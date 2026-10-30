Souhrn dne
ČEZ zdraží | CAS vrátil Rusko do hokejových šampionátů | Provozovatel Alberta kupuje Tesco Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události pátku 30. října


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 30. října 2026.

ČEZ zdraží elektřinu a plyn

Energetická společnost ČEZ v příštím roce zdraží 1,6 milionu zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou dodávky energií. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 3,5 procenta, tedy přibližně o 330 korun s DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 6,5 procenta, což je asi o 180 korun s DPH za MWh. Nové ceny začnou platit od začátku příštího roku. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.

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ČEZ zdraží od nového roku elektřinu i plyn
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Sportovní arbitrážní soud vrátil ruské hokejové týmy do mezinárodních soutěží

Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Uvedla to na svém webu. S rozhodnutím většinově nesouhlasí také čeští politici. Ministr Boris Šťastný (Motoristé) zašle CAS protest.

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Sportovní arbitrážní soud vrátil ruské hokejové týmy do mezinárodních soutěží
Ruský hokejový tým na mistrovství světa 2021


Provozovatel prodejen Albert kupuje Tesco v Česku a na Slovensku

Nizozemská společnost Ahold, která v Česku provozuje prodejny Albert, kupuje Tesco v Česku a na Slovensku. I s nájemními závazky zaplatí zhruba 1,7 miliardy eur (v přepočtu kolem 41,4 miliardy korun). Dokončení transakce po splnění obvyklých podmínek, včetně schválení regulačními orgány, firma očekává ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku. Informoval o tom mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Tesco tak skončí na českém trhu po třiceti letech. Akvizice zahrnuje i prodejny Žabka, které provozuje Tesco Franchise ČR, řekla za společnost Tesco Charlotte Haneyová.

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Provozovatel prodejen Albert kupuje Tesco v Česku a na Slovensku
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EU a Kanada vytvoří Alianci pro budoucnost

Evropská unie a Kanada chtějí do summitu v roce 2027 upřesnit podobu užšího přidružení Kanady k Unii, které nebude znamenat plné členství, stojí v závěrečném prohlášení z dvoudenního summitu, jenž v pátek skončil v Montrealu. Podle tohoto dokumentu vytvoří Alianci pro budoucnost, která propojí jejich ekonomiky, posílí hospodářskou a strategickou bezpečnost a zvýší odolnost dodavatelských řetězců, zejména v oblasti kritických surovin a strategických technologií.

EU a Kanada vytvoří Alianci pro budoucnost
Kanadský premiér Mark Carney


Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel český občan, oznámilo ministerstvo

Při středeční srážce vlaků ve Španělsku zemřel jeden český občan, sdělilo agentuře ČTK v pátek před polednem ministerstvo zahraničí. Potvrdila to identifikace španělskými orgány. Pracovníci českého velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého a poskytují jí veškerou potřebnou konzulární asistenci, doplnil mluvčí české diplomacie Adam Čörgő. Rodině a blízkým vyjádřil resort upřímnou soustrast.

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Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel český občan, oznámilo ministerstvo
Místo srážky rychlovlaků ve Španělsku (28. října 2026)


V Českých Budějovicích jednají o koalici strany bez vítězného Našeho Česka

V Českých Budějovicích jednají o koalici hnutí Občané pro Budějovice (HOPB)/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. V opozici by tak skončilo vítězné Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Případná koalice by měla 26 zastupitelů ze 45.

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V Českých Budějovicích jednají o koalici strany bez vítězného Našeho Česka
České Budějovice


Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok

Dosavadní vládní koalice premiéra Benjamina Netanjahua bude mít v novém stodvacetičlenném Knesetu třiapadesát křesel, blok čtyř opozičních stran osmačtyřicet poslanců a zbývajících devatenáct mandátů připadne arabským stranám. Vyplývá to z konečných výsledků úterních parlamentních voleb, které izraelská volební komise zveřejnila v noci na pátek. Informoval o tom server The Times of Israel.

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Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok
Volby v Izraeli


V Rusku hoří Novokujbyševská rafinerie, v Kyjevě je po útoku jeden mrtvý

V ruské Samarské oblasti hoří po dronovém útoku rafinerie v Novokujbyševsku. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) jde zřejmě o první ukrajinský úder na ruské ropné zařízení od 15. října. Ruský vzdušný útok v noci na pátek zabil v Kyjevě jednoho člověka a dalšího zranil, oznámila správa města. Dva lidi zabili okupanti v Šostce v Sumské oblasti. V Charkově zasáhli Rusové nákupní středisko, na místě jsou zranění.

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V Rusku hoří Novokujbyševská rafinerie, v Kyjevě je po útoku jeden mrtvý

V Rusku hoří Novokujbyševská rafinerie, v Kyjevě je po útoku jeden mrtvý

WSJ: Ukrajina pod tlakem USA pozastavila útoky na ruské rafinerie nejméně do amerických voleb

WSJ: Ukrajina pod tlakem USA pozastavila útoky na ruské rafinerie nejméně do amerických voleb


Úspěšné vědecké granty mají skončit. Ať pokračují, vyzývá učená společnost

Rada Učené společnosti České republiky vyzvala vládu a sněmovnu, aby umožnily pokračování programu ERC CZ zaměřeného na podporu špičkového tuzemského výzkumu.

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Úspěšné vědecké granty mají skončit. Ať pokračují, vyzývá učená společnost
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