, případně doplněná o Prahu sobě, Piráty či obě uskupení. Koalici STAN, Prahy sobě a Pirátů v úterý Hlaváček v Českém rozhlase označil za nepravděpodobnou.
Probíhající jednání o koalici v Praze zhodnotil komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. „Pro dvoučlennou variantu mluví to, že ve dvou se dohadujete lépe než ve třech. Proti ní mluví to, že by to početně vycházelo o jeden jediný hlas,“ poznamenal s tím, že hnutí STAN má sice stejně mandátů jako SPOLU, ale jako vítěz voleb je v silnější pozici. „Takže já nevím, jak to dopadne. Ale spíše bych si odvážil tipnout, i vzhledem k ne úplně zlým vztahům (lídra SPOLU) Tomáše Portlíka (ODS) s významnými postavami Prahy sobě, že ta koalice nakonec bude širší,“ uvedl.
„Můžeme vidět, že lídr koalice SPOLU pro Prahu Tomáš Portlík opakovaně říkal, že by si nejen dovedl představit dvojkoalici, ale že si tak trochu chce odpočinout i od Pirátské strany, což se úplně neslučuje s modelem, že třetí stranou v případné trojkoalici by byla Pirátská strana. Na druhou stranu Praha sobě jako další potenciální koaliční partner by třeba mohla mít mnohem ambicióznější požadavky, takže by to mohlo zásadněji překreslit vztahy v budoucí koalici,“ míní politolog Daniel Šárovec.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo sedmnáct mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo SPOLU rovněž se sedmnácti mandáty. Třetí Praha sobě bude mít třináct zastupitelů a čtvrté ANO jedenáct mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.