Břidličná v referendu odmítla součinnost při budování větrných elektráren


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Obyvatelé Břidličné na Bruntálsku nechtějí, aby město poskytovalo součinnost při přípravě, povolování nebo stavbě větrných elektráren na svém území. Rozhodli o tom v pátek v místním referendu, informoval Petr Knopp, který proti záměru výstavby větrných elektráren dlouhodobě vystupuje a je lídrem uskupení Břidličná Historie Současnost Budoucnost, jež letos vyhrálo komunální volby.

Vyhlášení referenda městu nařídil Krajský soud v Ostravě, samo ho původně vyhlásit nechtělo. Podle starosty Břidličné Miroslava Kladníčka (Naše Břidličná) byly důvodem především platné smlouvy s investory a obava z finančních dopadů případného zmaření projektu.

Město se obávalo sankcí i nutnosti vrátit deset milionů korun, které už inkasovalo. Na přípravě větrného parku spolupracují společnosti ČEZ a Al Invest Břidličná. Podle vyjádření starosty se v projektu počítá s jedenácti větrnými elektrárnami a Břidličná by za 25 let mohla získat z větrných elektráren až 150 milionů korun.

Krajský soud při rozhodování ale námitky města, že referendum není přípustné kvůli již uzavřeným smlouvám, odmítl. Podle soudu smluvní závazky ani možné finanční či právní důsledky samy o sobě nemohou občanům znemožnit rozhodování v místním referendu.

Lidé v místních referendech většinou odmítli větrné elektrárny, spalovny i těžbu
Ilustrační snímek

Podle Knoppa je bezprostředně po referendu těžké odhadnout, co přesně se bude dít. Bude teprve potřeba zjistit, jak se bude situace dále řešit. „Musíme rozkrýt smlouvy a zjistit, co v nich je nebo není a postupy pak řešit s právníky,“ podotkl Knopp. Dodal, že obdobný výsledek referenda očekával, ale počítal s větší účastí lidí. K referendu jich dorazila více než tisícovka a přes 900 z nich se vyslovilo v referendu proti tomu, aby město poskytovalo součinnost.

Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Břidličná má zhruba 2800 obyvatel a podle údajů uváděných městem tam je přibližně 2500 oprávněných voličů.

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