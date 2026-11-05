Stačí se zasnít. Na Hluboké se noří do krajin symbolismu a secese

Výstava Sny o krajině, která přibližuje krajinářství střední Evropy, nabízí vzrušující a překvapivou procházku krajinami ducha a snění. Připravila ji Alšova jihočeská galerie (AJG) v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.
Celý název výstavy zní: Sny o krajině | Schikaneder–Slavíček–Moll aj. | Podoby krajinomalby středoevropského symbolismu a secese. Na rozdíl od Jakuba Schikanedera a Antonína Slavíčka jméno třetího umělce, Rakušana Carla Molla, návštěvníkům nejspíše tolik neříká.
A podobných umělců, známých málo či vůbec ne, kurátor Adam Hnojil vystavil pěknou řádku – dokázal tím, že není třeba setrvávat u notoricky známých jmen. Zároveň ani jeden z vystavených výtvarníků nepatří, takříkajíc, do druhé ligy.
O symbolismu poprvé mluvíme v souvislosti s literaturou, kdy bývá zmiňována sbírka Charlese Baudelaira Květy zla (1857). Označení „symbolismus“ poprvé použil francouzský kritik Jean Moréas, který jej tím chtěl odlišit od tehdy módní dekadence. Termín poté začal být používán nejen pro literaturu, ale i další umělecká odvětví – tedy ve výtvarné tvorbě, hudbě, tanci či divadle, přičemž zvláště výtvarný symbolismus, coby reakce stojící proti realismu a naturalismu, se v různých podobách rychle rozšířil po celém západním světě, ale částečně i na východě.
K nevyhnutelnému stylovému rozmáchnutí a prolínání symbolismu můžeme ocitovat historika umění a kurátora Otto M. Urbana: „Jednou z klíčových charakteristik symbolismu a kultury na přelomu devatenáctého a dvacátého století je hluboké propojení jednotlivých umění, jejich vzájemná interakce a příbuzné inspirace. Nejsilněji se snad tyto vazby projevily právě ve vztazích literatury a výtvarného umění. Řada malířů nazývala svá díla básněmi, označení básník již nebylo spojováno pouze s literáty, ale i malíři a grafici se stávali básníky – básníky barev a tvarů.“
Výrazně antiidealistické směry realismus a naturalismus si zakládaly na pozemské realitě, racionalitě – zatímco symbolismus zdůrazňoval duchovnost, představivost, sen. Jak napsal již zmíněný Moréas v Manifestu symbolismu, otištěném 18. září 1886 v deníku Le Figaro, symbolismus se staví nepřátelsky vůči „přímým významům, deklamacím, falešné sentimentálnosti a věcnému popisu“. V tomto uměleckém hnutí tedy „zobrazení přírody, lidských činností a všech událostí reálného života nestojí sama o sobě; jsou spíše zastřenými odrazy smyslů, které prostřednictvím svých esoterických souvislostí odkazují na archetypální významy“.
Výstižně to shrnul spisovatel a esejista Stéphane Mallarmé, když v dopise svému příteli napsal: „Nezobrazovat věc, ale účinek, který vyvolává.“
V souvislosti se symbolismem bývá zmiňována i secese. Hranice mezi těmito dvěma směry jsou někdy velice rozmlžené a stejného umělce či jeho dílo najdeme jak ve škatulce „secese“, tak „symbolismus“. A aby toho nebylo málo, některým dílům lze s klidným svědomím též přisoudit označení „impresionistická“.
Propojení českého prostředí s Evropou
Jak píše historik umění a velký znalec dané epochy ve své knize Česká secese Petr Wittlich: „Jako programové heslo pronikl symbolismus do Čech zprvu prostřednictvím literatury, hlavně v okruhu autorů Moderní revue, která začala vycházet již roku 1894. Rozšiřovala informace o francouzských a belgických představitelích tohoto směru.“
Wittlich ale dodává, že umělci si zároveň udržovali odstup od „literátského nadšení, které nebralo vždy v úvahu otázku výtvarné hodnoty“. Předpoklady pro rozvoj symbolismu v tuzemském umění vidí v předchozí generaci, zvláště v novoromantismu.
„Symbolismus byl v českém prostředí prvním uměleckým směrem,“ napsal Otto M. Urban, „jenž proklamativně vystupoval jako součást širšího evropského uměleckého proudu. Jeho zásluhou pak v následujících desetiletích patřilo české umění přirozeně k evropské kultuře.“ Napomohly osobní a umělecké kontakty, které v zahraničí navázala generace devadesátých let – ať už to byly vazby s německými expresionisty, pařížskými kubisty nebo po první světové válce propojení s mezinárodním hnutím surrealismu.
V historii domácího kunsthistorického hodnocení symbolismu je třeba zmínit dvě výstavy: V roce 1970 připravil kurátor Jan Rous reprezentativní výběr děl pro chebskou galerii, o čtyři roky později nachystal František Šmejkal výstavu o české kresbě pro Krajskou galerii v Hradci Králové. A to bylo vše.
