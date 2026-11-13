SOUHRN: Zásadní události pátku 13. listopadu


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 13. listopadu 2026.

Evropu v jednáních o Ukrajině zastoupí tým pěti zemí, oznámil Costa

Evropu budou na jednáních o Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Velká Británie a zástupci unijních institucí, oznámil podle agentury Reuters na závěr neformálního summitu v Dublinu předseda Evropské rady António Costa. Podle zdroje agentury AFP se k pětici států připojí zástupci Evropské komise a Evropské rady. Podle zpravodajského webu Politico země zastoupí národní bezpečnostní poradci.

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Evropu v jednáních o Ukrajině zastoupí tým pěti zemí, oznámil Costa
Předseda Evropské rady António Costa
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Američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff (zleva) na schůzce v Kremlu (12. 11. 2026)


Microsoft řeší výpadky svých služeb. Problémy hlásí i česká ministerstva

Americká softwarová společnost Microsoft má problémy při řešení výpadků, se kterými se od čtvrtečního večera potýkají uživatelé její internetové pošty Outlook i dalších služeb. Firma na odstraňování výpadků stále pracuje. V nejnovější zprávě informovala, že registruje počáteční známky stabilizace. Výpadek zasáhl i česká ministerstva a Letiště Václava Havla.

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Microsoft řeší výpadky svých služeb. Problémy hlásí i česká ministerstva
Ilustrační foto


Německo kvůli hybridním hrozbám rozšíří kompetence tajných služeb

Němečtí poslanci schválili reformu zpravodajských služeb. V reakci na nové hybridní hrozby posiluje jejich pravomoci doma i v zahraničí. Spolková zpravodajská služba (BND) bude nově moci například zasáhnout už v době kybernetického útoku ze zahraničí proti jeho původci v jiné zemi. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) dostane nové pravomoci při odposlouchávání či vstupech do obydlí podezřelých.

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Německo kvůli hybridním hrozbám rozšíří kompetence tajných služeb
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt


Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal všech jedenáct členů Rady Vinařského fondu. Podle Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ) fond opakovaně porušoval předpisy a pravidla poskytování podpor. Zjistil také střet zájmů. Zjištění úřadu podle Šebestyána nejsou přijatelná a bylo potřeba vyvodit důsledky. Vinařský fond s většinou zjištění NKÚ nesouhlasí a podal námitku, řekl jeho ředitel Zbyněk Vičar.

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Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD)


Vláda nezakáže hokejistům hrát proti Rusům, řekl Šťastný

Vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) nepočítá se schválením zákona či jiného opatření, kterým by zakázala reprezentantům Česka nastupovat proti Rusku. Znamenalo by to podle něj zásah do samosprávy sportovních svazů, které to musí řešit samy. Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik minulý týden řekl, že rozhodnutí státu by představovalo zásah vyšší moci a hokejové reprezentaci by umožnilo bojkotovat možné zápasy s Ruskem.

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Vláda nezakáže hokejistům hrát proti Rusům, řekl Šťastný
Boris Šťastný


Slovenský exministr Taraba má dost podpisů na založení strany, píše Sme

Dřívější ministr životního prostředí a nyní poslanec Národní rady Slovenské republiky Tomáš Taraba získal potřebný počet podpisů k založení nové strany „Taraba – Rozvoj Slovenska“. Dle informací webu SME.sk to oznámil na tiskové konferenci v Nitře.

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Slovenský exministr Taraba má dost podpisů na založení strany, píše Sme
Slovenský poslanec Tomáš Taraba, 10. listopadu 2026


Univerzita Karlova řeší kybernetický útok. Ten už šetří policie

Univerzita Karlova (UK) v posledních dnech řeší závažný kybernetický útok. Jedna z webových aplikací byla kompromitována, následně získal útočník neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS). Podle dosavadních zjištění útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v systému, včetně osobních údajů. Univerzita incident oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

Více k tématu
Univerzita Karlova řeší kybernetický útok. Ten už šetří policie
Rektorát Univerzity Karlovy a areál historického Karolina v Praze


Tisícileté deště, povodně, stavy nouze. El Niño ukazuje v Americe svou extrémní podobu

Amerika v těchto týdnech zažívá projevy extrémní podoby klimatického jevu El Niño. Patrné to je především v případě prudkých dešťů, které tamní lidé nikdy nezažili.

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Tisícileté deště, povodně, stavy nouze. El Niño ukazuje v Americe svou extrémní podobu
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Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 13. listopadu 2026.
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Financování veřejnoprávních médií v Česku musí být udržitelné, řekl eurokomisař

České právní předpisy musí podle eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Financování přitom musí být založeno na transparentních a objektivních kritériích, sdělil ve středu McGrath během debaty v Evropském parlamentu, která se věnovala situaci veřejnoprávních médií v Česku. Debatu prosadila část tuzemských europoslanců.
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VideoNovináři musí najít druhý dech, říká šéf Reportérů bez hranic

Novináři „musí najít druhý dech, musí nalézt nový způsob, jak se vyvíjet a jak zůstat relevantní ve společnosti“, řekl generální ředitel Reportérů bez hranic Thibaut Bruttin. Podle letošní zprávy organizace je svoboda tisku ve světě na nejhorší úrovni za 25 let. Bruttin vidí příčinu v souběhu několika krizí, které se dosud nepodařilo vyřešit. Vedle násilí vůči novinářům a zhoršující se ekonomické situace médií upozornil na nedůvěru veřejnosti a chaos v digitálním prostředí. Situaci podle něj zhoršují také političtí lídři, kteří „hněv proti médiím proměňují ve zbraň“. Za celkovým propadem však podle Bruttina nelze hledat jediného viníka. Rozhovor vedl Lukáš Dolanský.
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