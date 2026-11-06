Hladina Lipna kvůli suchu výrazně klesla. Povodí přesto povolilo zasněžovat sjezdovky


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Lyžařské areály také v letošní sezoně počítají s technickým zasněžováním sjezdovek. Například skiareál Lipno odebírá vodu pro výrobu sněhu přímo z lipenské nádrže. Přestože její hladina kvůli extrémnímu suchu letos klesla o 3,5 metru, Povodí Vltavy zasněžování povolilo.

Přestože hladina lipenské přehrady kvůli suchu a nedostatku srážek klesá, tamní skiareál bude moci sjezdovky technicky zasněžovat. „Odběr vody z nádrže Lipno pro zasněžování lyžařských areálů je jedním z účelů, které tato nádrž plní,“ vysvětlil ředitel závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Jiří Baloun.

Povodí Vltavy přitom před měsícem odmítlo uvolnit z přehrady více vody pro konání tradičního vodáckého maratonu. „My jsme měli vodu předjednanou, nicméně padesát hodin před startem závodu k nám e-mailem doputovala zpráva, že nám vodu nepustí,“ řekl 10. října ředitel závodu Lukáš Novosad.

Rozhodnutí tehdy uvítal spolek Lipensko pro život, jehož členové se snažili zachraňovat ohrožené mlže z obnažených břehů přehrady. „Zdálo se nám jako zbytečné ohrožovat dál populace chráněných živočichů kvůli závodu,“ poznamenala před měsícem Pavla Setničková ze spolku.

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Srdce Vltavy na dně Lipna

Skiareál Lipno může podle platného povolení odebrat z přehrady během sezony až 350 tisíc metrů krychlových vody. „Díky úsporným sněžným prvkům odebíráme přibližně nějakých 170 až 270 tisíc kubíků vody,“ vypočetl mluvčí Skiareálu Lipno Jiří Gruntorád.

Podle Povodí Vltavy nejde o významné množství vody. „Představuje to, při současné ploše nádrže, necelý jeden centimetr za celou sezonu,“ spočítal Baloun. „To, co my odebereme za celou zimní sezonu, tak se normálně odpaří za jeden letní den,“ poznamenal Gruntorád.

Skiareály investují do modernizace zasněžování stovky milionů

Před nadcházející sezonou investovala lyžařská střediska podle Asociace horských středisek (AHS) do modernizace systémů technického zasněžování přibližně 360 milionů korun. Na zkracující se období mrazivého počasí reagují pořizováním modernějších sněžných děl i budováním nových akumulačních nádrží.

Mezi střediska s největšími investicemi do zasněžování patří Špindlerův Mlýn a Lipno. Špindlerův Mlýn vynaloží padesát milionů korun na modernizaci systému ve Svatém Petru, Lipno dalších 35 milionů na obnovu zasněžovacího systému a terénní úpravy. Lipenský skiareál má pro nadcházející sezonu k dispozici celkem sto zasněžovacích zařízení.

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Ilustrační foto

„Pro čtyři z pěti středisek je dnes největší starostí počasí, respektive dostatek vody. Proto se aktuálně soustředíme zejména na investice do efektivnějších způsobů zasněžování a stavbu akumulačních nádrží,“ uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci ředitel AHS ČR Libor Knot.

Akumulační nádrže podle něj zachycují vodu ze srážek a tání sněhu v době, kdy je jí dostatek. Umožňují ji pak využít při vhodných podmínkách pro zasněžování a zároveň omezují odběry z menších vodních toků. „Nádrže navíc pomáhají zadržovat vodu v krajině a mohou sloužit i jako zdroj vody při hašení požárů,“ uvedl Knot. K současným zhruba čtyřiceti nádržím plánují střediska vybudovat dalších dvacet. Samotné zasněžování podle Knota představuje v Česku 0,2 procenta celkového odběru povrchových vod.

Některá horská střediska jako Monínec a Kvilda plánují sezonu zahájit už v polovině listopadu. Druhou prosincovou sobotu pak například Dolní Morava, Ještěd nebo Špindlerův Mlýn. Podle asociace v Česku rostou ceny skipasů pomaleji než v Alpách, kde zdražují o tři až pět procent. Čtvrtina českých středisek ceny proti loňsku nezměnila, ostatní je zvýšila o dvě až tři procenta.

Lipenský areál navzdory rostoucím cenám energií a milionovým investicím letos nezdraží. Ceny skipasů zůstanou stejné jako v minulé sezoně. Pokud budou příznivé podmínky, první lyžaře by na Lipně mohli přivítat v polovině prosince.

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