Dvouletá fenka Bandi získala jako první zvíře v šestadvacetileté historii soutěže krajskou Cenu Ď. Její majitel Bohumil Špulák z Rudolfova u Českých Budějovic jí vděčí za záchranu života při požáru. Nyní se fenka uchází také o celostátní ocenění. Cena Ď je poděkováním pro mecenáše, dobrodince a lidi, kteří pomáhají druhým.
Když stodolu u jeho domu krátce před půlnocí zachvátily plameny, Bohumil Špulák spal. Nebezpečí ale vycítila jeho fenka Bandi a začala štěkat. Rozespalý majitel jí nejdřív nevěnoval pozornost. „Párkrát jsem ji okřikl, ale byla neodbytná. Začala mi tahat peřinu z postele, začala mě tahat ven,“ popsal.
Špulák vyběhl z domu a snažil se oheň uhasit, ten byl ale nad jeho síly. Sledoval, jak se plameny ze stodoly šíří na samotný dům. „Rozvoj požáru byl v tomto případě velice rychlý. Bylo velkým štěstím, že pes vzbudil svého páníčka a tím mu vlastně zachránil život,“ poznamenala mluvčí HZS Jihočeského kraje Vendula Matějů.
Bandi se do domu vzápětí vrátila, podle rodiny pro svého kočičího parťáka Mattyho. Oba ale zůstali uvnitř hořícího domu uvězněni. „Zřejmě se průvanem zavřely dveře,“ řekl Špulák. Vyděšenou Bandi se z domu podařilo vysvobodit až druhý den ráno. Přežil i kocour Matty.
Ď jako dík
Za svou oddanost získala dvouletá fenka krajskou Cenu Ď jako první zvíře v historii tohoto ocenění. Nyní má šanci uspět také v celostátním finále. Fenku nominovala Olga Špuláková.
„Když jsem tu nominaci přijal, tak jsem se tak pousmál a říkal jsem si, že se někdo zbláznil. Protože není možné nominovat zvíře, ale pak jsem si jí četl několikrát a uvědomil jsem si, že je to o té lásce, je to o tom srdci. Je to o poděkování,“ řekl autor a pořadatel Ceny Ď Richard Langer. Manželé Špulákovi přišli o dům i o všechny osobní věci. Nepřišli ale o to nejdůležitější – o život.
„Možná nikdy přesně nezjistíme, co Bandi té noci slyšela nebo cítila. Víme ale, že její instinkt, odvaha a oddanost změnily osud celé rodiny. Fenka Bandi je navždy naše malá, ale hodně moc velká hrdinka,“ uvedla Špuláková v příběhu na webových stránkách soutěže.
Ocenění v minulosti přijali kromě Václava Havla třeba Věra Čáslavská, Karel Gott, Květa Fialová nebo Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Vedle nich stojí stovky lidí z běžného života – dobrovolníci, pečovatelé, učitelé i ti, kteří nenápadně pomáhají ve svém okolí.