SOUHRN: Zásadní události pátku 13. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 13. listopadu 2026.
Evropu v jednáních o Ukrajině zastoupí tým pěti zemí, oznámil Costa
Evropu budou na jednáních o Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Velká Británie a zástupci unijních institucí, oznámil podle agentury Reuters na závěr neformálního summitu v Dublinu předseda Evropské rady António Costa. Podle zdroje agentury AFP se k pětici států připojí zástupci Evropské komise a Evropské rady. Podle zpravodajského webu Politico země zastoupí národní bezpečnostní poradci.
Microsoft řeší výpadky svých služeb. Problémy hlásí i česká ministerstva
Americká softwarová společnost Microsoft má problémy při řešení výpadků, se kterými se od čtvrtečního večera potýkají uživatelé její internetové pošty Outlook i dalších služeb. Firma na odstraňování výpadků stále pracuje. V nejnovější zprávě informovala, že registruje počáteční známky stabilizace. Výpadek zasáhl i česká ministerstva a Letiště Václava Havla.
Německo kvůli hybridním hrozbám rozšíří kompetence tajných služeb
Němečtí poslanci schválili reformu zpravodajských služeb. V reakci na nové hybridní hrozby posiluje jejich pravomoci doma i v zahraničí. Spolková zpravodajská služba (BND) bude nově moci například zasáhnout už v době kybernetického útoku ze zahraničí proti jeho původci v jiné zemi. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) dostane nové pravomoci při odposlouchávání či vstupech do obydlí podezřelých.
Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal všech jedenáct členů Rady Vinařského fondu. Podle Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ) fond opakovaně porušoval předpisy a pravidla poskytování podpor. Zjistil také střet zájmů. Zjištění úřadu podle Šebestyána nejsou přijatelná a bylo potřeba vyvodit důsledky. Vinařský fond s většinou zjištění NKÚ nesouhlasí a podal námitku, řekl jeho ředitel Zbyněk Vičar.
Vláda nezakáže hokejistům hrát proti Rusům, řekl Šťastný
Vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) nepočítá se schválením zákona či jiného opatření, kterým by zakázala reprezentantům Česka nastupovat proti Rusku. Znamenalo by to podle něj zásah do samosprávy sportovních svazů, které to musí řešit samy. Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik minulý týden řekl, že rozhodnutí státu by představovalo zásah vyšší moci a hokejové reprezentaci by umožnilo bojkotovat možné zápasy s Ruskem.
Slovenský exministr Taraba má dost podpisů na založení strany, píše Sme
Dřívější ministr životního prostředí a nyní poslanec Národní rady Slovenské republiky Tomáš Taraba získal potřebný počet podpisů k založení nové strany „Taraba – Rozvoj Slovenska“. Dle informací webu SME.sk to oznámil na tiskové konferenci v Nitře.
Univerzita Karlova řeší kybernetický útok. Ten už šetří policie
Univerzita Karlova (UK) v posledních dnech řeší závažný kybernetický útok. Jedna z webových aplikací byla kompromitována, následně získal útočník neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS). Podle dosavadních zjištění útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v systému, včetně osobních údajů. Univerzita incident oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a podala trestní oznámení na neznámého pachatele.
Tisícileté deště, povodně, stavy nouze. El Niño ukazuje v Americe svou extrémní podobu
Amerika v těchto týdnech zažívá projevy extrémní podoby klimatického jevu El Niño. Patrné to je především v případě prudkých dešťů, které tamní lidé nikdy nezažili.