Propojování nečekaných souvislostí, z nichž vznikají nové příběhy. To je umění koláže. Její proměny v průběhu posledních sta let představuje výstava Bílá koláž, Černá Neděle v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Spojovat obyčejné i neobyčejné věci mohou i sami návštěvníci. Procesu tvorby je věnovaná velká část výstavy.
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VideoV Kutné Hoře vystavují dějiny koláže posledních sta let
Propojování nečekaných souvislostí, z nichž vznikají nové příběhy. To je umění koláže. Její proměny v průběhu posledních sta let představuje výstava Bílá koláž, Černá Neděle v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Spojovat obyčejné i neobyčejné věci mohou i sami návštěvníci. Procesu tvorby je věnovaná velká část výstavy.
Tajné zprávy z hotelu Záhoří. Film převypráví drama z předválečných let
Na zámku Slapy se točí mysteriózní drama Hotel Záhoří. Film se inspiruje skutečnými událostmi z třicátých let minulého století. V hlavních rolích se objeví mimo jiné Robert Mikluš nebo Boleslav Polívka. Snímek vzniká v koprodukci České televize.
„Největší kulturní stavba od Opery.“ V Sydney otevírají nové muzeum
V Sydney otevírá 7. listopadu nové muzeum, které se prezentuje jako „největší kulturní stavba od dob Opery“. Výstavu Powerhouse Parramatta pokryl rozpočet ve výši bezmála miliardy australských dolarů (zhruba patnáct miliard korun). Skvrnou na velkoleposti stavby se staly otazníky kolem financování a manažerského přístupu. Jen pár týdnů před otevřením byla odvolána ředitelka společnosti.
Zlaté dítě se u narcistů nemá dobře, upozorňuje Dvořáková. Na Vrány proto navázaly Rány
Spisovatelka Petra Dvořáková se po šesti letech od vydání svého bestselleru Vrány vrací k tématu násilí v dysfunkční rodině. V novince Rány popisuje vztah narcistické matky a její dospívající dcery. S novelou zároveň vychází příručka o tom, jak rozpoznat skryté násilí v rodině.
Itálie znovu vyšetřuje vraždu režiséra Pasoliniho. Po 51 letech se objevil nový svědek
Italští vyšetřovatelé znovu otevřeli případ vraždy spisovatele a režiséra Piera Paola Pasoliniho, která před 51 lety otřásla celou zemí. Za jeho smrt byl v 70. letech odsouzen sedmnáctiletý mladík, který se k činu přiznal. Soud však už tehdy připustil, že pachatelů muselo být více. Nový svědek by nyní mohl pomoci objasnit okolnosti vraždy jednoho z nejvýznamnějších italských poválečných intelektuálů.
Houpačky s Havlovou a Kronerovou střídají humor se smutkem
Novinkou v kinech je film Houpačky s Dagmar Havlovou Veškrnovou a Zuzanou Kronerovou v hlavních rolích. Komediální drama natočil režisér Bohdan Sláma jako volnou adaptaci stejnojmenné knihy Lucie Konečné. Vzniklo v koprodukci České televize.
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