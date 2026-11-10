Brno připravuje další protipovodňová opatření. Začalo s kácením stromů

V Brně začaly přípravy na další etapu protipovodňových opatření podél Svratky a Svitavy. Kvůli plánované výstavbě musí město pokácet desítky stromů, za které slibuje rozsáhlou náhradní výsadbu. Samotná stavba za téměř tři miliardy korun by měla začít příští rok.
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje město vykácí stromy, které jsou v přímé kolizi s plánovanou výstavbou. Podle brněnského magistrátu kácení předcházel dendrologický průzkum.
„Aktuálně budou káceny takzvané doupné stromy, kterých je momentálně shledáno čtyřicet dva, jejichž zdravotní stav byl shledán jako výrazně zhoršený anebo havarijní,“ vysvětlila radní města Brna pro investice Tereza Karafiátová (STAN). Kácení bude probíhat ve třech etapách. Letos podle Karafiátové půjde k zemi 35 stromů.
Kácení probíhá pod odborným dohledem. „Odborníci nejprve doupné stromy kontrolují, aby zjistili, jestli v nich zrovna nějaká zvířata nehnízdí. Dopředu kontrolují každý strom a teprve potom se do práce mohou pustit dřevorubci,“ vysvětlila také redaktorka České televize Veronika Tupá.
Dřevorubecké práce krátkodobě omezí pohyb na cyklostezce v okolí Svratky. Omezení by měla trvat tři dny na pravém břehu a další tři dny na protějším.
Náhradní výsadba bude podle Karafiátové rozsáhlá. „Bude vysázeno přes sedm set stromů a přes sedmnáct set keřů,“ řekla.
Stavba má začít příští rok, náklady dosáhnou téměř tří miliard
Stavba je aktuálně ve fázi výběru zhotovitele. Zahájení stavebních prací Brno očekává v první polovině roku 2027. „Vznikne obrovský protipovodňový park, kde bude spousta zeleně. Vznikne nové rameno řeky, meandry a spoustu míst pro sport a pro rekreaci,“ popsala Karafiátová.
Jde o strategický projekt města Brna, jehož cílem je ochrana obyvatel a majetku. Podle Karafiátové má také zásadní význam pro rozvoj jižní části města, kde se počítá s novým vlakovým nádražím nebo výstavbou nové čtvrti Trnitá. Předpokládané náklady dosahují 2,97 miliardy korun. Konečná cena bude známá po výběru zhotovitele.
Brno získalo na stavbu evropskou dotaci ve výši 1,8 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Na současný projekt mají navázat další dvě etapy protipovodňových opatření v oblasti Zbrojovky. Podle Karafiátové se nyní projektují a jejich výstavba by měla začít v roce 2029.
Brno již dokončilo protipovodňová opatření v oblasti Poříčí. Obyvatelům přinesla nové možnosti rekreace a zároveň jsou důležitá pro urbanistický rozvoj města. Jedním z hlavních cílů protipovodňových opatření je ale především upravit okolí Svratky a Svitavy tak, aby obě řeky zvládly případnou stoletou povodeň.
Některé části Brna ohrožuje už dvacetiletá povodeň
Poslední zkušenost Jihomoravanů s rozsáhlými povodněmi je přitom relativně nedávná, ze září 2024. Tehdy velká voda způsobila komplikace i v Brně. Evakuovat se například musela Nemocnice Milosrdných bratří.
Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové dochází v současnosti k zaplavení některých lokalit už při dvacetileté povodni, a to jak na Svratce, tak na Svitavě. „Při dvacetileté povodni v okolí řeky Svratky dochází k zaplavení jižní části, to znamená Dolní Heršpice a Přízřenice a potom také zahrádkářské kolonie v Jundrově, v Komíně anebo v Kníničkách. U řeky Svitavy dochází k zaplavení břehů v Maloměřicích a Obřanech, ale bez zaplavení intravilánu,“ popsala.
Nejkritičtější je podle ní situace v oblasti Trnité a Komárova, kde by při stoleté povodni mohla voda dosáhnout výšky až dva a půl metru. „Nicméně při té povodni v roce 2024 nebylo Brno zasaženo tak výraznou povodní. Byla přibližně jednoletá právě díky fungující soustavě vodních nádrží Vír a Brno,“ poznamenala.
Svitava nemá na toku žádnou velkou nádrž
Svitava na rozdíl od Svratky nemá podle mluvčí Povodí Moravy na svém toku žádnou velkou nádrž s ochranným prostorem, která by mohla tlumit průchod povodně. „Proto ten nástup povodně, zaplavení lokalit, může být poměrně rychlé a čas zásahu nebo preventivní opatření velice krátký,“ poznamenala.
Dokončená protipovodňová opatření na Poříčí chrání přilehlé lokality – na levém břehu Staré Brno a na pravém Štýřice. Na území výše ani níže po toku ale podle mluvčí Povodí Moravy nemají žádný vliv. „Samozřejmě je nutné pokračovat dál v těch etapách, aby se ochránily i další rizikové oblasti,“ uzavřela.