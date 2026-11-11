Měří jedenáct metrů, váží deset tun a jedná se bezesporu o cenné umělecké dílo devatenáctého století. Řeč je o sousoší vojevůdce Josefa Václava Radeckého – rozporuplné postavě našich dějin a českého vítěze nad Napoleonem. O tuto skulpturu se v současnosti vedou vášnivé spory. Pražský magistrát před pár měsíci rozhodl, že se bronzová socha vrátí na Malostranské náměstí, odkud byla odstraněna v dobách vzniku republiky. To se ovšem nelíbí některým místním obyvatelům, kteří rozhodnutí ještě chtějí zvrátit. Nečekaný zvrat do celého příběhu vneslo Národní muzeum, které, jak zjistili Reportéři ČT, originál sochy Radeckého vydat odmítá.
VideoDo sporu o návrat sochy Radeckého vstoupilo muzeum. Odmítá ji vydat
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