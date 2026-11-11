Chlumský rybník se promění v útočiště původních druhů, hlavně mihulí a pstruhů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Z Chlumského rybníka u Volar na Prachaticku vznikne vodní oáza pro chráněnou mihuli potoční a pstruha obecného. Samotné obnově předcházel tříletý výzkum. Rybáři začali rybník vypouštět a odstraňují z něj současnou rybí obsádku, která neodpovídá přírodním podmínkám Šumavy. Vytvoří tak prostor pro původní druhy. Na projektu spolupracují vědci, město Volary, rybáři i Správa Národního parku Šumava.

Odborníci očekávají, že se mihule a pstruzi do rybníka přirozeně rozšíří z přítoku. „Ti pstruzi, kteří se vyskytují nahoře nad rybníkem, jsou původní populace. Dělali jsme genetiku, není to dotčené vysazováním jako ve Vltavě, kde je to naopak časté,“ vysvětlil hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd ČR (AV ČR) a Jihočeské univerzity Petr Blabolil.

Nízká šance na přežití

Především mihule potoční doteď neměla v rybníku příliš velkou šanci na přežití. Pokud do něj spluje, stává se kořistí štik a okounů nebo s dosavadní tamní rybí populací soupeří o prostor a potravu. Vysoký podíl kaprovitých ryb navíc potlačuje zooplankton. Jeho nedostatek přispívá k rozvoji řas a sinic, což výrazně zhoršuje kvalitu vody.

Proměna rybníka vyžaduje spolupráci několika institucí. „Domluvili jsme se s místní radnicí, rybáři i s ochránci přírody z národního parku, že provedeme ten zásah. Tu současnou rybí obsádku odstraníme a necháme, aby se sem ty původní ryby splavily a vytvořily silnou populaci,“ nastínil Blabolil.

Rybáři z rybníka vylovili štiky obecné, okouny říční i velké množství bílých ryb. „Co nás překvapilo, je, že se tady objevil i úhoř a jeden kapr o hmotnosti 7,7 kilogramu,“ řekl předseda místní organizace Českého rybářského svazu ve Volarech Pavel Dušek.

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Rak červený

Vylovené ryby zamíří do Lipna

Všechny ulovené ryby nyní přemístí do vhodných rybářských revírů. „Ryby už rybáři odvážejí do Lipna, kde poslouží k rekreačnímu rybolovu. I ta voda, co se vypouští, tak končí v Lipně,“ poznamenal Blabolil.

Na výlov dohlížejí pracovníci Správy Národního parku Šumava, kteří kontrolují jeho dopady na chráněné živočichy. „Byli jsme zvědaví, jestli tady nejsou invazivní druhy ryb, jako je střevlička východní nebo karas stříbřitý. To se naštěstí nepotvrdilo,“ sdělil zaměstnanec Správy Národního parku Šumava Zbyněk Janči.

Město Volary zajistilo technickou stránku vypouštění rybníka – vytvoření obtoku loviště pomocí systému trubek a odčerpání zbývající vody. Rybník totiž vzhledem ke své konstrukci nelze zcela vypustit běžným způsobem.

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Pstruh

Výzkum Biologického centra

Změna je jedním z výsledků projektu Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy, v jehož rámci odborníci z Biologického centra AV ČR v posledních letech podrobně mapovali výskyt a stav rybích populací na Šumavě. Výzkum ukázal nejen to, kde se původní druhy ryb stále vyskytují, ale také v jakém jsou stavu a jak lze jejich populace podpořit.

Silná populace mihule potoční se na Šumavě vyskytuje například v Polecké nádrži nebo v Rybníčku u Českých Žlebů. Původní populace pstruha obecného žijí v ledovcovém jezeře Laka nebo v bavorské nádrži Frauenau.

Místo prospěje i obojživelníkům

„Chlumský rybník má potenciál stát se velmi zajímavým místem, protože vytvoří prostředí pro oba druhy zároveň. Navíc lze předpokládat, že lokalita prospěje i obojživelníkům a dalším bezobratlým živočichům. Díky změně rybí obsádky se také zvýší kvalita vody,“ poznamenal Blabolil v tiskové zprávě Biologického centra AV ČR.

Rybník zůstane přes zimu vypuštěný, aby mohlo jeho dno promrznout. Na jaře se znovu naplní vodou. „Lze čekat, že pstruzi a mihule sem přirozeně doputují, obsadí ten volný prostor a vytvoří zde populace. Což je náš cíl,“ uzavřel Blabolil.

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