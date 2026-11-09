Tajné zprávy z hotelu Záhoří. Film převypráví drama z předválečných let

Na zámku Slapy se točí mysteriózní drama Hotel Záhoří. Film se inspiruje skutečnými událostmi z třicátých let minulého století. V hlavních rolích se objeví mimo jiné Robert Mikluš nebo Boleslav Polívka. Snímek vzniká v koprodukci České televize.
Zámek Slapy se proměnil v bývalý místní hotel Záhoří. Ten se v roce 1935 stal místem špionážní akce.
Boleslav Polívka hraje majitele hotelu. Od tvůrců denně dostává napsané poznámky, v jakém rozpoložení se jeho postava nachází. „‚Není rozčílený, je spíše šťasten‘ nebo ‚Tváří se hladově, ale hlad nemá‘. Já si to vždycky rád přečtu, protože ono to opravdu může být užitečné. I pro mě, starého, zkušeného, šedivého vlka,“ poznamenává Polívka.
V hotelu je ubytovaný radiotechnik Rudolf Formis. Do nacistického Německa vysílá tajně protihitlerovské zprávy. Muže, který skutečně existoval, ztvárnil Robert Mikluš. Snímek podle něj pojednává o elementární odvaze, odvaze jednotlivce a o dilematech tehdejší i současné doby.
„Nepřistupujeme k tomu filmu jako ke klasické historické rekonstrukci. Čím víc jsme zjišťovali reálie, tím víc to začalo připomínat romány Agathy Christie. Takže mnohem víc nás zajímají vztahy mezi lidmi, jejich přetvářka, psychologie,“ dodává režisér Jan Švejkar. Jako univerzální téma vnímá to, jak lidé snadno podléhají manipulaci.
Hra manipulace a zrady
Do hotelu přijíždí i německý pár. Mezi hosty se postupně rozvíjí hra lží, manipulace a zrady. Herečka Natália Germani dodává, že film „je o tom, co dokážeme předstírat, co máme v sobě a co vyjde napovrch“. Pochvaluje si také možnost dostat se prostřednictvím kostýmů a kulis do jiné doby, podobně jako její kolega Marián Mitaš. „Nemohu o své postavě příliš mluvit. Akorát když se řekne, že je to mysteriózní thriller, tak je tam hodně tajemství. A nejvíc jich nese právě Alfred,“ naznačil.
Zámecké prostory v hotelové přetvořil filmový architekt, skutečný hotel Záhoří zmizel v padesátých let pod hladinou Slapské přehrady. Špionážní misi, která se v něm odehrála, oživují filmaři po více než devadesáti letech. Premiéra je plánována na podzim příštího roku.