Jak se oblékala vysoká šlechta na plesy, svatby nebo k císařskému dvoru v devatenáctém století? Odpověď nabízí výstava v pražském Uměleckoprůmyslovém museu s názvem Móda s rodokmenem. Expozice představuje vzácné historické garderoby, které se do státních sbírek dostaly z českých a moravských zámků.
Výstava představuje slavnostní oděvy aristokratů takzvaného dlouhého devatenáctého století, tedy od roku 1810 do počátku dvacátého století. Vystavené exponáty dokládají celou škálu společenských aktivit tehdejší smetánky. Patřily mezi ně návštěvy u dvora, plesy, svatby, večerní společenské události či události spojené s kariérou mužských představitelů rodů.
Oděvy vytvořené v předních, převážně vídeňských salonech jsou ukázkou špičkového dobového designu i uměleckých řemesel. Šité jsou z luxusních materiálů. „Hedvábí, samet, brokát, máme i kombinace ruční výšivky a krajek. Na některých oděvech se schází plejáda materiálů a výzdobných technik,“ podotkla kurátorka Markéta Grill-Janatová.
Do státních sbírek se většina dostala v důsledku poválečných konfiskací na základě dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše z roku 1945 nebo po zestátnění v letech 1947 až 1948. Zachovat se podařilo jak svatební, křticí, dětské, společenské oděvy či divadelní a karuselové kostýmy, ale i kvalitní oděvy určené pro denní nošení.
Pátrání po nositelích
Jedním z nejvýraznějších exponátů jsou šaty pocházející ze zámku Orlík nad Vltavou. Mohly posloužit jako dvorské i svatební. „Pokud by se jednalo o svatební, pak předpokládáme, že jejich nositelkou byla Marie Terezie, rozená Kinská, která se v roce 1885 provdala za Karla IV., knížete ze Schwarzenbergu,“ doplnila kurátorka. Restaurování šatů zabralo dva roky, především kvůli špatnému stavu výšivky kovovou lamelou.
K vidění jsou také uniformy. „Uniforma v devatenáctém století byla společenským oděvem a zároveň ukazovala společenské postavení muže. Ať už se jednalo o diplomatické, nebo vojenské uniformy. Chtěli jsme naznačit kariéry šlechticů. Jak prvorozených, kteří přebírali majetek a pokračovali v rodové linii, tak těch dalších, kteří se věnovali kariéře v diplomacii, vojsku, případně církvi,“ doplnila kurátorka. Církevní službu dokládá kardinálský plášť Bedřicha ze Schwarzenbergu.
V případě oděvů ze sbírek UPM doprovázelo upřesnění jejich nositelek a nositelů téměř detektivní pátrání kurátorek. Určit konkrétního nositele či nositelku nebo alespoň rodinu, v jejíchž skříních mohly šaty viset, se podařilo po důkladném studiu archivů. Na výstavě jsou představeny oděvy i z objektů spravovaných Národním památkovým ústavem.
Dobovou módu přiblíží i tehdejší módní časopisy, grafické listy nebo publikace.