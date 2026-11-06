SOUHRN: Zásadní události pátku 6. listopadu


6. 11. 2026Aktualizovánopřed 43 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 6. listopadu 2026.

ČNB i ministerstvo financí zhoršily odhad růstu ekonomiky i schodku veřejných financí

Česká národní banka (ČNB) ve své nové predikci zhoršila výhled schodku veřejných financí na letošek i na další dva roky. Letos podle ní deficit dosáhne 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), v srpnu očekávala 2,6 procenta HDP. V pátek zveřejnilo svůj nový fiskální výhled i ministerstvo financí. Letošní schodek veřejných financí očekává ve stejné výši jako centrální bankéři. Další zhoršování předpokládá též v příštím roce, poté naopak očekává zlepšení. Obě instituce ve svých předpovědích rovněž zhoršily odhad letošního růstu ekonomiky – shodně na 1,7 procenta.

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ČNB i ministerstvo financí zhoršily výhled schodku veřejných financí
Česká národní banka


TikTok porušuje nařízení a vede uživatele do „králičích nor“, míní EK

Čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách (DSA), shledala předběžně Evropská komise (EK). Stránka nazvaná Pro tebe na TikToku zobrazuje uživatelům nepřetržitý proud personalizovaných videí, a to i v případě, že se týkají problémů s duševním zdravím a vnímáním vlastního těla, uvedla EK.

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TikTok porušuje nařízení a vede uživatele do „králičích nor“, míní EK
TikTok, ilustrační foto


Firma onsemi ruší plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě

Americký výrobce polovodičů onsemi (ON Semiconductor) zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě v Česku za dvě miliardy dolarů (podle aktuálního kurzu zhruba 43,5 miliardy korun). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové zprávě. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve zprávě firmy sdělil, že výroba a investice onsemi v Česku budou pokračovat.

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Firma onsemi ruší plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě
Logo společnosti onsemi


Ruský útok na centrum humanitární pomoci má přes padesát obětí

Počet obětí pondělního ruského útoku leteckými pumami na středisko humanitární pomoci v podzemní škole v obci Komyšuvacha v ukrajinské Záporožské oblasti vzrostl na nejméně 53, oznámila oblastní správa. Další lidé se pohřešují. Za letošek jde o ruský útok s největším počtem obětí na životech. Moskva pokračovala v úderech na ukrajinské civilisty a energetickou infrastrukturu také v noci na pátek. Na jihu Ruska pak vypukl po dronovém útoku požár v rafinerii.

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Ruský útok na centrum humanitární pomoci má přes padesát obětí
Záchranáři pátrají po obětech na místě bývalého podzemního krytu v obci Komyšuvacha


Přechodný výpadek proudu v Praze zasáhl nemocnice i sněmovnu

Pražské energetice (PRE) se podařilo obnovit dodávky proudu v metropoli, sdělil ČT24 mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Firma dopoledne evidovala poruchu dodávek v Praze 5 a 6 a na Malé Straně. Výpadek zastavil i řadu tramvajových linek. Kvůli přerušení dodávek proudu musela přechodně přestat jednat Poslanecká sněmovna. Technické problémy byly na rozvodnách Praha Červený vrch a Praha Západ.

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Přechodný výpadek proudu v Praze zasáhl nemocnice i sněmovnu
Elektrická síť, ilustrační foto


Vůdce keňské sekty dostal dvě stě let vězení za vraždu 190 dětí

Vůdce keňské apokalyptické křesťanské sekty Paul Mackenzie byl odsouzen ke 200 letům vězení za vraždu 190 dětí a jednoho dospělého. Jeho oběti podle soudu zemřely hladem na jeho pokyn a jejich těla byla pohřbena v lese. Případ souvisí s jednou z nejhorších tragédií spojených s působením sekt v moderních dějinách země, napsaly agentury Reuters a AFP.

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Vůdce keňské sekty dostal dvě stě let vězení za vraždu 190 dětí
Paul Mackenzie


Poslanci poslali do třetího čtení změny v penzijním spoření

Sněmovna do závěrečného kola propustila vládní návrh změn v penzijním spoření, které ho mají zatraktivnit. Odložila mimo jiné schvalování novely, která má umožnit NKÚ prověrku České televize a Českého rozhlasu, či schvalování novely, kterou chce koalice zvýšit poplatek za odběr podzemní vody. Odklad schvalování se týká také zpřísnění podmínek dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny před ruskou agresí. Opozice neprosadila počtvrté v řadě doplnění programu o návrh na odvolání šéfa SPD Tomia Okamury z čela sněmovny.

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Poslanci poslali do třetího čtení změny v penzijním spoření
Ilustrační fotografie


České děti se hýbou výrazně více, než je světový průměr. Problém je u dívek

Teenageři se celosvětově hýbají v průměru 2,7 dne týdně, čeští mladí jsou na tom ale výrazně lépe – pohybují se totiž více než čtyři dny týdně. Dostatek pohybu, tedy hodinu denně, má ale celkově jen přibližně každý sedmý dospívající na světě. Vyplývá to z nové mezinárodní analýzy zveřejněné v časopisu The Lancet Global Health, která pracuje s daty ze 140 zemí.

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