Až po dlouhých letech, v roce 2015, nabídla Národní galerie v Praze velkou výstavu Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880–1914, jejímž kurátorem byl Otto M. Urban. Ten v katalogu zdůraznil, jaký význam mělo toto hnutí pro další vývoj umění a kultury, přestože bylo do konce šedesátých let vnímáno jako cosi okrajového a konzervativního. Jak František Kupka, tak Vasilij Kandinskij či Piet Mondrian, ale i další slavní umělci, vyšli právě ze symbolismu.
Krajina jako nálada, ne kulisa
Výstava Sny o krajině v Hluboké nad Vltavou se zaměřuje na analýzu proměny krajinomalby v období kolem roku 1900.
„V tomto období se však zásadně proměňuje samotný způsob, jakým je krajina vnímána a zobrazována. Přestává být chápána jako výsek reality a stává se prostorem zkušenosti, v němž se smyslové vnímání propojuje s psychickým prožitkem. (…) Současně dochází k proměně samotného chápání krajiny, která již není pojímána pouze deskriptivně, ale jako nositel širších významů. (…) Realistická tradice se zde dostává na hranici svých vlastních možností – to, co původně sloužilo k přesnějšímu poznání viděného světa, se začíná proměňovat v prostředek jeho rozvolnění,“ vysvětluje kurátor.
Zmiňuje krajinářskou školu Julia Mařáka na pražské Akademii výtvarných umění, kde se otvírala „cesta k moderním formám krajinomalby“. Antonín Slavíček či Antonín Hudeček vytváří krajiny ne jako motiv, ale jako prostředí, do něhož diváky bezprostředně vtahují. Příroda je přitom nahlížena především „v mezních časových stavech“, všímá si Hnojil: tedy na jaře a v zimě, za světla i v šeru.
Důraz na krajinu coby nositelku nálady lze sledovat paralelně ve středoevropské malbě – ať už v díle mnichovského malíře Franze von Stucka či zmiňovaného Rakušana Carla Molla. Jeho krajan Wilhelm Bernatzik na obraze Zasněná zachytil mladou ženu, jak sní, opřená o strom na břehu říčky. Jako by jí v hlavě zněly verše Otokara Březiny: „Šla bledá únava pod stromy nehybnými, / po bok mi usedla, v tvář dechla tušeními, / stesk věčné otázky mi v zraky ponořila / a řečí mrtvých slov s mou duší hovořila.“
Zejména rakouské prostředí mělo vliv na české umělce, kteří zároveň jezdili do Vídně. Není tedy divu, že tvorba rakouských umělců tvoří na Hluboké přibližně desetinu výstavy.
Schikanederova meditace a Knüpferova erotika
Z tuzemských výtvarníků nabízí AJG návštěvníkům třeba Jakuba Schikanedera. Ovšem ne reprodukce jeho zasněných, zamlžených pražských zákoutí, které se tak dobře prodávají, ale rozměrný olej Meditace, který zobrazuje mnicha s nasazenou kápí, stojícího zády k moři a ponořeného do rozjímání.
Ani Jan Preisler není neznámý, přičemž to samé platí pro jeho obraz Černé jezero. Kurátor ovšem vybral z jezerního cyklu jinou, méně známou verzi. Antonín Hudeček je zastoupen hned devíti obrazy, zmiňme zde tři. Jinoch u potoka hraničí až s impresionismem, to samé platí pro olej Koupání, kdy plochy světla tvoří na trávě zajímavou mozaiku, na jejímž pozadí vidíme dva koupající se chlapce. V obraze Na břehu rybníka / V jasném létě / Na břehu potoka voda zabírá většinu plochy plátna – až se zdá, že je chlapec na protějším břehu v kompozici zcela přebytečný.
Naopak Beneš Knüpfer je zastoupen i laškovnými oleji. Jak až akademické Zvědavé nymfy, tak Bakchanálie jsou prodchnuty dosti nepokrytou erotikou. Platí to i pro obraz slavného německého malíře Franze von Stucka Faun a nymfa (Škádlení), plný veselého laskání. Tvorbu dalšího Rakušana, Ludwiga von Hofmanna, reprezentuje velký olej Largo (Západ slunce), kdy krásný rám, do nějž obraz jako by až přecházel, ještě dotváří celkový, možná až minimalistický dojem.
Krajina z Beskyd Huga Baara zachycuje velice sugestivní zimní krajinu. Zimní krajiny malovali i Alois Kalvoda (Březový háj) a další Rakušan Koloman Moser (Jehličnatý les ve sněhu), jejich pojetí nabízejí zajímavá srovnání. Za zmínku stojí i další Kalvodův olej Podzimní slunce, má totiž velice zajímavý rám od architekta Jana Kotěry, zároveň se podíval až na světovou výstavu v St. Louis v roce 1904.
Na té v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou se lze zasnít do 22. listopadu.