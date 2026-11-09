VideoV Kutné Hoře vystavují dějiny koláže posledních sta let


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24

Propojování nečekaných souvislostí, z nichž vznikají nové příběhy. To je umění koláže. Její proměny v průběhu posledních sta let představuje výstava Bílá koláž, Černá Neděle v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Spojovat obyčejné i neobyčejné věci mohou i sami návštěvníci. Procesu tvorby je věnovaná velká část výstavy.

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VideoV Kutné Hoře vystavují dějiny koláže posledních sta let

Propojování nečekaných souvislostí, z nichž vznikají nové příběhy. To je umění koláže. Její proměny v průběhu posledních sta let představuje výstava Bílá koláž, Černá Neděle v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Spojovat obyčejné i neobyčejné věci mohou i sami návštěvníci. Procesu tvorby je věnovaná velká část výstavy.
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