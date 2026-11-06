Zlaté dítě se u narcistů nemá dobře, upozorňuje Dvořáková. Na Vrány proto navázaly Rány


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Spisovatelka Petra Dvořáková se po šesti letech od vydání svého bestselleru Vrány vrací k tématu násilí v dysfunkční rodině. V novince Rány popisuje vztah narcistické matky a její dospívající dcery. S novelou zároveň vychází příručka o tom, jak rozpoznat skryté násilí v rodině.

Navázat na novelu Vrány Dvořáková původně nezamýšlela, dovedlo ji k tomu zjištění, jak čtenáři vnímají vztahy ve fiktivní rodině. V ní dvě dcery vychovává narcistická matka.

„Vrány se soustředí na dítě, které je v roli obětního berana, a když jsem dělala se čtenáři besedy, vnímala jsem, že jsou velmi empatičtí k této holčičce, Barunce, ale úplně není zřejmé, jak se cítí ta druhá sestra, která je zdánlivě milovaná. A někdy vznikala iluze, že tato sestra, Katka, se má dobře, protože je matčina favoritka,“ upřesnila spisovatelka.

Vrány přinášejí příběh o utrpení dětí. V rodině nemusí být zřejmé, říká spisovatelka
Petra Dvořáková / Vrány

Případy, jako je Katka, označuje za „zlaté děti“. Na vztahu knižní matky-narcistky ke Katce ilustruje, jak jejich situace může vypadat. „Dovede ji pochválit ve chvíli, kdy je Katka hodná, projevuje matce pochopení. A ve chvíli, kdy jakkoliv začne projevovat svou vlastní vůli nebo své vlastní potřeby, tak se matka přepíná do role agresorky, která dítěti nedává prostor pro jeho vlastní bytí,“ popisuje.

Pomůže příručka

„Psychické násilí je velice málo průkazné a daří se ho ještě více v rodinách skrývat, ale následky, které přináší, jsou pro dospělý život fatální,“ obává se autorka. Proto současně s novinkou Rány vydala také příručku o možnostech pomoci dětem v rodinách se skrytým násilím. Sestavila ji s odborníky z řad psychoterapeutů, učitelů a sociálních pracovníků.

Knihy Petry Dvořákové o rodinách se skrytým násilím
Zdroj: Nakladatelství Host

„Už když jsem psala Vrány, tak jsem si říkala, že ta pomoc je obtížná, že takové děti propadávají systémem, právě proto, že spořádanost rodiny vytváří silný krunýř, který to přemaskuje,“ dodává Dvořáková. „V příručce se najde návod, jak vůbec takové dítě poznat, aby mělo vůbec nějaký pevný bod, který mu v této situaci pomůže nějak žít. Pokud vychováme traumatizované dítě a vedle další a další, tak to nám tvoří společnost. To určuje to, co se kolem nás děje a bude dít – a často to začíná právě tady.“

E-kniha nazvaná Možná vám tu lítá vrána je k dispozici ke stažení zdarma.

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Petra Dvořáková: Pláňata

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